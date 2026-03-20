Книга Гордона Фергюсона «Сила благодарности» раскрывает духовную ценность благодарного сердца в жизни христианина. Автор показывает, что благодарность — это не просто эмоция или вежливость, а важный духовный принцип, который преображает мышление человека и его отношения с Богом и людьми.
Опираясь на библейские тексты и практический опыт христианской жизни, Фергюсон объясняет, как благодарность помогает сохранять мир в сердце, преодолевать трудности и видеть Божью руку даже в испытаниях. Он показывает, что благодарность открывает путь к духовной зрелости, радости и глубокому доверию Богу.
Книга помогает читателю научиться жить с благодарным сердцем, видеть благословения в повседневной жизни и укреплять свою веру через осознанное отношение к Божьей благодати.
Гордон Фергюсон - Сила благодарности
Пер. с англ. — М. Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2000, — 96 с.
ISBN 5-86591-018-23
Гордон Фергюсон - Сила благодарности – Содержание
Как быстро мы забываем
1 Деревья, рукоплещите!
Возрастание в благодарности
2 За пределами вашего разочарования
Возрастание в благодарности
3 Уединенный уголок
Возрастание в благодарности
4 Мир, который превыше всякого ума
Возрастание в благодарности
5 Наконец-то свободен!
Возрастание в благодарности
6 «Хвала Создателю, я парень из деревни!»
Возрастание в благодарности
7 Приятного аппетита!
Возрастание в благодарности
8 Используй во благо свой грех!
Возрастание в благодарности
9 Заключи мир с прошлым
Возрастание в благодарности
10 Жизнь трудна, но я люблю её!
Возрастание в благодарности
11 Твоя работа «духовная» или «мирская»?
Возрастание в благодарности
12 Здесь я воздвигну мой Авен-Езер
Возрастание в благодарности
13 У каждого дня свои заботы
Возрастание в благодарности
14 И это всё?
Возрастание в благодарности
Книги благодарности
