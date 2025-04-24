Эдвард Фишер - Суть современного богословия

Фишер Эдвард - Суть современного богословия
Книга «Суть современного богословия» была написана в 1600-х годах автором, о котором мы почти ничего не знаем. Однако она оказалась критически важным, хотя и вызывающим споры богословским трудом. Эта книга написана в форме диалога между священником (Евангелистом), молодым христианином (Неофитом), законником (Номистом), который считает, что христианство - это свод правил, которые нужно соблюдать, и Антиномистом, который уверен, что грешить можно, потому что Бог всё равно простит его. Книга получилась удивительно проницательной и остаётся чрезвычайно актуальной для современности. Это издание включает в себя пояснительные примечания известного пуританина Томаса Бостона, введение Филипа Райкена и историческое введение Уильяма Вандодеваарда.
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Прежде чем попасть к вам, эта книга прошла долгий и извилистый путь длиной в четыреста лет. Её происхождение покрыто тайной, хотя имеющиеся намёки и подсказки порождают интригующую историю. Когда казалось, что эта книга после многих лет значительной популярности среди английских читателей вот-вот канет в пучину забвения, она вдруг вызвала жаркие споры в Шотландии.
Проходили десятилетия, сменялись поколения, и опять казалось, что книга исчезнет из памяти, однако она снова появлялась на свет, вновь и вновь привлекая к себе внимание и обращаясь к новым поколениям. Она вдохновляла многих читателей, неся им духовную ясность и свободу, при этом одновременно порождая страх, озабоченность, раздражение и разделения среди прочих людей. История «Сути современного богословия», её автора и тех жизней, на которые она оказала влияние, является одной из сюжетных нитей в великой саге истории Церкви.
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«Всякий, кто серьёзно задаётся вопросами, поднимаемыми в книге “Суть современного богословия”, найдя в ней ответы, практически наверняка стремительно возрастёт в понимании трёх концепций: Божьей благодати, христианской жизни и природы Евангелия. Лично я очень многим обязан этой книге. Несмотря на свою кажущуюся простоту, эта книга содержит в себе весьма мощное учение. Читайте её с большой осторожностью!»
Синклер Фергюсон, старший служитель Первой пресвитерианской церкви, г. Колумбия, штат Южная Каролина, США
«Суть современного богословия” - это один из самых важных текстов всех времён».
Дерек Томас, профессор практического и систематического богословия Реформатской богословской семинарии, г. Джексон, штат Миссисипи, США
Фишер Эдвард - Суть современного богословия
Эдвард Фишер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2024. — 488 с.
ISBN 978-617-8232-07-8 (Украина)
ISBN 978-1-84550-479-3 (Великобритания)
Фишер Эдвард - Суть современного богословия - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Путешествие в прошлое: история «Сути современного богословия»
- Э.Ф. - кто он?
