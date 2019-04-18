Три точки в сознании действуют слаженно подобно колеснице. Мысль прикасается к сознанию - это место называется Ие. И подобно реке внутри моря информация, желаемое спускается в сознание и становиться пригодным для восприятия. Это место где воспринимается желаемое, называется Авая. Ие это точка где информация единым потоком поступает в сознание. Здесь нет еще никакого понимания деталей принятого.

Единый поток глобального восприятия прикасается к сознанию, и оно как бы течет в нем, или наоборот поток течет в сознании. В той точке, где появляются разборчивые детали, разного рода аспекты, формы и вкусовые гаммы называется - Авая. Так общая наша душа спускается вниз, прикасается к нашим сознаниям и мы все ее составные части, органы ее тела. В своем восхождении должны соединить все детали нашего восприятия и чувствовать единство всего творения.

Так мы возвращаемся в исходную точку, из которой пришли. И наша просьба станет услышанной, ибо возвращается в источник своего происхождения. Это великое милосердие Творца! Он сотворил реальность так, что высшие духовные ступени, облеклись в низших. Таким образом, стало возможным подниматься и спускаться по духовным мирам. Мы должны знать, что являемся носителями желаний высших духовных ступеней.

Наше стремление, желание на самом деле не наше личное, оно связанно со всей цепочкой перевоплощающихся душ. Высшие духовные ступени это все те, кто был до нашего появления здесь. Они поднимаются от нашего сознания и поступенчато восходят к миру бесконечности источнику всего творения. Все эти ступени облачились в наше внешнее восприятие подобно одежде скрывающей тело, а тело скрывает душу.

Так же и наше сознание на поверхности воспринимает внешние моменты мироздание, ограниченные временем и местом. Но глубже проникая сквозь слои сознания, мы начинаем постигать все предыдущие ступени, духовные состояния пока не приходим в центр миров, в самое сердце творения - бесконечное желание наполненное светом Творца. Мы должны знать, что наше стремление проникнуть вглубь миров, и постичь источник, влияет на то, что все предыдущие ступени поднимутся выше своего обычного состояния. Мы влияем на то, что свет бесконечности проникнет в них, и они получат новый до селе не виданный свет.

Таким образом, мы будем являться причиной, влияющей на новое раскрытие света в мирах. Это и есть истинная молитва способная притянуть свет на все творение, ибо просящий влияет на подъем всех предшествующих ему ступеней к миру бесконечности. А за тем свет, который был притянут, пройдет по ним пока не достигнет места просящего в молитве человека. Эти подъемы и спуски влияют на то, что имена духовных ступеней меняются. Это происходит по причине изменения восприятия души.

Когда мы желаем и притягиваем свет, наше состояние определяется как суды, ибо неудовлетворенно и похоже на горящее пламя способное сжечь все что к чему прикоснется. В такие моменты мы называем сознание именами и аспектами, проявляющимися как суды. Но в момент, когда желание наполнится светом, нисходящим от высшей духовной ступени имена меняются, ибо теперь мы называем свое переживание именем Света, который наполняет наше неудовлетворенное желание. Три точки удерживаются в сознании и называются Ие - глобальное восприятие, прикосновение высшего к нам.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Книга Брит Минуха – Союз Покоя

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» – 15 с.

Израиль, 2019

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Книга Брит Минуха – Союз Покоя – Практическая медитация в Каббале

Чтобы понять, как медитировать по каббалистической системе, а точнее передвигаться по духовным мирам, нужно понять три определения -

Имя, пространство и антагонизм применяемых сил.

Имена. В каббале используются святые имена ангелов, духовных ступеней, в которых раскрывается свет Творца. Существуют также имена нечистых сил, мешающих во время восхождения души к ее духовным корням. Чтобы понять, зачем эти имена даны и как ими пользоваться, разберем для начала, что такое имя как понятие.

Итак, имя это значение того или иного предмета, который мы воспринимаем органами чувств и имеем представление что с ним делать.

У непонятных нам явлений, которых мы не воспринимаем, не может быть имени. К примеру: стакан или стул - это имя предмета, которым каждый из нас знает, как пользоваться и понимает цель, ради которой он был создан. Подобно этим именам предметов каббалисты называли именами духовные состояния, места и силы, которые воспринимало их сознание. К примеру: всем известное имя Авая - им назвали абсолютное восприятие мира, божественное восприятие, в котором все детали творения объединяются в единую структуру. Это наивысший уровень контакта с Творцом, его проявление воспринимающим свет в абсолютной форме. По этой причине все молитвы направлены именно к этому имени, ибо это название того совершенства и единства, из которого родилось все многообразие нами воспринимаемых форм и объектов. Это имя корневое и включает в себя имена абсолютно всех объектов и удовольствий, желаемых нами и воспринимаемых нашим сознанием.

Именно это корневое восприятие, как начальная точка творения, является причиной всех благ и изобилия, которые мы так желаем обрести. Зачем во внутреннем мире человека называть вещи и состояния определенными именами? Работая в абстрактном мире, нам трудно зафиксировать и точно определить места и силу, с которой мы имеем дело. К примеру: любовь, милосердие, текучесть, слияние, отдача себя во власть вышей силы, которая будет направлять, и управлять не четко воспринимается нашим сознанием, работающим по своей привычке через органы чувств, которые привыкли воспринимать материальные объекты.

