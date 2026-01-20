Потребность в богословских книгах подобна морскому приливу и отливу. Она то возрастает, то убывает. В какое-то время делается особый акцент на доктринальном наставлении, которое христиане с готовностью черпают из книг, проповедей или других источников. Но вскоре интерес к нему угасает и сменяется тягой к опыту. Затем накатывает новая волна, несущая с собой разнообразие книг о христианском опыте, и так далее. Этот бесконечный круговорот не позволяет достичь согласованности всех трех аспектов.

В последние десятилетия наблюдается новая тяга христиан к прочному основанию, на котором можно созидать свой опыт. Формы христианской проповеди и литературы начинают незаметно меняться. Усиливается жажда доктринальных знаний, тесно связанных с опытом. Я молю Господа о том, чтобы и мой скромный труд послужил этому важному делу обновления. Названные темы выбраны мной не случайно. Ведь христианская жизнь является сферой, которая объединяет всех христиан независимо от уровня их богословской подготовки. Эти главы по самой своей природе уже соприкасаются с христианским опытом и во многих отношениях служат отправной точкой, с которой начинается постижение богословия.

Книга «Христианская жизнь» — это не руководство по всем вопросам христианского опыта. Она охватывает только тот раздел богословия, который специалисты называют «применением спасения». Следовательно, она не ставит своей целью раскрытие таких важных тем, как доктрина о церкви, церковные обряды, Священное Писание и молитва. Возможно, когда-нибудь мы поговорим и об этом. Во многих главах материал подкрепляется цитатами из Писания, а в отдельных случаях сделан подробный анализ важных отрывков. Для того чтобы чтение было более эффективным, необходимо всегда иметь под рукой Библию.

Синклер Фергюсон - Христианская жизнь - богословское введение

пер. с англ.

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2024, 256 с.

ISBN 978-985-7122-56-1

Синклер Фергюсон - Христианская жизнь - богословское введение - Содержание

Предисловие

Введение

1. Знать, чтобы жить

2. Искаженный образ Божий

3. План благодати

4. Призванные Богом

5. Обличение в грехе

6. Рождение свыше

7. Вера в Христа

8. Истинное покаяние

9. Оправдание

10. Сыны Божьи

11. Союз с Христом

12. Избрание

13. Господству греха положен конец

14. Борьба христианина

15. Распинать грех

16. Стойкость в вере

17. Умершие во Христе

18. Прославление

Библейский указатель