- Два Фишера
- Поиски в Лондоне
- Закрытие дела Эдварда Фишера
- Шотландия и «Суть»
- «Суть современного богословия» в XXI веке
ЧАСТЬ 1
ПРЕДИСЛОВИЕ Т. БОСТОНА
ДОСТОПОЧТЕННОМУ ПОЛКОВНИКУ ДЖОНУ ДАУНСУ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВВЕДЕНИЕ
- Разногласия касательно закона
- Тройной закон
1. О ЗАКОНЕ, ИЛИ ЗАВЕТЕ ДЕЛ
- Природа завета дел
- Грехопадение Адама
- Греховность и бедствия человечества из-за грехопадения
- Восстановление посредством закона, или завета дел, невозможно
- Завет дел обязателен, хотя и был нарушен
2. О ЗАКОНЕ ВЕРЫ, ИЛИ ЗАВЕТЕ БЛАГОДАТИ
- О вечном замысле благодати
- Об обетовании
- Обетование, данное Адаму
- Обновление обетования Аврааму
- Закон как завет дел, добавленный к обетованию
- Обетование и завет с Авраамом, обновлённые с израильтянами
- Завет благодати в эпоху Моисея
- Природная склонность к завету дел
- Отвержение антиномистской веры
- Зло законничества
- Об исполнении обетования
- Исполнение закона Христом вместо избранных
- Верующие мертвы для закона как завета дел
- Основание веры в Христа
- Евангельское покаяние как следствие веры
- Духовный брак с Иисусом Христом
- Опровержение утверждения об оправдании прежде веры
- Верующие освобождены от предписывающей и осуждающей власти завета дел
3. О ЗАКОНЕ ХРИСТОВОМ
- Природа закона Христова
- Закон десяти заповедей как правило жизни для верующих
- Ответы на антиномистские возражения
- Необходимость признаков и знамений благодати
- Ответы на антиномистские возражения
- Святость и добрые дела достигаются только верой
- Рабский страх и рабская надежда
- Действенность веры для святости сердца и жизни христианина
- Применение способов укрепления веры
- Различие между законом дел и законом Христовым
- Применение этого различия на практике
- Данное различие как середина между законничеством и антиномизмом
- Как обрести уверенность
- Признаки и свидетельства подлинной веры
- Как вернуть утраченные свидетельства
- Признаки и знамения союза со Христом
4. О СЧАСТЬЕ СЕРДЦА, ИЛИ ПОКОЕ ДУШИ
- Душе человека нет покоя, покуда она не придёт к Богу
- Как душа не может обрести покой в Боге
- Бог во Христе - единственный истинный покой для человеческой души
- Заключение
ЧАСТЬ 2
ДОСТОПОЧТЕННОМУ ДЖОНУ УОРНЕРУ, ЛОРД-МЭРУ ВЕЛИКОГО ГОРОДА ЛОНДОНА
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМУ ЧИТАТЕЛЮ
ВВЕДЕНИЕ
- Первая заповедь
- Вторая заповедь
- Третья заповедь
- Четвёртая заповедь
- Пятая заповедь
- Шестая заповедь
- Седьмая заповедь
- Восьмая заповедь
- Девятая заповедь
- Десятая заповедь
- Применение закона
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЗАКОНОМ И ЕВАНГЕЛИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЕ. Причина спора о «Сути»
Вопросы, согласованные комиссией Генеральной Ассамблеи
- Вопрос 1. Имеются ли в Евангелии какие-либо заповеди, которые не были даны фактически до того, как было явлено Евангелие?
- Вопрос 2. Разве верующий теперь не обязан властью Творца проявлять личное послушание нравственному закону, хотя и не для оправдания?
- Вопрос 3. Является ли заповедь, в которой мы находим обетование жизни и угрозу смерти, заветом дел?
- Вопрос 4. Была ли к нравственному закону, до того как он принял вид завета дел, присовокуплена угроза ада?
- Вопрос 5. Только верующие свободны от заповедующей власти закона как завета дел?
- Вопрос 6. Получает ли грешник при оправдании сразу всё необходимое для спасения?
- Вопрос 7. Грозит ли проповедь о необходимости святой жизни для обретения вечного счастья опасными последствиями?
- Вопрос 8. Является ли знание, вера и убеждение в том, что Христос умер за меня, что Он мой Спаситель?
- Вопрос 9. Что собой представляет акт веры, посредством которого грешник принимает Христа и Его спасительные блага?
- Вопрос 10. Можно ли утверждать, что откровение Божьей воли в Слове?
- Вопрос 11. Оправдано ли подобное деление закона, которое объясняется и применяется в «Сути» и которое невозможно отвергнуть?
- Вопрос 12. Следует ли исключать из мотивов послушания верующего надежду на небеса и страх ада?
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ
Вітаю. Як мені її отримати?
Слід прочитати правина клуба.
Є дві альтернативи:
1.Стати членом клубу.
2. Замовити книгу по цільовій програмі.
https://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika