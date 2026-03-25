Флеминг - Сердце матери

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Материнство — это не только забота о физическом благополучии ребенка, но и тонкий процесс формирования вечных ценностей. Джин Флеминг, опытный наставник и мать, переносит фокус с внешних правил поведения ребенка на внутренний мир матери.

Автор утверждает: то, кем вы являетесь, гораздо важнее того, что вы делаете. Книга поможет вам осознать свои приоритеты, развить христианский характер и поставить перед собой долгосрочные цели, которые помогут вашим детям увидеть Бога через вашу жизнь. Это честный и ободряющий разговор о призвании, которое меняет мир через одно детское сердце.

Джин Флеминг – Сердце матери – Характер, цели и ценности матери-христианки

Санкт-Петербург: «Шандал», 2006. – 240 с. - (Слово к женщине.)

ISBN 5-94861 -042-Х

Джин Флеминг – Сердце матери – Содержание

Вступительное слово

Предисловие

Предисловие к дополненному изданию

  • Глава 1. Воззвание к матерям

  • Глава 2. Понимание нашей задачи

  • Глава 3. Какие ценности действительно важны?

  • Глава 4. Начните с себя

  • Глава 5. Роль Бога, наша роль

  • Глава 6. Шагая в ногу с Богом

  • Глава 7. Не ограничиваясь обычным «Боже, благослови Чарли»

  • Глава 8. «Мамочка, ты меня любишь?»

  • Глава 9. Домашний учитель

  • Глава 10. Учить, наказывая

  • Глава 11. Корни и крылья

  • Глава 12. Бог выше любых обстоятельств

  • Глава 13. Материнство: с верой или в страхе?

Примечания

Related Books

All Books