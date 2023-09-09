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Фергюсон - Послание к Римлянам

Гордон Фергюсон – Послание к Римлянам – Освобожденное сердце
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Послание к Римлянам, если его верно понять, является, пожалуй, самым вдохновляющим посланием Нового Завета, потому что сосредоточено на любви Бога - самом главном мотиве, который направляет нас к Нему. Мы можем прийти к Богу и по другим причинам, но останемся с Ним навсегда только осознав Его милость и всеобъемлющую любовь. «Начало мудрости - страх Господень» (Притчи 1:7), а ее завершением, очевидно, должна быть любовь. Но мы не сможем ее по-настоящему оценить, если глубоко не осознаем свою греховность. В послании к Римлянам достаточно подробно раскрываются обе темы, и в стихе 22 главы и Павел заключает: «Итак, ты видишь милосердие Бога и Его строгость». Прежде чем мы начнем изучать главу 1 послания к Римлянам, очень важно понять, что же послужило написанию этого послания.

Хотя для нас важны не столько исторические события, происходившие в те времена в Риме, сколько богословский контекст послания, тем не менее необходимо учитывать, что Павел посылал свое письмо в церковь, находящуюся в величайшем городе Римской империи. Это была крупная церковь, начатая не Павлом. Он надеялся посетить ее в ближайшее время, и письмо было возможностью познакомить учеников в Риме с основными принципами своего учения. Вероятно, он написал это послание в 58 г. н.э., скорее всего, пока проводил зиму в Коринфе. Также весьма вероятно, что он отдал это письмо Фиве, о которой упоминает в стихах 1-2 главы 16, чтобы она доставила его в Рим.

Многие христиане-иудеи считали, что христиане- язычники являются людьми второго сорта до тех пор, пока не примут основополагающие принципы иудаизма. Поскольку иудеи первыми пришли в церковь, и у них за спиной была многовековая история отношений с Богом, то изначально они оказывали огромное влияние на образ мыслей язычников. Споры возникали по вопросам обрезния, пищи, праздников и прочих аспектов иудаизма. Неправильное понимание иудеями основания для спасения во многом уходило корнями в их самоправедность*. В общем, они перепутали значение физического избрания народа и духовного избрания отдельной личности. Но ведь принадлежность к избранному народу не гарантировала им духовного спасения, точно так же в наши дни принадлежность к церкви не гарантирует спасения. Вопрос здесь не столько в том, что мы делаем как группа, сколько в том, какая у нас вера, у каждого по отдельности.

Гордон Фергюсон – Послание к Римлянам – Освобожденное сердце

Пер. с англ. - Дисайплшип Пабликейшнз Интернешнл, 2001. – 218 с.

ISBN: 978-5-9903477-5-5

Мое странствие в поисках милости

Предисловие

ПРАВЕДНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С УБЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДУХА

  • Почему Павел написал послание к Римлянам? Введение

  • Страсть Павла и греховность мира. Римлянам 1

  • Религиозная греховность. Римлянам 2

  • Греховность мира. Римлянам 3

ПРАВЕДНОСТЬ ПО БЛАГОДАТИ

  • Праведность Авраама. Римлянам 4

  • Праведность через Христа. Римлянам 5

  • Умереть для греха - жить во Христе. Римлянам 6

  • Умереть для законничества. Римлянам 7

  • Наконец-то свободны! Римлянам 8

ПРАВЕДНОСТЬ И ОТПАДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

  • Право Бога на выбор. Римлянам 9

  • Недостаток истинной веры у народа Израиля. Римлянам 10

  • Выбор Израиля не является необратимым. Римлянам 11

ПРАВЕДНОСТЬ ВЕДЕТ К НАСТОЯЩИМ ОТНОШЕНИЯМ

  • Настоящие отношения. Римлянам 12

  • Христианин и власть. Римлянам 13

  • Терпимость к различиям. Римлянам 14

  • Одно сердце и одна цель. Римлянам 15

  • Расширяйте и защищайте семью Бога Римлянам 16

Назначение закона Моисея. Приложение 1

Любовь: отлучение от церкви. Приложение 2

Views 547
Rating 5.0 / 5
Added 09.09.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 9 months ago

Огромное спасибо!

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