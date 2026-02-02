Чарльз Филлипс - 50 лидеров, которые изменили историю

В этой книге вы не раз прочитаете истории о том, как человек совершал смелые, решительные поступки. Примеров такого поведения — великое множество: от полководца Римской империи Юлия Цезаря до премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, возглавившего решительное противостояние силам нацистской Германии во время Второй мировой войны. Такие истории подтверждают, что на пути к цели лидеры должны проявлять смелость даже перед лицом невероятных трудностей. Подобную стойкость демонстрировали не только великие полководцы, но и выдающиеся мужчины и женщины из самых разных сфер деятельности: благодаря абсолютной преданности своему делу они преодолевали все препятствия и упорно шли дальше. Иисус из Назарета, апостол Петр, Мохандас Ганди, Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг — все они подвергались гонениям, их часто лишали свободы за преданность своим идеям, но ни при каких условиях они от них не отрекались.

Все лидеры прошлого старались объединять разобщенных, проповедовали сострадание и единение. Мы с вами, лидеры современности, также можем применять лидерские способности, чтобы находить решения, казалось бы, неразрешимых проблем, сближать соперников, менять мир к лучшему. Не столь важно, в какую эпоху мы живем, — важны позитивный настрой и стремление добиться своей цели несмотря ни на что. Вспомните, как Нельсон Мандела посвятил свою жизнь тому, чтобы «залечить» раны, которые эпоха апартеида оставила на народе Южной Африки, или как Даниэль Баренбойм создал оркестр под названием «Западно-восточный диван», гармонично сочетающий дарование арабских и израильских музыкантов, для которых музыка стала основой взаимопонимания, их общим языком.

Для того чтобы менять к лучшему привычные устои, лидеру необходимо не только самому всецело верить в идею, но и уметь повести окружающих его людей за собой, вдохновить их на воплощение этой идеи в реальность. Древнегреческий биограф Плутарх писал, что Александр Македонский заставлял солдат поверить в свою непобедимость — и раз за разом приводил армию к победе на поле боя. Такая способность вселять уверенность — ключевой элемент лидерства. Ею, кстати, обладали и такие выдающиеся лидеры из мира спорта, как Джон Макгроу и Винс Ломбарди. Тому, кто возглавляет команду, наверняка пригодится и чутье на талантливых людей. Такая способность была присуща не только Джону Макгроу и Винсу Ломбарди, но и знаменитому голливудскому продюсеру Сэмюэлу Голдвину и родоначальнику эры компьютеров Стиву Джобсу. Как только к команде присоединяется еще один талантливый человек, лидеру необходимо сделать все, чтобы всем членам команды было комфортно работать вместе.

Способность грамотно организовать работу характерна, например, для выдающихся политических лидеров, таких как президенты США разных эпох Авраам Линкольн и Франклин Рузвельт, или бывший премьер-министр Великобритании Клемент Эттли.

Чарльз Филлипс - 50 лидеров, которые изменили историю

Москва : Эксмо, 2022. — 224 с.

ISBN 9 78-5-04-098667-5

Чарльз Филлипс - 50 лидеров, которые изменили историю - Содержание

Введение

Моисей

Перикл

Сиддхартха Гаутама

Александр Македонский

Гай Юлий Цезарь

Иисус из Назарета

Апостол Петр

Боудикка

Григорий Двоеслов, папа римский

Пророк Мухаммед

Карл I Великий

Король Альфред Великий

Чингисхан

Франциск Ассизский

Сулейман Великолепный

Королева Елизавета I

Уильям Шекспир

Петр Великий

Фридрих Великий

Екатерина II Великая

Джордж Вашингтон

Наполеон Бонапарт

Симон Боливар

Джузеппе Гарибальди

Авраам Линкольн

Отто фон Бисмарк

Карл Маркс

Королева Виктория

Уильям Моррис

Мохандас «Махатма» Ганди

Джон Макгроу

Уинстон Черчилль

Владимир Ильич Ленин

Сэм Голдвин

Кемаль Ататюрк

Пикассо

Франклин Рузвельт

Клемент Эттли

Лорд Рейт

Шарль де Голль

Мать Тереза

Винс Ломбарди

Индира Ганди

Нельсон Мандела

Эва Перон

Маргарет Тэтчер

Фидель Кастро

Мартин Лютер Кинг

Даниэль Баренбойм

Стив Джобс

Указатель