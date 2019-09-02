Финогентов - Человек на грани небытия
Основной замысел этой книги достаточно прост. Он заключается в философском обосновании и обсуждении следующих мировоззренческих утверждений.
- Человек всегда находился и находится на грани небытия.
- Победа небытия над человеком и человечеством неизбежна.
- Человеку следует отчетливо осознать и мужественно принять эту неизбежность как свою судьбу.
- Человек способен научиться достойно и осмысленно жить в преддверии неотвратимой смерти.
- Правомерно рассматривать неизбежность умирания и смерти человека как стимулы, подталкивающие его к активной и полноценной жизни.
- Умирание является существенной и незаменимой составляющей жизни человека.
Здесь следует сказать о том, что в некотором смысле не только человек и общество, но и весь мир (универсум) тоже всегда пребывает на грани небытия. Впрочем, хрупкость и бренность бытия мира по-разному толкуется представителями различных мировоззрений.
Валерий Финогентов - Человек на грани небытия: Философские этюды
Издательство Полиграфическая фирма «Картуш», 2015 год - 248 с.
ISBN 978-5-9708-0474-2
Валерий Финогентов - Человек на грани небытия: Философские этюды – Содержание
1. Замысел книги
2. Варианты отношения человека к угрозе небытия
3. «Закон Анаксимандра»
4. Онтологический этюд
5. Применение «Закона Анаксимандра» к бытию человека и человечества
6. Мечты о бессмертии
7. О понятии «бессмертие»
8. Критический анализ понятия «вечная жизнь»
9. Религиозные мыслители о временном и вечном в бытии человека
10. Еще раз о временности жизни человека и человечества
11. К вопросу о «религиозном преодолении этического»
12. О возможном и невозможном для человека
13. Дискуссия с Бенедиктом Спинозoй
14. О формулировке «точный расчет исключает эмоции»
15. Дискуссия с Габриэлем Марселем
16. Кое-что о взглядах «позднего» Л.Н. Толстого
17. О ценностном измерении бытия универсума
18. О «жестокости» трагического гуманизма
19. О стихотворении Ф.И. Тютчева «Два голоса»
20. Трагический гуманизм - это героический гуманизм
21. «И бездны мрачной на краю ...»
22. Гуманизм и трансгуманизм: грани соприкосновения
23. О смирении
24. Возможность оправдания самоубийства человека
25. О мировоззренческих трансформациях
26. Еще раз о проблеме мировоззренческого выбора
27. Рационализация мировoззрений как императив современной эпохи
28. «Если Бога нет ...»
29. О «приземленности» трагического гуманизма
30. Искренность и бессмертие
31. Смерть (умирание) человека как таинство
32. О темпоральных характеристиках процесса умирания
33. О пределах выносимости мук (физических и душевных)
34. Мировоззренческие искания продолжаются
Валерий Финогентов - Человек на грани небытия: Философские этюды - Мировоззренческие искания продолжаются
Мировоззрение человека может быть истолковано как своего рода рационализация и аксиологизация (этизация, в частности) фундаментальной онтологической структуры человека, как переживание и осознание этим человеком «бытия на грани небытия». Мое нынешнее осознание названной структуры представлено в этой книге как мировоззрение трагического (героического) гуманизма. Насколько это мировоззрение привлекательно и убедительно судить, разумеется, читателю.
При всей своей убежденности в обоснованности важнейших положений трагического гуманизма, я прекрасно понимаю, что трагический гуманизм отнюдь не является «единственно истинным мировоззрением». Более того, я глубоко убежден, что окончательно и в полной мере рационализировать и аксиологизировать человеческое «бытие на грани небытия» в принципе невозможно. Дело в том, что человек бесконечно сложен и неисчерпаем. Об этом я много писал в своей книге. Образно говоря, в бездонных глубинах человека всегда «хаос шевелится». Посредством рационализации и аксиологизации собственных душевнодуховных глубин человек удерживает этот хаос в определенных рамках. Но рано или поздно этот хаос вырывается на свободу, заявляя о себе «ужасом небытия», необузданными, иррациональными и гибельными поступками человека, драматическими мировоззренческими кризисами.
И человеку для того, чтобы оставаться (человечным) человеком вновь необходимо собственными усилиями «загоняты) этот хаос в рациональное и ценностно-смысловое русло, трансформируя его в душевно-духовный космос.
И, следовательно, мировоззренческие искания и мировоззренческое творчество человека продолжаются. Продолжаются и мои мировоззренческие искания…
спасибо