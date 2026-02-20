Книга «Мама, почему у меня синдром Дауна?» — это глубоко трогательная и честная история Каролины Филпс о её пути воспитания дочери с особенностями развития. Автор не скрывает первичного шока, боли и множества вопросов к Богу, которые возникают у родителей после постановки такого диагноза. Повествование строится вокруг процесса принятия ребенка не как «проблемы», которую нужно решить, а как уникального Божьего дара, обладающего собственной ценностью и предназначением.
Центральное место в книге занимает духовное осмысление инвалидности. Каролина делится тем, как её дочь помогла всей семье по-новому взглянуть на безусловную любовь, терпение и радость в простых вещах. Ответ на заглавный вопрос книги ищется не в области медицины, а в области сердца: автор приходит к выводу, что каждый человек, независимо от количества хромосом, сотворен Богом для того, чтобы являть Его славу и учить окружающих подлинной человечности.
Это произведение служит огромным утешением и практическим ориентиром для родителей особенных детей, а также важным уроком для общества. История Каролины Филпс учит нас не бояться диагнозов, видеть за ними личность и доверять мудрости Творца, Который даже через немощь и слабость способен совершать великие дела и преображать жизни людей.
Каролина Филпс – «Мама, почему у меня синдром Дауна?»
Перевод с английского Н. Л. Холмогоровой. - М.: Теревинф, 1998. - 160 с.
ISBN 5-88707-007-2
Каролина Филпс – «Мама, почему у меня синдром Дауна?» - Содержание
Предисловие к русскому изданию. А. Л. Битова
Предисловие
Часть I. Первые восемь лет
Глава 1.Рождение
Глава 2. Смерть и воскресение
Глава 3. Новое начало
Глава 4. Детский сад .
Глава 5. Ожидание
Глава б. Сузанна
Глава 7. Начало новой жизни
Часть II. Лиззи и ее мир
Глава 8. Лиззи и школа
Глава 9. Лиззи и семейная жизнь
Глава 10. Лиззи и Церковь
Глава 11. Лиззи и каникулы
Глава 12. Отношения в семье
Глава 13. Лиззи задает вопросы
Глава 14. Лиззи и ее мама
Глава 15. Лиззи «отправляется в полет»
Дополнение к русскому изданию. Лиззи сегодня
«Проблемные » дети - проблема взрослых. Р. П. Дименштейн
