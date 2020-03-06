Имя немецкого философа Евгения Финка (1905-1975) не очень хорошо известно российскому читателю. Его творчество, как это нередко, к сожалению, случается, было заслонено более знаменитыми философскими авторитетами, прежде всего фигурами его учителя Эдмунда Гуссерля и старшего друга Мартина Хайдеггера.

Своего рода прорывом в таком запаздывающем знакомстве с оригинальными трудами Финка оказалась публикация русского перевода фрагмента посмертно изданного в 1979 году лекционного курса «Основные феномены человеческого бытия» (Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 357-403). Этот перевод главы, посвященной игре, был выполнен Алексеем Викторовичем Гараджой. Благодаря ему Евгений Финк обратился со своей глубокой антропологической концепцией игры к русскому читателю.

С тех пор ни одна серьёзная научная публикация на русском языке, в той или иной степени затрагивающая тему игры, не может обойти это издание. Вместе с тем важно учитывать, что для автора связь, взаимная переплетённость и взаимная освещённость всех пяти рассматриваемых им феноменов имеет принципиальное значение.

Евгений Φинк - Основные феномены человеческого бытия

Москва: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017 г. - 432 с.

ISBN 978-5-88373-057-2

Евгений Φинк - Основные феномены человеческого бытия - Содержание

От редакции

Проблема взаимоотношения философии и науки и проблема философии Философская антропология и её проблематика Человеческое знание человека: методические соображения Соучастие как горизонт конечной философской самоинтерпретации Бытие как интерпретированность: чужая интерпретация и самоинтерпретация «Всегда моё» как проблема: конечность самости Смертное бытие как основная черта человеческого существования Приоритет знания смерти в целокупности человеческого существования Многообразие перспектив смерти. Человеческая жизнь как арена смерти Проблема смерти и бытийное понимание мира явлений: бытие как присутствие Власть мёртвого: мёртвый как ключевая фигура проблемы бытия Многообразие интерпретаций смерти Обыденное знакомство с трудом и его философское понятие Противоречивая двойственность характера труда Истолкование сущего по модели techne: современный технический мир и понятие труда Социальная основа человеческого труда Отношение труда и власти Принципиальное различие между трудом и властью в бытийно-аналитической оптике Итоги экзистенциальной характеристики труда и власти. Отношение к себе и отношение к миру Эрос и самопонимание- бытийный смысл эроса Бытийный смысл и строй человеческой игры Игра как фундаментальная особенность нашего бытия Двоякое самопонимание человеческой игры: непосредственность жизни и рефлексия Всеобъемлющая структура человеческой игры Структура экзистенциальной антропологии Философская антропология и позитивно-научная интерпретация человека

Послесловие к первому изданию

Евгений Φинк - Основные феномены человеческого бытия - 20. Эрос и самопонимание -бытийный смысл эроса

Эротическая общность как изначальный фундамент социальности. Природные общности и добровольные союзы. Человеческое существование как самостность и паническое бытие. Человеческая семья, первичная семья (экзистенциальный смысл эроса). Эрос и тоска по бессмертию: экстатика эроса. Мистерии любви и смерти. Взаимодействие человека и космоса.

Громадное значение эроса в смысловом целом человеческого бытия общеизвестно. Где бы дело ни шло о самопонимании, там всегда есть и высказывания об эросе. В его свите самый возвышенный экстаз и самая мучительная грусть, самое острое счастье и самое горькое горе. Гамма ощущений, на которые способно человеческое сердце, достигает благодаря ему крайних пределов. Здесь возможны чистейший трепет и грубейшее вожделение, и зачастую они находятся в пугающей близости друг к другу. У любви тысячи лиц, и всё-таки она всегда остаётся одной и той же. Она неоднозначна и в то же время незатейлива, запутана, словно лабиринт, и вместе с тем проста. В её пространстве возможно безумие исключительной страсти, но также и чистейшая жертвенность. Она доходит до неизведанных глубин души, до скрытых зон, на которые наложено древнее табу и где подстерегают ужасы, и она достигает пика высшей духовности.

Каждому известно, как она меняет чело-20. Эрос и самопонимание - бытийный смысл эроса века, которым овладевает. Она ломает его нрав, вырывает его из прочного обличья привычной самости и с демонической силой отнимает эту самость. Такую силу можно испытать как высвобождение до-личностных энергий инстинкта или как чудо сверх-личностной высочайшей милости. Тогда говорят о всплеске в нас животного начала или об осенённости божественным восторгом. Земную и небесную любовь отделяют друг от друга. Считается, что в обоих случаях человек вырывается за пределы человеческой меры и ему грозит опасность безмерности. Хотя эрос, в принципе, включён в самопонимание человека, он большей частью не осознаётся во всей полноте диалектического единства многообразных противоположностей. Феномен расщеплён, расколот, подразделён на несколько видов, он разбит и раздроблен. И тут роковую роль играет традиционная антропология, отводящая человеку место между животным и богом. Эрос делят на чувственную, животную и сверхчувственную, духовно-божественную составные части.

Но так как в реальном существовании человека никогда не удаётся изолировать друг от друга утверждённые метафизикой составные элементы, безошибочно разделить в нас животное и бога, то феномен эроса оказывается в неразрешимом противоречии с его интерпретацией. Самопонимание человека в отношении жизненной силы, коренным образом определяющей и настраивающей его, становится противоречивым и неясным. Оно почерпнуто не из самого феномена. Хотя многоликость эроса, бесспорно, относится к предметному содержанию феномена, но это лики специфически человеческого феномена. Только человек способен любить. Любовь есть фундаментальная возможность нашего конечного бытия - человеческая и только-человеческая, как смерть, труд и власть. Ни животное, ни бог не любят. Животное испытывает возбуждение, оно спаривается, зачинает и рожает. В биологическом плане дело размножения у животного и человека имеет, вероятно, мало различий. Но бытийный смысл этой способности у животного и человека отличается toto coelo {лат. как небо от земли). Животное остаётся в кругу поведения, с самого начала отрегулированного видовой принадлежностью. Оно участвует в генеративных процессах без их логического осмысления, и оно не вырабатывает специально смысловые структуры, в которых понятый смысл был бы выражен когда-либо в определённой, исторически изменчивой форме.

В противоположность этому человек существует в эросе в особой, обострённой глубине чувств и смысловой открытости, и он «институционально» фиксирует эротически понятый смысл жизни. А бог, с другой стороны, не может любить, потому что он - как утверждают - сам полнота бытия в себе, потому что у него всё есть, ничего не отнято, ничего не ожидается. Естество бога разделено иначе, чем естество человека, не разорвано на две фрагментарные половины. Троичная структура монотеистического бога несравнима с фундаментальной человеческой связью мужчины и женщины, а если уж позволено привлечь аналогию, её можно сравнить, скорее, с внутренним делением души на части. Все формы и обличья человеческой любви имеют свой прообраз и свою изначальную возможность в половой любви. Половая любовь не какая-то произвольно взятая форма любви вообще, не самая распространённая, самая страстная, самая чувственная, наряду с которой встречаются и другие равноправные и равно изначальные виды. Она представляет собой таинственную материнскую основу всех прочих форм чувства симпатии, вплоть до дружбы и agape. Любовь как экзистенциальный феномен коренится в дуализме человеческих полов и в их особой потребности дополнять друг друга.