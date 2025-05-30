В протестантских церквах достаточно много проповедников. Поэтому писать данную книгу, с одной стороны, сложно, так как каждый проповедник имеет свой стиль проповеди и свои взгляды на данное служение. С другой стороны, сегодня есть особая потребность в здравом учении и проповеди, основанной на Божьем Слове (а не только на личном опыте проповедника или неправильном толковании Писания), проповеди, которая спасает, влияет и изменяет жизнь людей. Таким образом, в моем сердце есть желание поделиться с начинающими проповедниками принципами, которые помогут им проповедовать Слово Божье более ясно и понятно, и, самое главное, эффективно.

По милости Божьей я несу служение проповедника уже более 18 лет. Помимо этого, уже не один год я обучаю студентов, многие из которых являются лидерами и пасторами церквей, принципам гомилетики, то есть искусству проповеди. Поэтому мои советы не являются чисто теоретическими, но имеют практическое применение, как со стороны проповедника, так и со стороны преподавателя. Мой девиз «сегодня я могу проповедовать лучше, чем вчера» может заинтересовать не только начинающих проповедников, но и тех, кто открыт к совершенствованию своих навыков (к чему, я верю, должен стремиться каждый проповедник). Независимо от современных технологий и новых методов служения, проповедь Слова Божьего остается одним из самых важных и необходимых служений в церкви.

Флюгрант Сергей - Как проповедовать, чтобы вас услышали

10 советов начинающим проповедникам

3-е изд., испр.

К.: Украинская Евангельская Теологическая Семинария, 2021. 160 с.

ISBN 978-617-95055-2-2

Флюгрант Сергей - Как проповедовать, чтобы вас услышали - Содержание

Введение

Глава 1. Будьте уверены в своем призвании

Глава 2. Приготовьте себя

Глава 3. Научитесь слышать и видеть

Глава 4. Определитесь с текстом

Глава 5. Сформулируйте тему

Глава 6. Раскройте тему

Глава 7. Объясняйте тему

Глава 8. Будьте готовы

Глава 9. Говорите просто и ясно

Глава 10. Обращайтесь к жизненному опыту слушателей

Заключение

Приложения

Рекомендуемая литература