Как несложно догадаться, название этой книги — намеренная аллюзия на фильм Георга Вильгельма Пабста «Тайны одной души» (1926), который создавался с определенной целью — дать зрителям адекватное представление о психоанализе. К работе над фильмом в качестве консультантов были привлечены Карл Абрахам, в то время президент Международной психоаналитической ассоциации (1РА), и Ганс Закс, его коллега по Берлинскому психоаналитическому институту.

Как пишет Саббадини (1994, 1999), цитируя Риза, один из парадоксов фильма в том, что это «немое кино о лечении разговором». Как и положено в немом кино, лишь в нескольких ключевых местах в фильме появляются титры.

История (Миват, 1980) повествует о химике, нежном и любящем муже, у которого развивается фобия ножей, когда к ним в гости приезжает молодой и привлекательный кузен его жены. Мужчину крайне беспокоит его присутствие, поскольку он опасается, что его красивая молодая жена может увлечься своим авантюрным родственником. «Кризис» проявляется в серии сновидений, обнаруживающих преследование, которому подвергается спокойное повседневное существование его семьи. Однако события приходят к счастливому завершению после краткого, но интенсивного периода психоаналитической терапии, выявившей, что причины и корни страдания главного героя лежат в его детстве. Я не стану вдаваться в детали, дабы не портить читателю удовольствие самому увидеть развитие сюжета и того, что происходит во время лечения и на протяжении всего фильма, который выстроен как детективная история.

Конечно же, фильм можно трактовать по-разному, от наиболее очевидной интерпретации — муж (этакий Дон Аб- бондио1), неспособный испытывать страсти в духе Отелло, — до наиболее интересной (но при этом абсолютно не подразумеваемой автором и консультантами фильма), которая учитывает сложность перехода от режима нежности и любви к режиму страсти — единственному, в котором способно родиться что-то новое и живое. Другая полностью произвольная интерпретация может быть связана с тем, что происходит с психическим укладом из-за решения начать анализ, и с тем, что воспламеняется из-за действий аналитика в его двойственной ипостаси «зловещего» незнакомца и терапевта.

Я вспоминаю «ужас», пережитый мной, когда ребенком я посмотрел оригинальную черно-белую версию фильма «Вторжение похитителей тел»; я также помню, что много лет назад, лежа на кровати в темной комнате в некоем отеле в одном американском городе, где я прежде никогда не был, я повернулся набок в состоянии где-то между сном и бодрствованием и представил, что там, за моей спиной, может быть дьявол, — и заснул с мыслью о том, что наконец-то мне есть с кем поболтать. Путь интеграции частей и разделенных функций действительно очень долгий, между этими двумя эпизодами прошло порядка 50 лет.

Антонино Ферро - Терзания души - Страсти, симптомы, сновидения

Перевод с итальянского Анны Шаповал. – Москва: Издательство Beta 2 Alpha, 2023. - 304 с.

ISBN 978-56050631-3-1

Антонино Ферро - Терзания души - Содержание

Глава 1. Терзания души

Метафора и rêverie

Ортодоксальность и наука

Движения во время сессии

Пациенты с двумя противоположными режимами функционирования

Интерпретативная техника

Клинические примеры

Глава 2. Цепляние и кастинг

Кастинг

Трансформации в сон

Клинические примеры

Лгать, чтобы выжить

Глава 3. Глядеть по сторонам и ходить в кино

Как мы должны думать о психоанализе?

Нейроны Бога

Судьба вида: между Гераклом и Котом в сапогах

Дальнейшие размышления о психике

В кинотеатре: “Ferro 3” и сны Федерико Феллини

Глава 4. Во славу прерывания и очевидной глупости

Прерывание

Об очевидной глупости

Глава 5. Терапевтическое действие и персонажи поля

Развитие/расширение инструментов

Клинические примеры

Деконструирующая функция камнедробилки

Сновидеть историю

Приложение

Глава 6. Кастинг и психические страдания

«Любовь как кастинг»

Объект, приводящий к аутизации

Позитивные и негативные rêverie

Глава 7. Кто это видел? Спектр онейрического

Непрерывная деятельность базового rêverie

Истинный феномен rêverie

Rêverie-вспышка

Rêverie/конструкция

Трансформации в сон

Онейрическое мышление наяву и ночной сон

Глава 8. Истории жизни, истории анализов. Обнародование и передача психоанализа

Реконструкция? Да, спасибо

Катастрофическое изменение и эмоции

Сюжеты и повествования

Кризис и трансформации

Приватность и передача психоанализа

Что может травмировать пациента?

Обнародуемость

Какой аналитик представляется мне на этих страницах?

Глава 9. Влияние мышления Биона на клиническую технику

Бион в моем кабинете

Операции в поле

Глава 10. Психоаналитические упражнения и игры

Библиография