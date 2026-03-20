Фергюсон - Золотое правило лидерства
Книга «Золотое правило лидерства» Гордона Фергюсона и Уиндема Шоу посвящена принципам христианского лидерства и построению здоровых отношений внутри церковной общины. Авторы рассматривают лидерство как служение, основанное на библейских ценностях, взаимном уважении и искренней заботе о людях.
В книге раскрывается идея создания атмосферы духовной семьи и единства в Теле Христа. Особое внимание уделяется развитию командного духа, правильному отношению между лидерами и последователями, а также важности доверия, поддержки и ответственности в церковном служении.
Авторы показывают, что истинное христианское лидерство строится на принципе «золотого правила» — относиться к другим так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе. Такой подход способствует укреплению общины и развитию зрелых духовных отношений.
Книга будет полезна церковным лидерам, служителям, наставникам и всем, кто интересуется вопросами духовного лидерства и построения здоровой христианской общины.
Гордон Фергюсон, Уиндем Шоу – Золотое правило лидерства - Создание духа команды и семьи в теле Христа
Перевод с англ. — Издательство «Ученик». 2021 — 235 с.
Гордон Фергюсон, Уиндем Шоу – Золотое правило лидерства – Содержание
Введение. Заглядывая вперед
Золотое правило лидерства
Мотивация лидерства. Почему мы делаем то, что делаем?
Сила лидерства
Создание команды в церковной семье
Стиль лидерства. Лидерство в команде
Лидерство в команде. Практика
Лидерские взаимоотношения. Старейшины и евангелисты. Часть первая: роли
Лидерские взаимоотношения. Старейшины и евангелисты. Часть вторая: «брак»
Достижение баланса
Малые группы и воплощение Золотого правила на практике
Стремление к единству
Дайте мне Библию!
Проявление милости при поворотных этапах в жизни людей
Помните о нищих.Ответственность лидеров
Как нам вести людей?
Эпилог. Из России с любовью
Comments (1 comment)