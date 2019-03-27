Вначале я считаю крайне необходимым взорвать существующий железный барьер, который отделяет нас от мудрости Каббалы с момента разрушения Храма и до наших дней. Ибо даже и в нашем поколении эта тяжесть покоится на наших плечах, являясь трудной и тяжелой ношей. Она пробуждает страх к тому, что Каббала может быть, не дай Бог, забыта народом Исраэль.

И вот, когда я начинаю обращаться к сердцу какого-либо человека, чтобы убедить его заняться этим учением, то первый вопрос, который он мне задает: «Зачем мне знать сколько ангелов на небесах, и каковы их имена, если я смогу полностью соблюдать Тору во всех её деталях и нюансах и без этих знаний?». Во-вторых, мудрецы постановили: «В начале нужно набить живот знаниями внешней Торы»: Мишной и Галахой. Но разве найдется такой человек, который будет обманывать самого себя, утверждая, что он закончил изучение всей открытой Торы, и только скрытой Торы ему не хватает?

В-третьих, человек этот боится, что может сбиться с пути из-за этих занятий. Ибо уже были случаи, когда люди занимаясь Каббалой, оставляли путь Торы. А если это так, то вопрошает он: «Зачем мне эти проблемы? Какой глупец самостоятельно введет себя в состояние такой опасности без какой-либо причины?». В-четвертых, даже те, кто выступает за изучение Каббалы, не допускают к ней никого, кроме «святых служителей Творца».

Но сказано: «И не все из этих, кто желает овладеть Именем, придут и возьмут» (Трактат Брахот 16:2). И, наконец, в-пятых, о самом важном: существует правило, что при возникновении любого сомнения, мы должны пойти и посмотреть, что по этому поводу делает большинство. Я вижу, что знающие Тору из моего поколения имеют единое мнение: они избегают изучения скрытой Торы, а также советуют тем, кто спрашивает их об этом, что без всяких сомнений, вместо занятия Каббалой лучше изучить одну страницу из Талмуда.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Учение о десяти сфирот. Введение

Издательство – «ЛитРес: Самиздат» – 2018 г. – 53 с.

ISBN 978-5-5321-2302-1

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Учение о десяти сфирот. Введение – Содержание

Претензии, предъявляемые мудрости Каббалы

Истинная жизнь - жизнь в Торе и заповедях

Мудрость Торы, её суть, путь её приобретения

Обязательные условия в процессе изучения Торы

Мудрости Истины - это особое свойство притягивать свет, заключенный в Торе

Две части в Истинной Мудрости: скрытая Тора и вкусы Торы, которые заповедовано раскрывать

Причина, почему пришествие Мессии зависит от распространения Каббалы в широких массах

Причина удаления от Всевышнего, сокрытие открытого управления

Четыре ступени постижения управления, и работа, которая совершается в эти периоды

Возврат из трепета, ступень «средних», постижение «раскрытия Лика»

Возврат из любви и ступень совершенного праведника, постижение доброго имени Творца

В чем суть заповеди любить Всевышнего

Четыре уровня любви между человеком и человеком, и между человеком и Всевышним

Объяснение благословения: «Свой мир увидишь при жизни своей»; ступень открытия глаз - почему человек должен видеть себя всегда, как «грешника»

Объяснение ступени любви к Всевышнему, на которой человек ощущает, что с этого момента и далее, получает только добро

Объяснение сказанного мудрецами: «Совершая одну заповедь, взвешивает и себя и весь мир на чаше заслуг»

Чтобы удостоится совершенной любви, нужно страдать за всю общину

Качества «праведника», «среднего» и «грешника»

Главное служение в Торе и заповедях происходит тогда, когда удостоится «возвращения из любви»

Развитие от мира Ацилут до Торы материального мира

Суть мудрости Каббалы

Четыре мира АБЕА святости и нечистоты в духовной работе

Книги мудрости Каббалы, кому они предназначены, и пути их изучения

Порядок изучения

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Учение о десяти сфирот. Введение – В чем суть заповеди любить Всевышнего

70.Четыре уровня любви между человеком и человеком, и между человеком и Всевышним. Первый уровень - это «зависимая любовь», зависящая от объекта любви. Это значит, что получил много блага, удовольствия и пользы от своего товарища, и потому прилепилась к нему душа чудесной любовью. И в этом есть две меры. Первая: прежде того как они познакомились и полюбили друг друга, причиняли они друг другу зло, но не желают теперь этого помнить, ибо «все преступления покроет любовь». Вторая: они всегда относились друг другу с большой мерой добра и пользы, и никакой памяти о вреде и зле между ними никогда не было.

71.Второй уровень, это любовь, которая не зависит от объекта любви. Это значит, что познал высоту своего товарища, и увидел, как он великолепен и возвышается в своем величии над остальными уровнями и качествами, и потому прилепилась, душа его к нему великой и безграничной любовью.

Здесь также есть две меры. Первая: до того, как познал все дела и проявления своего друга к другим людям, и это «несовершенная любовь», ибо ему кажется, что по отношению к другим, его товарищ, бывает, ведет себя неподобающе. Он причиняет им вред по ошибке, и если бы любящий узнал об этом, то восприятие величия его товарища повредилось бы, и любовь бы между ними уменьшилась. Но пока ещё он не видел, как его друг обращается с другими, то любовь между ними по-прежнему велика, совершенна, и чудесна. 72.Вторая мера любви, не зависящей от объекта, четвертый уровень любви, также приходит из постижения величия товарища, но дополнительно к этому раскрываются также и все дела его, и его отношение абсолютно ко всем людям. Проверит и найдет, что не только нет в них ничего лишнего, но то что в них присутствует, безгранично велико, и является благом во множестве своих проявлений.

И это будет выше всяких уровней и качеств, и называется «любовью совершенной и вечной». 73.И вот все эти четыре уровня любви, существующие между человеком и человеком, также присутствуют и между человеком и Всевышним. Более того, уровни любви к Всевышнему становятся причинно-следственной цепочкой так, что невозможно удостоиться ни одного из них, пока не взойдешь на первый уровень «зависимой любви». А после того как удостоишься совершенства на этом уровне, то станет он причиной для достижения второго уровня, и так далее, пока не будет достигнут окончательный четвертый уровень. 74.Но тогда возникает вопрос: как человеку достигнуть первого уровня по пути к Творцу, уровня «зависимой любви», любви, приходящей от большого блага, полученного от любимого, в то время, как мы знаем, что нет за это награды в этом мире?

Но как мы уже объяснили, человек должен пройти через два вида сокрытия Лика, а Лик Творца - это мера блага Его, которое дает Он, ведь в обыкновении Доброго совершать добро, но скрыт Он в это время, а поэтому приходят боль и страдание. И мы уже объяснили, что все занятия, и Торой, и служением проходят в это время сокрытия, когда есть у человека возможность выбора. Ибо выбор проявляется именно во время сокрытия Лика. А потому, как может человек удостоится второго уровня «зависимой любви», когда раскрывается, что любящий его беспрерывно с начала и до настоящего момента приносил ему лишь добро и великие чудеса, не делая абсолютно ничего плохого. И тем более как можно достичь третьего и четвертого уровня любви?