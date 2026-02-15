Фирсов - Власть и огонь

В этой монографии известный историк Сергей Фирсов анализирует драматический процесс столкновения двух идеологий — религиозной и коммунистической — в первые десятилетия советской власти. Автор рассматривает «огонь» революции не только как физическое уничтожение церковных структур, но и как попытку выжечь само религиозное сознание из жизни народа. Исследование охватывает период от первых декретов Совнаркома до начала Великой Отечественной войны, прослеживая, как государственная политика менялась от хаотичного террора Гражданской войны к планомерному административному удушению церкви в годы «безбожных пятилеток».

Фирсов уделяет особое внимание психологии власти и внутренней жизни самой Церкви, оказавшейся перед лицом небывалых вызовов. В книге подробно анализируются феномен «обновленчества», личность Патриарха Тихона и митрополита Сергия (Страгородского), а также тактика выживания духовенства в условиях тотальной несвободы. Автор ставит важный вопрос о том, была ли возможна лояльность Церкви по отношению к государству, которое открыто провозгласило своей целью её полное искоренение. «Власть и огонь» — это глубокий исторический очерк о сопротивлении, приспособлении и трагическом поиске компромисса в эпоху великих потрясений.

Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014 г. - 474 с.

ISBN 978-5-7429-0441-0

Фирсов Сергей Львович - Власть и огонь - Церковь и советское государство: 1918 - начало 1940-х гг.. Очерки истории - Содержание

Предисловие

Часть первая. К истории декрета об отделении церкви от государства

Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церквив мнениях и оценках современников и исследователей (1918-1991 гг.)

Часть вторая. От Октябрьской революции к Великой Отечественной войне: церковно-государственные отношения в Советской России

«Красная газета» как источник по истории церковно-государственных отношений и формирования антирелигиозной идеологии эпохи Гражданской войны (1918-1920 гг.)

Атеист Лев Троцкий. К характеристике религиозных взглядов главного идеолога мировой революции

«Еврейский вопрос» в контексте русской религиозной мысли и церковной исюрии 1917-1920-х гг. Социально-психологические аспекты проблемы

Безбожная пресса СССР накануне Великой Отечественной войны. (Некоторые замечания к вопросу об отношениях церкви и государства в 1937 – 1941 гг.)

Часть третья. Портреты обновленческих иерархов

«Романтик Православия». К характеристике обновленческого «митрополита» Александра Введенского

«Рабочий батюшка». Штрихи к портрету обновленческого «митрополита» Александра Ивановича Боярского

Апостат. История жизни и деятельности вывшего обновленческого «митрополита» Николая Федоровича Платонова

Приложения

Власть и верующие: из церковной истории начала 1920-х годов. По материалам архива ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Документ

Епископ Андрей Уфимский. О радостях митрополита Сергия

Прибавление