Фергюсон - Христианская жизнь

Книга «Христианская жизнь» — это не руководство по всем вопросам христианского опыта. Она охватывает только тот раздел теологии, который специалисты называют «применением спасения». Следовательно, она не ставит своей целью раскрытие таких важных тем, как доктрина о Церкви, церковные обряды, Священное Писание и молитва. Возможно, когда-нибудь мы поговорим и об этом.

Во многих главах материал подкрепляется цитатами из Писания, а в отдельных случаях сделан подробный анализ важных отрывков. Для того чтобы чтение было более эффективным, необходимо всегда иметь под рукой Библию.

Я благодарен всем, кто оказал мне содействие в работе над этой книгой. Особую признательность я выражаю Роберту Горну за его полезные замечания, сделанные в черновом варианте книги; Элисону Геру, подготовившему машинописный текст материала; Джеймсу Пакеру, написавшему предисловие; и, конечно же, моей семье.

Фергюсон Синклер - Христианская жизнь

Пер. с англ — X.; «Бiблос», Д.Ф. Ткаченко, 2004. - 240с.

ISBN 966-8022-04-1

Фергюсон Синклер - Христианская жизнь - Содержание

Предисловие

Введение

1. Знать, чтобы жить

2. Искаженный образ Божий

3. План благодати

4. Призванные Богом

5. Обличение во грехе

6. Рождение свыше

7. Вера во Христа

8. Истинное покаяние

9. Оправдание

10. Сыны Божии

11. Союз со Христом

12. Избрание

13. Господству греха положен конец

14. Борьба христианина

15. Распинать грех

16. Стойкость в вере

17. Умершие во Христе

18. Прославление