Книга «Мама, почему у меня синдром Дауна?» — это глубоко трогательная и честная история Каролины Филпс о её пути воспитания дочери с особенностями развития. Автор не скрывает первичного шока, боли и множества вопросов к Богу, которые возникают у родителей после постановки такого диагноза. Повествование строится вокруг процесса принятия ребенка не как «проблемы», которую нужно решить, а как уникального Божьего дара, обладающего собственной ценностью и предназначением.

Центральное место в книге занимает духовное осмысление инвалидности. Каролина делится тем, как её дочь помогла всей семье по-новому взглянуть на безусловную любовь, терпение и радость в простых вещах. Ответ на заглавный вопрос книги ищется не в области медицины, а в области сердца: автор приходит к выводу, что каждый человек, независимо от количества хромосом, сотворен Богом для того, чтобы являть Его славу и учить окружающих подлинной человечности.

Это произведение служит огромным утешением и практическим ориентиром для родителей особенных детей, а также важным уроком для общества. История Каролины Филпс учит нас не бояться диагнозов, видеть за ними личность и доверять мудрости Творца, Который даже через немощь и слабость способен совершать великие дела и преображать жизни людей.

Каролина Филпс – «Мама, почему у меня синдром Дауна?»

Перевод с английского Н. Л. Холмогоровой. - М.: Теревинф, 1998. - 160 с.

ISBN 5-88707-007-2

Каролина Филпс – «Мама, почему у меня синдром Дауна?» - Содержание

Предисловие к русскому изданию. А. Л. Битова

Предисловие

Часть I. Первые восемь лет

Глава 1.Рождение

Глава 2. Смерть и воскресение

Глава 3. Новое начало

Глава 4. Детский сад .

Глава 5. Ожидание

Глава б. Сузанна

Глава 7. Начало новой жизни

Часть II. Лиззи и ее мир

Глава 8. Лиззи и школа

Глава 9. Лиззи и семейная жизнь

Глава 10. Лиззи и Церковь

Глава 11. Лиззи и каникулы

Глава 12. Отношения в семье

Глава 13. Лиззи задает вопросы

Глава 14. Лиззи и ее мама

Глава 15. Лиззи «отправляется в полет»

Дополнение к русскому изданию. Лиззи сегодня

«Проблемные » дети - проблема взрослых. Р. П. Дименштейн