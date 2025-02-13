Феррейра Мельчор - Дома, изменяющие жизни - Как побудить свою церковь к исполнению миссии

Феррейра - Дома, изменяющие жизни
Базовый элемент в строении социума — малая группа, которую мы называем семьей. Базовый элемент в строении христианского сообщества — это малые группы верующих. Если мы объединим эти понятия — семья и христианское сообщество, то получим чудесный результат: домашнюю церковь в доме одного из членов церкви. Хочу подчеркнуть, что базовый принцип передачи Благой вести — ее распространение через малые группы. О силе, которой обладают малые группы в церкви, сказано в Библии, на страницах которой мы находим бесчисленное количество примеров, доказывающих их эффективность. Иисус Христос начал Свою миссию с организации малой группы, состоящей из двенадцати человек, которых Он научил, уполномочил и объединил. Этим Христос показал, что единение с Богом в Теле Христа люди отчетливее ощущают благодаря единению в малых группах в домах верующих.
Церкви, растущие быстрее других, независимо от этнической принадлежности, — это те, которые организованы в малые группы. Они совершают свое служение на основании этой базовой единицы организации. Если мы хотим, чтобы наши церкви количественно возрастали, то мы должны начинать с небольших групп.
Я призываю своих коллег искать возможности организовать свою церковь в малые группы. Все начинается с идеи. Не отчаивайтесь, следуйте Божьим советам. Я уверен, что вы сделаете такие же выводы, как и я. План Бога для моего служения и моей церкви — организовать ее в малые группы. Насколько необыкновенен Божий план! Поставьте себе цель: использовать этот принцип. Вам, конечно же, придется приложить немало усилий и усердно работать. Но когда вы организуете свою церковь в малые группы, то получите самое большое удовлетворение в своей жизни. Господь обильно благословит вас.
Стать членом малой группы означает стать частью большой семьи. Малая группа становится нашей духовной семьей. Мы можем дружить, молиться, исследовать Библию и свидетельствовать вместе, чтобы испытать благословения проповеди Евангелия в настоящем сообществе верующих.
Дорогие члены церкви, дорогие служители, давайте осуществим мечту Нового Завета — организуем церковь в доме верующих, свободную от формализма и жестких рамок, препятствующих росту. Мы нуждаемся в живой церкви, которая будет возрастать численно и духовно.
Феррейра Мельчор - Дома, изменяющие жизни - Как побудить свою церковь к исполнению миссии
Пер. Демьянова А. — Заокский: Источник жизни, 2019. – 96 с.
Феррейра Мельчор - Дома, изменяющие жизни - Содержание
Предисловие
Введение
Принципы или модели?
Глава 1. Образ жизни для современной церкви
- Церковь в доме
- Принципы, которым нас учат домашние церкви Нового Завета
Глава 2. Лидерство — ключевой фактор малых групп
- Пасторское руководство
- Кто такой пастор?
Глава 3. Посвященные женщины
- Почему женщины?
Глава 4. Посвященные лидеры
- Библейские советы современным лидерам
Глава 5. Малые группы, изменяющие жизни
- Особый случай из жизни
- Воспитание ответственных лидеров
- Выбор способа формирования малых групп
- Начало формирования малых групп
- Мероприятия недели посвящения
Глава 6. Структура малой группы
- Объединение (миссия)
- Области, районы: областной, районный пастор
- Местная церковь: руководитель Отдела субботней школы и личного служения
- Участок малых групп: пресвитер-советник
- Лидер малой группы
Глава 7. Как приводить людей ко Христу и сохранять их в церкви
- Завоевание сердца
- Внимание к деталям
- Личный контакт
- Научитесь улыбаться
- Запоминайте имена
- Узы дружбы
- Комфорт
- Творческий подход
Эпилог
No comments yet. Be the first!