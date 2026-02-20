Финней - Истинное и ложное обращение

Финней - Истинное и ложное обращение
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Истинное и ложное обращение» Чарльз Финней проводит резкую границу между подлинным духовным возрождением и его поверхностной имитацией. Как опытный проповедник и юрист, он анализирует мотивы человеческого сердца, утверждая, что ложное обращение часто основывается на эгоизме: человек ищет спасения лишь из страха перед адом или желания небесных наград. Истинное же обращение, по мнению Финнея, заключается в радикальной смене приоритетов, когда человек начинает любить Бога и святость ради них самих, полностью отрекаясь от своего «я».

Автор подробно описывает признаки «религиозных эгоистов», которые могут быть очень активны в церкви, но чья вера не меняет их внутреннюю суть. Он показывает, что подлинная перемена сердца всегда проявляется в глубоком сокрушении о грехе и готовности к полному послушанию Божьей воле, независимо от личной выгоды. Книга служит мощным инструментом для самопроверки, заставляя читателя честно ответить на вопрос: ищет ли он в религии удовлетворения своих нужд или же он действительно посвятил свою жизнь служению Творцу.

Чарльз Финней - Истинное и ложное обращение

Чарльз Финней - Истинное и ложное обращение - Содержание

  • 1.Покажем, что естественным состоянием человека является эгоизм.

  • 2.Отметим, что Христианин по природе своей благ, то есть предпочитает счастье окружающих своему благополучию.

  • 3.Увидим, что новое рождение в Иисусе Христе заключается в переходе от эгоизма к благости.

  • 4.Поговорим о некоторых аспектах жизни, в которых истинные Христиане и люди, заблуждающиеся, схожи и в чем они отличаются.

  • 5.Ответим на некоторые вопросы.

  • 6.Подведем итоги.

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books