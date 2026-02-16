Физическое и духовное здоровье: по «Медицинским беседам» Чичагова

Сборник «Физическое и духовное здоровье», основанный на «Медицинских беседах» Леонида Михайловича Чичагова (впоследствии митрополита Серафима), представляет собой изложение уникальной медицинской системы, разработанной в конце XIX века. Чичагов, будучи глубоко верующим человеком и одновременно ученым-практиком, создал целостный подход к лечению человека, который он называл «системой оздоровления организма». Основная идея его трудов заключается в том, что болезнь — это нарушение гармонии в работе органов и состава крови, которое часто имеет как физиологические, так и духовные причины.

Автор исходил из убеждения, что медицина должна лечить не симптом, а весь организм в целом. В своих беседах он уделял огромное внимание качеству крови и правильному пищеварению как фундаменту здоровья. Система Чичагова включает в себя рекомендации по режиму питания, основанные на биоритмах работы желудка, и использование лекарственных средств природного происхождения. Он утверждал, что многие болезни можно предотвратить или исцелить, если восстановить правильное кровообращение и наладить обмен веществ, не перегружая при этом внутренние системы избыточным или несвоевременным приемом пищи.

Духовная составляющая в системе Чичагова является определяющей. Он подчеркивал, что физическое недомогание часто является следствием внутреннего разлада и греховных страстей, поражающих душу. Исцеление, по его мнению, требует не только медицинских манипуляций, но и покаяния, молитвы и изменения образа жизни. Сборник остается популярным и сегодня как образец православного взгляда на медицину, где научные знания того времени соединяются с глубоким пастырским опытом, призывая человека к ответственности за свое здоровье перед Богом.

Физическое и духовное здоровье: по «Медицинским беседам» Леонида Михайловича Чичагова. Сборник

Научный редактор проф. Т. Л. Киселева,

сост. Л. А. Чуткова

М.: Сибирская Благозвонница, 2016. 734, [2] с.

Физическое и духовное здоровье: по «Медицинским беседам» Леонида Михайловича Чичагова. Сборник - Содержание

Вступление

Т. Л. Киселева. ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

О чем эта книга и почему сегодня мы вновь обращаемся к ней

Современные последователи системы митрополита Серафима (Чичагова)

Почему понадобилось переиздание «Медицинских бесед» митрополита Серафима (Чичагова)

Часть первая Л. М. Чичагов. ЧТО СЛУЖИТ ОСНОВАНИЕМ КАЖДОЙ НАУКИ?

Часть вторая Л. М. Чичагов. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИХ БЕСЕД»

Часть третья Т. Л. Киселева. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ГОМЕОПАТИЮ

Введение: Почему гомеопатия становится все более востребованной в современном обществе

1. Что такое гомеопатия

2. Два типа подобия

3. Основные особенности и преимущества гомеопатического метода лечения

4. Особенности технологии изготовления гомеопатических лекарств и механизмы их действия

Часть четвертая

Бутенин А. М., Бутенин М. А., Бутенин В. А., Бутенин П. А. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АЛЛОПАТИЧЕСКИЙ И ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Бутенин A. M. Бутенин М. А., Бутенин В. А., Бутенин П. А. ПРАВОСЛАВИЕ И ГОМЕОПАТИЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Приложение

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПОПУЛЯРНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (отпускаются без рецепта врача)

Разделы справочника

Раздел 1. Средства, применяемые при простудных заболеваниях

Раздел 2. Противовирусные средства

Раздел 3. Средства для лечения заболеваний ЛОР-органов и верхних дыхательных путей

Раздел 4. Иммуномодулирующие средства

Раздел 5. Средства, применяемые при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Раздел 6. Средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения

Раздел 7. Средства, обладающие адаптогенным и общеукрепляющим действием

Раздел 8. Средства, обладающие тонизирующим действием

Раздел 9. Средства, применяемые при астенических состояниях

Раздел 10. Средства, стимулирующие кроветворение

Раздел 11. Средства, применяемые при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

Раздел 12. Средства, применяемые при сексуальных расстройствах

Раздел 13. Снотворные и седативные средства

Раздел 14. Средства, применяемые в гинекологии

Раздел 15. Противоклимактерические средства

Раздел 16. Средства для лечения заболеваний кожи и аллергии

Раздел 17. Противопаразитарные средства

Раздел 18. Средства для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы

Раздел 19. Средства для коррекции побочных эффектов противоопухолевой терапии

Раздел 20. Средства, применяемые при варикозной болезни, геморрое

Раздел 21. Средства, применяемые в стоматологии

Раздел 22. Противовоспалительные средства

Раздел 23. Средства, разрешенные к применению у детей с 1 года и до 1 года

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

(К примечаниям научного редактора, проф. Т. Л. Киселевой, предисловию и разделу части третьей «Современный взгляд на гомеопатию»)