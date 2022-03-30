Наталия Филиппенко - Киевские философские общества начала XX века

В начале 1990-х мне посчастливилось прочесть книгу киевского историка Александра Анисимова «Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или грустные прогулки по Городу, которого нет». Книга, написанная талантливым, неравнодушным человеком, открывшая утраченный архитектурный и культурный Киев начала XX века, не забылась. Остались в памяти и слова «грустные прогулки по Городу, которого нет», «скорбное бесчувствие», запомнились как печальный итог утерянной культуры Киева и отношения к ней. Вот и сейчас, poft factum, когда мое повествование об истории киевских философских обществ начала XX века завершено, кажется, что и оно — такой же ностальгический рассказ о той киевской религиозной и философской культуре, которой уже нет, о людях, не просто говоривших, но живших Православием, свидетельством чего стал пройденный ими путь.

Мое исследование истории Киевского религиозно-философского (1908-1919) и Киевского научно-философского (1914-1919) обществ началось со знакомства со статьей историка Сергея Шурлякова «К истории философских обществ в Киеве», вернувшей их из зоны умолчания и забвения. В статье лишь пунктиром были прорисованы контуры истории обществ, менявшей свои очертания по мере изучения новых, неизвестных материалов. Но это не умаляет работы, проделанной автором, — благодаря ей нам открылась дверь в мир утраченной философской культуры.

Мне, философу, не знакомой с основами архивной работы, привычной для историка, пришлось пройти трудный путь поисков, поскольку, в отличие, например, от Петербургского религиозно-философского общества (1907-1917), каких-либо более-менее цельных архивов ни Киевского религиозно-философского, ни Киевского-научно-философского обществ не сохранилось. Это было похоже на детективное расследование: штудирование описей фондов в различных архивах Киева, между которыми оказались распорошены даже учредительные документы, изучение личных фондов известных и возможных участников обществ, просмотр огромного количества газет (для установления дат и тем заседаний, а иногда и их краткого описания) и журналов (для поиска статей, основу которых составили тексты докладов). Но каждое открытие, полученное путем преодоления таких преград, приносило радость узнавания новых смыслов, которые важно было изложить, не исказив, насколько это возможно, субъективностью восприятия и оценок. Удалось ли это — судить читателю.

Наталия Филиппенко - Киевские философские общества начала XX века

(Исследования по истории русской мысли. Т. 28)

М.: Модест Колеров, 2021. — 298 с.

ISBN 978-5-905040-70-2

Наталия Филиппенко - Киевские философские общества начала XX века - Содержание

От автора

Предисловие

ЧАСТЬ I. КИЕВСКОЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО (1908-1919)

Глава 1. Период становления: КРФО под председательством П. В. Тихомирова (1908 —январь 1910)

Глава 2. Под сенью киевских духовных школ: КРФО под председательством П. П. Кудрявцева (февраль 1910 — май 1912)

Глава 3. Продолжение традиции: КРФО под председательством В. И. Экземплярского (осень 1912—1916)

Глава 4. Время потрясений: КРФО под председательством В. В. Зеньковского (1917-1919)

ЧАСТЬ II. КИЕВСКОЕ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО (1914-1919)

Глава 1. КНФО: история организации

Глава 2. КНФО: история идей

Послесловие

Приложения