Эдвард Фишер - Суть современного богословия

Книга «Суть современного богословия» была написана в 1600-х годах автором, о котором мы почти ничего не знаем. Однако она оказалась критически важным, хотя и вызывающим споры богословским трудом. Эта книга написана в форме диалога между священником (Евангелистом), молодым христианином (Неофитом), законником (Номистом), который считает, что христианство - это свод правил, которые нужно соблюдать, и Антиномистом, который уверен, что грешить можно, потому что Бог всё равно простит его. Книга получилась удивительно проницательной и остаётся чрезвычайно актуальной для современности. Это издание включает в себя пояснительные примечания известного пуританина Томаса Бостона, введение Филипа Райкена и историческое введение Уильяма Вандодеваарда.

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Прежде чем попасть к вам, эта книга прошла долгий и извилистый путь длиной в четыреста лет. Её происхождение покрыто тайной, хотя имеющиеся намёки и подсказки порождают интригующую историю. Когда казалось, что эта книга после многих лет значительной популярности среди английских читателей вот-вот канет в пучину забвения, она вдруг вызвала жаркие споры в Шотландии.

Проходили десятилетия, сменялись поколения, и опять казалось, что книга исчезнет из памяти, однако она снова появлялась на свет, вновь и вновь привлекая к себе внимание и обращаясь к новым поколениям. Она вдохновляла многих читателей, неся им духовную ясность и свободу, при этом одновременно порождая страх, озабоченность, раздражение и разделения среди прочих людей. История «Сути современного богословия», её автора и тех жизней, на которые она оказала влияние, является одной из сюжетных нитей в великой саге истории Церкви.

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«Всякий, кто серьёзно задаётся вопросами, поднимаемыми в книге “Суть современного богословия”, найдя в ней ответы, практически наверняка стремительно возрастёт в понимании трёх концепций: Божьей благодати, христианской жизни и природы Евангелия. Лично я очень многим обязан этой книге. Несмотря на свою кажущуюся простоту, эта книга содержит в себе весьма мощное учение. Читайте её с большой осторожностью!»

Синклер Фергюсон, старший служитель Первой пресвитерианской церкви, г. Колумбия, штат Южная Каролина, США

«Суть современного богословия” - это один из самых важных текстов всех времён».

Дерек Томас, профессор практического и систематического богословия Реформатской богословской семинарии, г. Джексон, штат Миссисипи, США

Фишер Эдвард - Суть современного богословия

Эдвард Фишер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2024. — 488 с.

ISBN 978-617-8232-07-8 (Украина)

ISBN 978-1-84550-479-3 (Великобритания)

Фишер Эдвард - Суть современного богословия - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Путешествие в прошлое: история «Сути современного богословия»

Э.Ф. - кто он?

Два Фишера

Поиски в Лондоне

Закрытие дела Эдварда Фишера

Шотландия и «Суть»

«Суть современного богословия» в XXI веке

ЧАСТЬ 1

ПРЕДИСЛОВИЕ Т. БОСТОНА

ДОСТОПОЧТЕННОМУ ПОЛКОВНИКУ ДЖОНУ ДАУНСУ

ЧИТАТЕЛЯМ

ВВЕДЕНИЕ

Разногласия касательно закона

Тройной закон

1. О ЗАКОНЕ, ИЛИ ЗАВЕТЕ ДЕЛ

Природа завета дел

Грехопадение Адама

Греховность и бедствия человечества из-за грехопадения

Восстановление посредством закона, или завета дел, невозможно

Завет дел обязателен, хотя и был нарушен

2. О ЗАКОНЕ ВЕРЫ, ИЛИ ЗАВЕТЕ БЛАГОДАТИ

О вечном замысле благодати

Об обетовании

Обетование, данное Адаму

Обновление обетования Аврааму

Закон как завет дел, добавленный к обетованию

Обетование и завет с Авраамом, обновлённые с израильтянами

Завет благодати в эпоху Моисея

Природная склонность к завету дел

Отвержение антиномистской веры

Зло законничества

Об исполнении обетования

Исполнение закона Христом вместо избранных

Верующие мертвы для закона как завета дел

Основание веры в Христа

Евангельское покаяние как следствие веры

Духовный брак с Иисусом Христом

Опровержение утверждения об оправдании прежде веры

Верующие освобождены от предписывающей и осуждающей власти завета дел

3. О ЗАКОНЕ ХРИСТОВОМ

Природа закона Христова

Закон десяти заповедей как правило жизни для верующих

Ответы на антиномистские возражения

Необходимость признаков и знамений благодати

Ответы на антиномистские возражения

Святость и добрые дела достигаются только верой

Рабский страх и рабская надежда

Действенность веры для святости сердца и жизни христианина

Применение способов укрепления веры

Различие между законом дел и законом Христовым

Применение этого различия на практике

Данное различие как середина между законничеством и антиномизмом

Как обрести уверенность

Признаки и свидетельства подлинной веры

Как вернуть утраченные свидетельства

Признаки и знамения союза со Христом

4. О СЧАСТЬЕ СЕРДЦА, ИЛИ ПОКОЕ ДУШИ

Душе человека нет покоя, покуда она не придёт к Богу

Как душа не может обрести покой в Боге

Бог во Христе - единственный истинный покой для человеческой души

Заключение

ЧАСТЬ 2

ДОСТОПОЧТЕННОМУ ДЖОНУ УОРНЕРУ, ЛОРД-МЭРУ ВЕЛИКОГО ГОРОДА ЛОНДОНА

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМУ ЧИТАТЕЛЮ

ВВЕДЕНИЕ

Первая заповедь

Вторая заповедь

Третья заповедь

Четвёртая заповедь

Пятая заповедь

Шестая заповедь

Седьмая заповедь

Восьмая заповедь

Девятая заповедь

Десятая заповедь

Применение закона

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЗАКОНОМ И ЕВАНГЕЛИЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ. Причина спора о «Сути»

Вопросы, согласованные комиссией Генеральной Ассамблеи

Вопрос 1. Имеются ли в Евангелии какие-либо заповеди, которые не были даны фактически до того, как было явлено Евангелие?

Вопрос 2. Разве верующий теперь не обязан властью Творца проявлять личное послушание нравственному закону, хотя и не для оправдания?

Вопрос 3. Является ли заповедь, в которой мы находим обетование жизни и угрозу смерти, заветом дел?

Вопрос 4. Была ли к нравственному закону, до того как он принял вид завета дел, присовокуплена угроза ада?

Вопрос 5. Только верующие свободны от заповедующей власти закона как завета дел?

Вопрос 6. Получает ли грешник при оправдании сразу всё необходимое для спасения?

Вопрос 7. Грозит ли проповедь о необходимости святой жизни для обретения вечного счастья опасными последствиями?

Вопрос 8. Является ли знание, вера и убеждение в том, что Христос умер за меня, что Он мой Спаситель?

Вопрос 9. Что собой представляет акт веры, посредством которого грешник принимает Христа и Его спасительные блага?

Вопрос 10. Можно ли утверждать, что откровение Божьей воли в Слове?

Вопрос 11. Оправдано ли подобное деление закона, которое объясняется и применяется в «Сути» и которое невозможно отвергнуть?

Вопрос 12. Следует ли исключать из мотивов послушания верующего надежду на небеса и страх ада?

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