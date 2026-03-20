Фергюсон - Сила благодарности

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Книга Гордона Фергюсона «Сила благодарности» раскрывает духовную ценность благодарного сердца в жизни христианина. Автор показывает, что благодарность — это не просто эмоция или вежливость, а важный духовный принцип, который преображает мышление человека и его отношения с Богом и людьми.

Опираясь на библейские тексты и практический опыт христианской жизни, Фергюсон объясняет, как благодарность помогает сохранять мир в сердце, преодолевать трудности и видеть Божью руку даже в испытаниях. Он показывает, что благодарность открывает путь к духовной зрелости, радости и глубокому доверию Богу.

Книга помогает читателю научиться жить с благодарным сердцем, видеть благословения в повседневной жизни и укреплять свою веру через осознанное отношение к Божьей благодати.

Гордон Фергюсон - Сила благодарности

Пер. с англ. — М. Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2000, — 96 с.

ISBN 5-86591-018-23

Гордон Фергюсон - Сила благодарности – Содержание

Как быстро мы забываем

1 Деревья, рукоплещите!

  • Возрастание в благодарности

2 За пределами вашего разочарования

  • Возрастание в благодарности

3 Уединенный уголок

  • Возрастание в благодарности

4 Мир, который превыше всякого ума

  • Возрастание в благодарности

5 Наконец-то свободен!

  • Возрастание в благодарности

6 «Хвала Создателю, я парень из деревни!»

  • Возрастание в благодарности

7 Приятного аппетита!

  • Возрастание в благодарности

8 Используй во благо свой грех!

  • Возрастание в благодарности

9 Заключи мир с прошлым

  • Возрастание в благодарности

10 Жизнь трудна, но я люблю её!

  • Возрастание в благодарности

11 Твоя работа «духовная» или «мирская»?

  • Возрастание в благодарности

12 Здесь я воздвигну мой Авен-Езер

  • Возрастание в благодарности

13 У каждого дня свои заботы

  • Возрастание в благодарности

14 И это всё?

  • Возрастание в благодарности

Книги благодарности

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

