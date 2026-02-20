Литературный дар Иоанна совершенно очевиден уже в Прологе. Если мы хоть как-то знакомы с евангельской историей, то сразу можем догадаться, что Слово — это Иисус, хотя Иоанн не сообщает об этом прямо вплоть до ст. 17. К концу Пролога становится ясно: наша догадка была верной.
Возможно, мы привыкли слышать чтение начала Евангелия от Иоанна на Рождество. Но у нас есть все основания размышлять о «рождественской вести» круглый год! Как раз «размышлять» над этими словами Иоанна мы и призваны, потому что евангелист ведет нас на такие высоты, о существовании которых мы и не догадывались. Именно этот опыт — опыт постижения того, кто есть Иисус и что Он совершил, — наполняет наш разум и сердце трепетом и восторгом. И тогда мы вместе со многими христианами будем петь:
Воздайте за величье всё Его
И воцарите, Он — Господь всего.
Синклер Фергюсон - Ихтюс - Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель
Синклер Фергюсон, Дерек Томас ; пер. с англ. Я. Г. Вязовского.
Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2022. — 224 с.
ISBN 978-985-7122-48-6
Синклер Фергюсон - Ихтюс - Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель - Содержание
Введение
1. Ясли — Боговоплощение
2. Река — крещение
3. Пустыня — искушение
4. Гора — преображение
5. Сад — решение
6. Крест — страсти
7. Гробница — воскресение
8. Престол — вознесение
9. Будущее — возвращение
