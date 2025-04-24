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Фишер Эдвард - Суть современного богословия

Эдвард Фишер - Суть современного богословия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling
Книга «Суть современного богословия» была написана в 1600-х годах автором, о котором мы почти ничего не знаем. Однако она оказалась критически важным, хотя и вызывающим споры богословским трудом. Эта книга написана в форме диалога между священником (Евангелистом), молодым христианином (Неофитом), законником (Номистом), который считает, что христианство - это свод правил, которые нужно соблюдать, и Антиномистом, который уверен, что грешить можно, потому что Бог всё равно простит его. Книга получилась удивительно проницательной и остаётся чрезвычайно актуальной для современности. Это издание включает в себя пояснительные примечания известного пуританина Томаса Бостона, введение Филипа Райкена и историческое введение Уильяма Вандодеваарда.
***
Прежде чем попасть к вам, эта книга прошла долгий и извилистый путь длиной в четыреста лет. Её происхождение покрыто тайной, хотя имеющиеся намёки и подсказки порождают интригующую историю. Когда казалось, что эта книга после многих лет значительной популярности среди английских читателей вот-вот канет в пучину забвения, она вдруг вызвала жаркие споры в Шотландии.
Проходили десятилетия, сменялись поколения, и опять казалось, что книга исчезнет из памяти, однако она снова появлялась на свет, вновь и вновь привлекая к себе внимание и обращаясь к новым поколениям. Она вдохновляла многих читателей, неся им духовную ясность и свободу, при этом одновременно порождая страх, озабоченность, раздражение и разделения среди прочих людей. История «Сути современного богословия», её автора и тех жизней, на которые она оказала влияние, является одной из сюжетных нитей в великой саге истории Церкви.
***
«Всякий, кто серьёзно задаётся вопросами, поднимаемыми в книге “Суть современного богословия”, найдя в ней ответы, практически наверняка стремительно возрастёт в понимании трёх концепций: Божьей благодати, христианской жизни и природы Евангелия. Лично я очень многим обязан этой книге. Несмотря на свою кажущуюся простоту, эта книга содержит в себе весьма мощное учение. Читайте её с большой осторожностью!»
Синклер Фергюсон, старший служитель Первой пресвитерианской церкви, г. Колумбия, штат Южная Каролина, США
«Суть современного богословия” - это один из самых важных текстов всех времён».
Дерек Томас, профессор практического и систематического богословия Реформатской богословской семинарии, г. Джексон, штат Миссисипи, США

Фишер Эдвард - Суть современного богословия

Эдвард Фишер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2024. — 488 с.
ISBN 978-617-8232-07-8 (Украина)
ISBN 978-1-84550-479-3 (Великобритания)

