Фергюсон - Послание к Римлянам
Послание к Римлянам, если его верно понять, является, пожалуй, самым вдохновляющим посланием Нового Завета, потому что сосредоточено на любви Бога - самом главном мотиве, который направляет нас к Нему. Мы можем прийти к Богу и по другим причинам, но останемся с Ним навсегда только осознав Его милость и всеобъемлющую любовь. «Начало мудрости - страх Господень» (Притчи 1:7), а ее завершением, очевидно, должна быть любовь. Но мы не сможем ее по-настоящему оценить, если глубоко не осознаем свою греховность. В послании к Римлянам достаточно подробно раскрываются обе темы, и в стихе 22 главы и Павел заключает: «Итак, ты видишь милосердие Бога и Его строгость». Прежде чем мы начнем изучать главу 1 послания к Римлянам, очень важно понять, что же послужило написанию этого послания.
Хотя для нас важны не столько исторические события, происходившие в те времена в Риме, сколько богословский контекст послания, тем не менее необходимо учитывать, что Павел посылал свое письмо в церковь, находящуюся в величайшем городе Римской империи. Это была крупная церковь, начатая не Павлом. Он надеялся посетить ее в ближайшее время, и письмо было возможностью познакомить учеников в Риме с основными принципами своего учения. Вероятно, он написал это послание в 58 г. н.э., скорее всего, пока проводил зиму в Коринфе. Также весьма вероятно, что он отдал это письмо Фиве, о которой упоминает в стихах 1-2 главы 16, чтобы она доставила его в Рим.
Многие христиане-иудеи считали, что христиане- язычники являются людьми второго сорта до тех пор, пока не примут основополагающие принципы иудаизма. Поскольку иудеи первыми пришли в церковь, и у них за спиной была многовековая история отношений с Богом, то изначально они оказывали огромное влияние на образ мыслей язычников. Споры возникали по вопросам обрезния, пищи, праздников и прочих аспектов иудаизма. Неправильное понимание иудеями основания для спасения во многом уходило корнями в их самоправедность*. В общем, они перепутали значение физического избрания народа и духовного избрания отдельной личности. Но ведь принадлежность к избранному народу не гарантировала им духовного спасения, точно так же в наши дни принадлежность к церкви не гарантирует спасения. Вопрос здесь не столько в том, что мы делаем как группа, сколько в том, какая у нас вера, у каждого по отдельности.
Гордон Фергюсон – Послание к Римлянам – Освобожденное сердце
Пер. с англ. - Дисайплшип Пабликейшнз Интернешнл, 2001. – 218 с.
ISBN: 978-5-9903477-5-5
Мое странствие в поисках милости
Предисловие
ПРАВЕДНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С УБЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДУХА
Почему Павел написал послание к Римлянам? Введение
Страсть Павла и греховность мира. Римлянам 1
Религиозная греховность. Римлянам 2
Греховность мира. Римлянам 3
ПРАВЕДНОСТЬ ПО БЛАГОДАТИ
Праведность Авраама. Римлянам 4
Праведность через Христа. Римлянам 5
Умереть для греха - жить во Христе. Римлянам 6
Умереть для законничества. Римлянам 7
Наконец-то свободны! Римлянам 8
ПРАВЕДНОСТЬ И ОТПАДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
Право Бога на выбор. Римлянам 9
Недостаток истинной веры у народа Израиля. Римлянам 10
Выбор Израиля не является необратимым. Римлянам 11
ПРАВЕДНОСТЬ ВЕДЕТ К НАСТОЯЩИМ ОТНОШЕНИЯМ
Настоящие отношения. Римлянам 12
Христианин и власть. Римлянам 13
Терпимость к различиям. Римлянам 14
Одно сердце и одна цель. Римлянам 15
Расширяйте и защищайте семью Бога Римлянам 16
Назначение закона Моисея. Приложение 1
Любовь: отлучение от церкви. Приложение 2
Огромное спасибо!