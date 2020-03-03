С большой радостью ММС представляет книгу Дата Филдса «Целеустремленное молодежное служение» на русском языке. Эго второе издание книги, и она была заново переведена для нового поколения молодежных служителей русскоязычных стран. Тысячи молодежных служителей во всем мире использовали эту книгу как ценное пособие для своих служений в церквях.

Даг Филдс - Целеустремленное молодежное служение

Издательство «Рука Допомоги», 2006. – 412 с.

ISBN 966-96650-2-7

Даг Филдс - Целеустремленное молодежное служение - Содержание

Предисловие 1

Предисловие 2

Признательность

Введение

Первый компонент: сила Божья

1. Здоровое молодёжное служение возглавляют духовно здоровые молодёжные лидеры

Второй компонент: цель

2. Открытие пяти целей для вашего молодёжного служения

3. Почему важен целевой девиз, и как его сформулировать

4. Объяснение вашей цели и руководство через пример

Третий компонент: потенциальная аудитория

5. Определение посвященности молодёжи

Четвертый компонент: программы

6. Достижение молодёжи окружающей местности. Осуществление Божьей цели благовествия

7. Как удержать посещающую молодёжь - Осуществление Божьей цели поклонения

8. Воспитание церковной молодёжи - Осуществление Божьей цели общения

9. Подготовка посвящённой молодёжи - Осуществление Божьей цели ученичества

10. Призыв к молодёжи основного ядра - Осуществление Божьей цели служения

11. Пять характеристик здоровых молодёжных программ

Пятый компонент: процесс

12. Использование наглядного представления вашего плана духовного развития

Шестой компонент: планируемые ценности

13. Определение и сообщение важных ценностей

Седьмой компонент: родители

14. Объединение с родителями для семейно-дружественного молодёжного служения

Восьмой компонент: участие лидеров

15. Поиск лидеров, которых заслуживает ваша молодёжь

16. Как помочь потенциальным лидерам стать служителями

Девятый компонент: постоянство

17. Как справиться с нагрузкой, программами и недостаточностью времени

18. Непосредственное дисциплинирование

19. Введение целеустремленного изменения

Приложения

Предметный указатель

Даг Филдс - Целеустремленное молодежное служение - Предисловие

Вы держите в руках своего рода учебник для семинарского образования по молодежному служению. Здесь описано видение, ценности, стратегия и структура одного из наиболее эффективных молодежных служений в Америке. Я не знаю никого другого, кто бы занимался молодежным служением лучше Дага Филдса, и его секреты раскрыты здесь, в этой книге.

Ещё до своего присоединения к пасторской команде поместной церкви (Сэддлбэк (Valley Community) Даг уже был известным всей стране авторитетным молодежным служителем. Меня так впечатлила его личная честность, любовь к Богу и молодежи, а также его постоянное желание учиться, несмотря на достигнутые успехи, что я пригласил его присоединиться к команде служителей церкви Сэддлбэк. С того времени я наблюдаю, как этот очень опытный пастор организовал молодёжное служение, которое изменило жизнь буквально тысяч подростков. Мои собственные дети испытали на себе сильное воздействие целеустремленного молодежного служения Дага Филдса.

Если вы ищете каких-то модных приемов, ухищрений или быстрых решений для своей программы молодежного служения, то вы обратились не к той книге. С другой стороны, если вас интересует построение прочного библейского, сбалансированного основания для достижения молодежи и для постоянного проведения с ней ученичества, то вы ищете в нужном месте.

Сущностью целеустремленного подхода является такая стратегия и структура, которые уделяют равное внимание всем пяти новозаветным целям церкви. Большинство церквей и молодежных служений имеют тенденцию чрезмерно выделять одну из целей (евангелизация, поклонение, общение, ученичество или труд служения) в ущерб другим. Это приводит к дисбалансу. Но, как доказала церковь Сэддлбэк и многие другие целеустремленные церкви, баланс является залогом здорового состояния, а здоровое состояние церкви ведет к ее росту. Эта книга - о созидании здорового молодежного служения.