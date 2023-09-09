Фергюсон - Послание к Римлянам

Послание к Римлянам, если его верно понять, является, пожалуй, самым вдохновляющим посланием Нового Завета, потому что сосредоточено на любви Бога - самом главном мотиве, который направляет нас к Нему. Мы можем прийти к Богу и по другим причинам, но останемся с Ним навсегда только осознав Его милость и всеобъемлющую любовь. «Начало мудрости - страх Господень» (Притчи 1:7), а ее завершением, очевидно, должна быть любовь. Но мы не сможем ее по-настоящему оценить, если глубоко не осознаем свою греховность. В послании к Римлянам достаточно подробно раскрываются обе темы, и в стихе 22 главы и Павел заключает: «Итак, ты видишь милосердие Бога и Его строгость». Прежде чем мы начнем изучать главу 1 послания к Римлянам, очень важно понять, что же послужило написанию этого послания.

Хотя для нас важны не столько исторические события, происходившие в те времена в Риме, сколько богословский контекст послания, тем не менее необходимо учитывать, что Павел посылал свое письмо в церковь, находящуюся в величайшем городе Римской империи. Это была крупная церковь, начатая не Павлом. Он надеялся посетить ее в ближайшее время, и письмо было возможностью познакомить учеников в Риме с основными принципами своего учения. Вероятно, он написал это послание в 58 г. н.э., скорее всего, пока проводил зиму в Коринфе. Также весьма вероятно, что он отдал это письмо Фиве, о которой упоминает в стихах 1-2 главы 16, чтобы она доставила его в Рим.

Многие христиане-иудеи считали, что христиане- язычники являются людьми второго сорта до тех пор, пока не примут основополагающие принципы иудаизма. Поскольку иудеи первыми пришли в церковь, и у них за спиной была многовековая история отношений с Богом, то изначально они оказывали огромное влияние на образ мыслей язычников. Споры возникали по вопросам обрезния, пищи, праздников и прочих аспектов иудаизма. Неправильное понимание иудеями основания для спасения во многом уходило корнями в их самоправедность*. В общем, они перепутали значение физического избрания народа и духовного избрания отдельной личности. Но ведь принадлежность к избранному народу не гарантировала им духовного спасения, точно так же в наши дни принадлежность к церкви не гарантирует спасения. Вопрос здесь не столько в том, что мы делаем как группа, сколько в том, какая у нас вера, у каждого по отдельности.

Гордон Фергюсон – Послание к Римлянам – Освобожденное сердце

Пер. с англ. - Дисайплшип Пабликейшнз Интернешнл, 2001. – 218 с.

ISBN: 978-5-9903477-5-5

Мое странствие в поисках милости

Предисловие

ПРАВЕДНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С УБЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДУХА

Почему Павел написал послание к Римлянам? Введение

Страсть Павла и греховность мира. Римлянам 1

Религиозная греховность. Римлянам 2

Греховность мира. Римлянам 3

ПРАВЕДНОСТЬ ПО БЛАГОДАТИ

Праведность Авраама. Римлянам 4

Праведность через Христа. Римлянам 5

Умереть для греха - жить во Христе. Римлянам 6

Умереть для законничества. Римлянам 7

Наконец-то свободны! Римлянам 8

ПРАВЕДНОСТЬ И ОТПАДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

Право Бога на выбор. Римлянам 9

Недостаток истинной веры у народа Израиля. Римлянам 10

Выбор Израиля не является необратимым. Римлянам 11

ПРАВЕДНОСТЬ ВЕДЕТ К НАСТОЯЩИМ ОТНОШЕНИЯМ

Настоящие отношения. Римлянам 12

Христианин и власть. Римлянам 13

Терпимость к различиям. Римлянам 14

Одно сердце и одна цель. Римлянам 15

Расширяйте и защищайте семью Бога Римлянам 16

Назначение закона Моисея. Приложение 1

Любовь: отлучение от церкви. Приложение 2