Фишер Эдвард - Суть современного богословия - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Путешествие в прошлое: история «Сути современного богословия»
  • Э.Ф. - кто он?
  • Два Фишера
  • Поиски в Лондоне
  • Закрытие дела Эдварда Фишера
  • Шотландия и «Суть»
  • «Суть современного богословия» в XXI веке
ЧАСТЬ 1
ПРЕДИСЛОВИЕ Т. БОСТОНА
ДОСТОПОЧТЕННОМУ ПОЛКОВНИКУ ДЖОНУ ДАУНСУ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВВЕДЕНИЕ
  • Разногласия касательно закона
  • Тройной закон
1. О ЗАКОНЕ, ИЛИ ЗАВЕТЕ ДЕЛ
  • Природа завета дел
  • Грехопадение Адама
  • Греховность и бедствия человечества из-за грехопадения
  • Восстановление посредством закона, или завета дел, невозможно
  • Завет дел обязателен, хотя и был нарушен
2. О ЗАКОНЕ ВЕРЫ, ИЛИ ЗАВЕТЕ БЛАГОДАТИ
  • О вечном замысле благодати
  • Об обетовании
  • Обетование, данное Адаму
  • Обновление обетования Аврааму
  • Закон как завет дел, добавленный к обетованию
  • Обетование и завет с Авраамом, обновлённые с израильтянами
  • Завет благодати в эпоху Моисея
  • Природная склонность к завету дел
  • Отвержение антиномистской веры
  • Зло законничества
  • Об исполнении обетования
  • Исполнение закона Христом вместо избранных
  • Верующие мертвы для закона как завета дел
  • Основание веры в Христа
  • Евангельское покаяние как следствие веры
  • Духовный брак с Иисусом Христом
  • Опровержение утверждения об оправдании прежде веры
  • Верующие освобождены от предписывающей и осуждающей власти завета дел
3. О ЗАКОНЕ ХРИСТОВОМ
  • Природа закона Христова
  • Закон десяти заповедей как правило жизни для верующих
  • Ответы на антиномистские возражения
  • Необходимость признаков и знамений благодати
  • Ответы на антиномистские возражения
  • Святость и добрые дела достигаются только верой
  • Рабский страх и рабская надежда
  • Действенность веры для святости сердца и жизни христианина
  • Применение способов укрепления веры
  • Различие между законом дел и законом Христовым
  • Применение этого различия на практике
  • Данное различие как середина между законничеством и антиномизмом
  • Как обрести уверенность
  • Признаки и свидетельства подлинной веры
  • Как вернуть утраченные свидетельства
  • Признаки и знамения союза со Христом
4. О СЧАСТЬЕ СЕРДЦА, ИЛИ ПОКОЕ ДУШИ
  • Душе человека нет покоя, покуда она не придёт к Богу
  • Как душа не может обрести покой в Боге
  • Бог во Христе - единственный истинный покой для человеческой души
  • Заключение
ЧАСТЬ 2
ДОСТОПОЧТЕННОМУ ДЖОНУ УОРНЕРУ, ЛОРД-МЭРУ ВЕЛИКОГО ГОРОДА ЛОНДОНА
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМУ ЧИТАТЕЛЮ
ВВЕДЕНИЕ
  • Первая заповедь
  • Вторая заповедь
  • Третья заповедь
  • Четвёртая заповедь
  • Пятая заповедь
  • Шестая заповедь
  • Седьмая заповедь
  • Восьмая заповедь
  • Девятая заповедь
  • Десятая заповедь
  • Применение закона
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЗАКОНОМ И ЕВАНГЕЛИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЕ. Причина спора о «Сути»
Вопросы, согласованные комиссией Генеральной Ассамблеи
  • Вопрос 1. Имеются ли в Евангелии какие-либо заповеди, которые не были даны фактически до того, как было явлено Евангелие?
  • Вопрос 2. Разве верующий теперь не обязан властью Творца проявлять личное послушание нравственному закону, хотя и не для оправдания?
  • Вопрос 3. Является ли заповедь, в которой мы находим обетование жизни и угрозу смерти, заветом дел?
  • Вопрос 4. Была ли к нравственному закону, до того как он принял вид завета дел, присовокуплена угроза ада?
  • Вопрос 5. Только верующие свободны от заповедующей власти закона как завета дел?
  • Вопрос 6. Получает ли грешник при оправдании сразу всё необходимое для спасения?
  • Вопрос 7. Грозит ли проповедь о необходимости святой жизни для обретения вечного счастья опасными последствиями?
  • Вопрос 8. Является ли знание, вера и убеждение в том, что Христос умер за меня, что Он мой Спаситель?
  • Вопрос 9. Что собой представляет акт веры, посредством которого грешник принимает Христа и Его спасительные блага?
  • Вопрос 10. Можно ли утверждать, что откровение Божьей воли в Слове?
  • Вопрос 11. Оправдано ли подобное деление закона, которое объясняется и применяется в «Сути» и которое невозможно отвергнуть?
  • Вопрос 12. Следует ли исключать из мотивов послушания верующего надежду на небеса и страх ада?
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ
Views 595
Rating 5.0 / 5
Added 24.04.2025
Author brat Eduard
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5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

Викиб 1 year ago

Вітаю. Як мені її отримати?
B
brat Eduard 1 year ago

Слід прочитати правина клуба.
Є дві альтернативи:
1.Стати членом клубу.
2. Замовити книгу по цільовій програмі.
https://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika

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