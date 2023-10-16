Интересно, что программы по военной подготовке во многих странах мира содержат элементы, очень сложные для новобранцев. Последняя неделя основной подготовки американских морских пехотинцев так и называется - «горнило». Это неделя сущих пыток. Ну, не в буквальном смысле слова, но так наверняка думают солдаты, которые через это проходят. Бесспорно, это изнурительная неделя.

Пятьдесят четыре часа полевых учений, намеренное лишение пищи и сна, семьдесят пять километров на марше, тренировочные бои и двадцать девять различных «задач», под которыми подразумеваются кризисные ситуации, требующие быстрой реакции и сообразительности.

Солдатам приходится преодолевать препятствия, сносить «травмы» (симуляции), применять приемы рукопашного боя, взбираться на отвесные скалы, отрабатывать нападение. Все это время каждый должен нести на себе около двадцати килограммов снаряжения. Отряды должны передвигаться вместе; если хоть один солдат из отряда отстанет, всей команде эту тренировку не засчитают.

Фил Таттл - Горнило - Решения, которые навсегда изменят жизнь

Путешествие по Библии, 2014. - 208с.

ISBN: 978-966-2640-07-6

Фил Таттл - Горнило - Решения, которые навсегда изменят жизнь - Содержание

Введение

1. Имидж или характер -Давид и Самуил

2. Страх или вера -Давид и Голиаф

3. Обстоятельства или истина - Давид и Саул

4. Отчаяние или решимость - Давид и амаликитяне

5. Обман или честность - Давид и Вирсавия

6. Гордыня или смирение - Давид и Нафан

7. Требовательность или жертвенность - Давид и Орна

8. Разочарование или надежда - Давид и Соломон

Заключение

Фил Таттл - Горнило - Решения, которые навсегда изменят жизнь - Введение

В школе у меня был любимый учитель - мистер Гор. Он преподавал химию. Возможно, мне нравился его саркастический смешок, а может, привычка раскладывать на полу «бомбочки», которые взрывались, когда в класс заходили опоздавшие (конечно, после терактов в Америке учителям такое строго запрещено). Но, кроме того, он умел сказать так, что его слова запоминались на долгие годы. Хорошо помню, как он высказался о горниле: «Из него ничто не выходит таким же, как вошло».

Мистер Гор объяснил, что в горниле все претерпевает изменения. Некоторые вещества в огне горнила разрушаются, другие - очищаются от примесей. Одни молекулы распадаются, другие образуются. Примеси поднимаются на поверхность, где их можно снять, но если этого не сделать, то с остыванием горнила они снова внедрятся в вещество. Горнило - это место очистки и преобразования веществ.

Проповедуя о ключевых моментах из жизни царя Давида, когда его характер проявлялся и формировался в горниле испытаний, я обнаружил, что не все знают, что такое горнило. Ведь мы уже не используем это слово в своей речи. Поэтому, прежде чем продолжать, наверное, мне следует четко объяснить, о чем идет речь. Вот как определяет понятие «горнило» словарь Мэрриам-Вебстера (Merriam-Webster):

1. Печь из огнеупорного материала (например, фарфора) для переплавки или обжига материалов при высокой температуре.

2. Тяжелое испытание.

3. Место или ситуация усиленного взаимодействия различных факторов в процессе изменения или развития чего-либо.

Второе и третье значения родились от первого, с которым, собственно, и познакомил нас мистер Гор. Горнило, обычно из фарфора, используется для переплавки вещества с целью разделить его компоненты или как-либо их изменить при помощи высокой температуры. Например, при переплавке драгоценных металлов их очищают от шлаков, которые всплывают на поверхность. Все содержимое горнила подвергается воздействию, и только жаростойкие элементы сохраняют целостность.

Поскольку горнило очищает, это слово также стало обозначать тяжелое испытание. Именно это мы наблюдаем в жизни Давида. Бывали времена, когда он попадал в крайне затруднительные обстоятельства, и содержимое его сердца всплывало на поверхность. Но всякие сомнения в том, можно ли назвать подобные трудности «горнилом», развеиваются третьим определением этого слова: «место или ситуация усиленного взаимодействия различных факторов в процессе изменения или развития чего-либо». Именно это происходило с Давидом - и происходит порой со всеми нами. Об этом сказано в Книге притчей (17:3): «Плавильня - для серебра, и горнило - для золота, а сердца испытывает Господь». И это не просто наблюдение, а глубочайшая истина о том, какими методами действует Господь. Жизненные испытания обнаруживают, что у нас в сердце, и помогают нам стать такими людьми, какими Бог хочет нас видеть.

Поэтому данная книга - первая в серии «Герои Библии» - называется «Горнило. Решения, которые навсегда изменят жизнь».