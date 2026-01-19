Фишер Матфей - Комментарий на Послание к Колоссянам

Комментарий Матфея Фишера на Послание к Колоссянам способствует восполнению недостатка серьезных экзегетических трудов на греческий текст Нового Завета, сделанных на русском языке. В комментарии используется целый ряд экзегетических подходов, а также ведется диалог с современными исследованиями и различными переводами новозаветных текстов на русский язык.

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В настоящее время на русском языке не существует современного экзегетического, в полном смысле этого слова, комментария на Послание к Колоссянам. Самым последним является русский перевод немецкого комментария Хайко Криммера из серии Bibelkommentar, а также перевод комментария Пауля Детердинга (Paul Deterding) из лютеранской серии Concordia Commentary. Детердинг рассматривает греческий текст послания, затрагивая значимые богословские темы,однако оба комментария не содержат полемики с современными исследователями. Если Детердинг предоставляет хорошее вступление, то Криммер совершенно мало говорит о вводных вопросах Послания. При этом ни один из них не претендует на полное экзегетическое исследование. Также стоит отметить, что немецкое издание Криммера, с которого был сделан русский перевод, вышло в свет более 25 лет назад (1992), а комментарий Детердинга впервые был издан в 2004 году. Настоящее и будущее поколение пасторов, переводчиков и библейских ученых сталкиваются с нуждой в комментарии, в котором будет дано экзегетическое исследование как еврейского, так и греческого текста на каждую книгу Библии. Я надеюсь, что настоящий комментарий на Послание к Колоссянам внесет свою лепту в восполнение этой нужды.

Настоящий комментарий имеет, по крайней мере, два преимущества перед переводом любого существующего сегодня западного экзегетического комментария. Во-первых, в нем представлено обсуждение связей между синтаксисом греческого языка и русским языком. Во-вторых, в комментарии постоянно рассматриваются и сравниваются между собой семь наиболее известных переводов Послания к Колоссянам на русский язык, а также то, как они соотносятся с лежащим в их основе греческим текстом послания. Это, несомненно, представляет огромную ценность, особенно для пасторов и переводчиков, потому что читатель знакомится с обоснованными причинами схожести переводов или того, почему они отличаются друг от друга как на уровне слов, так и на уровне выражений.

За последние тридцать лет появилось большое количество комментариев и монографий на английском, немецком и французском языках, посвященных Посланию к Колоссянам и верующим в Колоссах. Настоящий комментарий преследует цель показать дискуссию различных точек зрения (главным образом англоязычных), ничуть не упуская из виду более ранние стандартные экзегетические комментарии на Послание к Колоссянам, например, Майера (Maier), Лайтфута (Lightfoot), Эббота (Abbott), Маул я (Moule) и других авторов. Также в нашем комментарии все время будет делаться сравнение с экзегетическим комментарием на русском языке Мухина, написанным в XIX веке.

Фишер Матфей - Комментарий на Послание к Колоссянам

Под ред. В. А. Аликина. — Санкт-Петербург: Издательство СПбХУ, 2021. — 664 с.

Серия «Монографии СПбХУ»

ISBN 978-5-906256-15-7

Фишер Матфей - Комментарий на Послание к Колоссянам - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Введение

Часть 1. Вводные вопросы послания к колосянам

1.1. Город Колоссы

1.2. Церковь в Колоссах

1.3. Авторство и псевдонимность 1.3.1. Словарный запас 1.3.2. Стиль 1.3.3. Богословские темы, относящиеся к псевдонимности 1.3.4. Заключительные выводы по вопросам авторства и псевдонимности

1.4. Богословские темы в Послании к Колоссянам

1.4.1. Бог Отец 1.4.2. Иисус Христос 1.4.3. Дух Святой 1.4.4. Спасение и Жизнь во Христе

1.5. Место написания послания 1.5.1. Рим 1.5.2. Эфес 1.5.3. Кесария

1.6. Греческий текст послания

1.7. Эпистолярная форма и риторический анализ

1.8. Использование материала традиции

1.9. Цель Послания к Колоссянам

1.10. Послание к Колоссянам в последних исследованиях

1.11. Структура послания

Часть 2. Комментарий на послание к колоссянам 1:1-29

Часть 3. Комментарий на послание к колоссянам 2:1-23

Часть 4. Комментарий на послание к колоссянам 3:1-4:1

Часть 5. Комментарий на послание к колоссянам 4:2-18

Заключение

Библиография

Указатель древних источников