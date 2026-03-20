Фергюсон - Золотое правило лидерства

Книга «Золотое правило лидерства» Гордона Фергюсона и Уиндема Шоу посвящена принципам христианского лидерства и построению здоровых отношений внутри церковной общины. Авторы рассматривают лидерство как служение, основанное на библейских ценностях, взаимном уважении и искренней заботе о людях.

В книге раскрывается идея создания атмосферы духовной семьи и единства в Теле Христа. Особое внимание уделяется развитию командного духа, правильному отношению между лидерами и последователями, а также важности доверия, поддержки и ответственности в церковном служении.

Авторы показывают, что истинное христианское лидерство строится на принципе «золотого правила» — относиться к другим так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе. Такой подход способствует укреплению общины и развитию зрелых духовных отношений.

Книга будет полезна церковным лидерам, служителям, наставникам и всем, кто интересуется вопросами духовного лидерства и построения здоровой христианской общины.

Перевод с англ. — Издательство «Ученик». 2021 — 235 с.

Гордон Фергюсон, Уиндем Шоу – Золотое правило лидерства – Содержание

Введение. Заглядывая вперед

Золотое правило лидерства

Мотивация лидерства. Почему мы делаем то, что делаем?

Сила лидерства

Создание команды в церковной семье

Стиль лидерства. Лидерство в команде

Лидерство в команде. Практика

Лидерские взаимоотношения. Старейшины и евангелисты. Часть первая: роли

Лидерские взаимоотношения. Старейшины и евангелисты. Часть вторая: «брак»

Достижение баланса

Малые группы и воплощение Золотого правила на практике

Стремление к единству

Дайте мне Библию!

Проявление милости при поворотных этапах в жизни людей

Помните о нищих.Ответственность лидеров

Как нам вести людей?

Эпилог. Из России с любовью