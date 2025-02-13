Феррейра Мельчор - Дома, изменяющие жизни - Как побудить свою церковь к исполнению миссии

Базовый элемент в строении социума — малая группа, которую мы называем семьей. Базовый элемент в строении христианского сообщества — это малые группы верующих. Если мы объединим эти понятия — семья и христианское сообщество, то получим чудесный результат: домашнюю церковь в доме одного из членов церкви. Хочу подчеркнуть, что базовый принцип передачи Благой вести — ее распространение через малые группы. О силе, которой обладают малые группы в церкви, сказано в Библии, на страницах которой мы находим бесчисленное количество примеров, доказывающих их эффективность. Иисус Христос начал Свою миссию с организации малой группы, состоящей из двенадцати человек, которых Он научил, уполномочил и объединил. Этим Христос показал, что единение с Богом в Теле Христа люди отчетливее ощущают благодаря единению в малых группах в домах верующих.

Церкви, растущие быстрее других, независимо от этнической принадлежности, — это те, которые организованы в малые группы. Они совершают свое служение на основании этой базовой единицы организации. Если мы хотим, чтобы наши церкви количественно возрастали, то мы должны начинать с небольших групп.

Я призываю своих коллег искать возможности организовать свою церковь в малые группы. Все начинается с идеи. Не отчаивайтесь, следуйте Божьим советам. Я уверен, что вы сделаете такие же выводы, как и я. План Бога для моего служения и моей церкви — организовать ее в малые группы. Насколько необыкновенен Божий план! Поставьте себе цель: использовать этот принцип. Вам, конечно же, придется приложить немало усилий и усердно работать. Но когда вы организуете свою церковь в малые группы, то получите самое большое удовлетворение в своей жизни. Господь обильно благословит вас.

Стать членом малой группы означает стать частью большой семьи. Малая группа становится нашей духовной семьей. Мы можем дружить, молиться, исследовать Библию и свидетельствовать вместе, чтобы испытать благословения проповеди Евангелия в настоящем сообществе верующих.

Дорогие члены церкви, дорогие служители, давайте осуществим мечту Нового Завета — организуем церковь в доме верующих, свободную от формализма и жестких рамок, препятствующих росту. Мы нуждаемся в живой церкви, которая будет возрастать численно и духовно.

Феррейра Мельчор - Дома, изменяющие жизни - Как побудить свою церковь к исполнению миссии

Пер. Демьянова А. — Заокский: Источник жизни, 2019. – 96 с.

Феррейра Мельчор - Дома, изменяющие жизни - Содержание

Предисловие

Введение

Принципы или модели?

Глава 1. Образ жизни для современной церкви

Церковь в доме

Принципы, которым нас учат домашние церкви Нового Завета

Глава 2. Лидерство — ключевой фактор малых групп

Пасторское руководство

Кто такой пастор?

Глава 3. Посвященные женщины

Почему женщины?

Глава 4. Посвященные лидеры

Библейские советы современным лидерам

Глава 5. Малые группы, изменяющие жизни

Особый случай из жизни

Воспитание ответственных лидеров

Выбор способа формирования малых групп

Начало формирования малых групп

Мероприятия недели посвящения

Глава 6. Структура малой группы

Объединение (миссия)

Области, районы: областной, районный пастор

Местная церковь: руководитель Отдела субботней школы и личного служения

Участок малых групп: пресвитер-советник

Лидер малой группы

Глава 7. Как приводить людей ко Христу и сохранять их в церкви

Завоевание сердца

Внимание к деталям

Личный контакт

Научитесь улыбаться

Запоминайте имена

Узы дружбы

Комфорт

Творческий подход

Эпилог