Потому мы должны подобно восприятию материальному, где каждая вещь нами определена в объект и имеет свое имя, определить духовное состояние, силу и места, чтобы сознание смогло сфокусироваться на этих местах и точно воспринимать их, двигаясь и ощущая их присутствие подобно материально восприятию. Каббалисты определили эти места и состояния специальными именами, которые подобно кодам несут в себе огромную информацию способную пробудить наше подсознание к восприятию этих духовных объектов. Так как мы уже был раньше в этих местах во время спуска в этот материальный мир, из которого мы должны вернуться к своему истоку, корню всего творения.

Но подъем происходит через множество ступеней, которые каббалисты и назвали разными святыми именами, ибо они раскрывают божественное восприятие. Если вы желаете начать работать в духовном пространстве, где нет времени, мест и расстояния нужно научиться точно, определять три силы в вашем сознание, рассмотрим их: Представьте себе что ваше сознание не имеет физической оболочки и не находится в каком либо материальном месте. Будто вас подвесили в воздухе, а стен и границ нет. Теперь определите для себя три силы в сознании.

1.Место, притягивающее к себе, желающее получить, насладиться, постичь нечто запредельное, место, притягивающее к вашему сознанию информацию. На первых этапах занятий лучше всего определить конкретно то, что вы желаете получить и визуализировать его в воображении. Иначе вам не за что будет ухватиться. Для более продвинутых людей не нужно визуализации материального объекта, им достаточно желать ощущение удовольствия которое стоит за желаемым объектом без материальной оболочки.

2. Место направляющее, настраивающее, сосредотачивающее ваше сознание. Место, держащее намеренье ради чего и зачем вам нужно это удовольствие, информация, ощущение. Намеренье должно быть подобным источнику, который даёт нам желаемое. Если Он Дающий, то и мы должны быть дающими. Это значить желать получить не ради собственной выгоды, а на благо всех людей. Здесь можно настроить себя так: я желаю получить данный объект, чтобы принести благо всем окружающим, а также я прошу, чтоб все кто нуждаются в подобном наполнении, получили его вместе со мной. Таким образом, мы не отделаем себя от мира и наша просьба становиться не только желанием получить, но и желанием дать. Так мы приобретаем подобие и соединяемся с источником.

3.Место, принимающее и наслаждающееся тем, что ему было передано как информация, чувство, удовольствие. Это результат работы, который будет ощутим, как ответ на нашу просьбу. Это наполнение желания, его удовлетворение. Три эти точки не имеют материального места положения, все они находятся в сознании и называются Головой, телом и ногами духовной ступени. Голова это место намеренья, тело место приятия удовольствия, ноги место которым притягивают информацию. Теперь нам будет легче определить, где у нашего духовного сознания - голова, тело и ноги. Хотя на самом деле это не материальные формы нашего тела, а только имена, которыми мы будем пользоваться для точного определения абстрактных форм в нашем не материальном сознании.

Но так, как мы пользуемся духовными свойствами и желаем контактировать с силой Творца мы должны уподобиться Его свойствам, ибо подобие в духовном соединяет две силы в одно. По этой причине все эти три места несущие колесницу сознания или престол славы Творца называют ангелами. Сознание становиться благословенным полем присутствия, ибо воспринимает и восхваляет Творца, благодарит Его за ту любовь, которую Он проявляет. По этой причине каббалисты назвали сознание престолом славы Его. Подобно царю восседающем на троне, Творец облачается в сознании воспринимающего. Итак эти три силы работающие в сознании называются в каббале Юэль (сандальфон), Метатрон и Шмуэль. Это те же три выше упомянутых места, только имеющие подобие силе Творца, то есть действующие не ради себя, а в форме отдачи.

Сандальфон - это ангел, который притягивает информацию, но он подобно сандалю, скрывающему ноги, скрывает место, которое притягивает в эгоистической форме ради себя. Здесь меняется намеренье желания, и притяжение является ради всего творения, на благо всех живущих. Человек должен ощущать себя неотъемлемой частью мировой души, общего сознания. Если вы желаете себе счастья и любви нельзя просить это только для себя, ибо ответа не будет. Вам нужны деньги? Попросите их также и для всех нуждающихся, а еще лучше за конкретно известных вам людей. Только в такой форме можно получить ответ на просьбу. Ибо высшая сила не видит мир как отдельные объекты реальности. Поэтому ваша проблема не существует сама по себе, это иллюзия восприятия субъективного «Я». Ответы на ваши желания придут только в том случаи, если вы включите себя в общее поле желаний всех людей, или хотя бы известных вам личностей.

Метотрон - это место приятие света, но удовольствие входящее в пространство сознания контролируется в рамках формы Метатрона что означает 49 ступеней, 50 мы не пользуемся ибо это место эгоистично и не исправлено нами подобно тому, как Сандальфон скрывал точку эгоистического притягивания, Метатрон принимает часть света, на это указывают две первыми буквами его имени мем тет гиматрия = 49. 50 завершенная форма работает как отказ от приятия и читается во второй части его имени Рон - воспевающий то есть не берущий себе а отдающий дань благодарности.