Книга Чарльза Финнея «Отступники» — это глубокое исследование духовного упадка верующего человека, написанное одним из самых влиятельных деятелей Второго великого пробуждения в Америке. Финней рассматривает отступничество не просто как окончательный уход из церкви, а как постепенное внутреннее охлаждение сердца, при котором человек сохраняет внешнюю форму благочестия, но теряет живую связь с Богом.

Автор с хирургической точностью описывает симптомы этого состояния: потерю интереса к молитве, пренебрежение чтением Писания, рост привязанности к мирским удовольствиям и раздражительность при обличении во грехе. Финней подчеркивает, что отступничество начинается с воли — когда человек сознательно или подсознательно выбирает угождение себе вместо служения Творцу.

Основной пафос книги направлен на восстановление. Финней не оставляет читателя в безнадежности, а предлагает четкий путь возвращения: искреннее покаяние, признание конкретных грехов и «первые дела» веры. Для него это не просто теоретический труд, а практическое руководство для пробуждения совести, цель которого — вернуть душу в состояние первой любви и ревности по Богу.

Чарльз Финней – Отступники

Сделаться отступником — значит отступить от занимаемого человеком положения. Если упот-ребить это определение, говоря о религиозных вопросах, то в широком смысле можно охватить им целый класс людей, называющих себя верующими, независимо от того, имеют ли они веру или нет. Если они исповедовали религию, сообразуя с ее правилами свою жизнь настолько, что казались верующими, а потом вдруг отступили, хотя бы только от этого внешнего соблюдения формы, их принято называть отступниками; даже в том случае, если их религия была лишь пустой обрядностью. Также принято называть людей отступниками, ко¬гда они совершенно отступают от всякой веры или же переходят из ревностного верования в равно¬душное.

Именно в этом последнем смысле часто пони¬мается это слово в Ветхом Завете. В нем народ Божий назывался отступником, когда он впадал в идолопоклонство, а также и тогда, когда он ста-новился холодным и небрежным в исполнении сво¬их религиозных обязанностей.

Смысл, в котором я теперь употреблю это выра¬жение, будет обозначать человека обращенного, истинного христианина, оставившего свою первую любовь.

Его ревность охладела. Пыл чувств и глубина благочестия угасли. Он может сохранить вполне вид верующего, соблюдать все обряды, посещать собрания, читать Библию, исполняя все это безу¬коризненно, но во всем этом будет ощущаться отсутствие Духа. Чуткость чувств притупилась, и в сердце своем подобный человек - отступник.

Чарльз Финней – Отступники - Содержание

Предисловие