Несколько сокращенный перевод книги профессора Латеранского папского университета Хорсита Зайдля о пяти доказательствах бытия Бога Фомы Аквинского.

Перевод с немецкого и латинского осуществлен К. В. Бандуровским под редакцией С.С.Неретиной. В русский текст, помимо Введения, комментариев и Дополнения, вошли лишь два «Приложения» (II и V) из пяти (второе также в неполном виде). Библиография переводов и исследований на русском языке составлена К. В. Бандуровским.

Фома Аквинский. Доказательства бытия Бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии»

М., ИФ РАН, 2000. — 137 с.

ВВЕДЕНИЕ

I. Краткий обзор доказательств бытия Бога у Фомы в обеих «Суммах»

II. Индуктивная форма доказательств бытия Бога у Фомы

III. Критика Фомой аргумента Ансельма

IV. Онтологический подход в доказательствах бытия Богау Фомы

V. Относительно приравнивания метафизической первопричины к Богу



ФОМА АКВИНСКИЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА В «SUMMA CONTRA GENTILES» И «SUMMATHEOLOGIAE»

СУММА ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ

Книга первая

Глава 10. О мнении говорящих: то, что Бог есть, не может быть доказано, поскольку это известно само по себе

Глава 11. Опровержение предыдущего мнения и разрешение предыдущих доводов

Глава 12. О мнении говорящих, что то, что Бог есть, не может быть доказано, но достигается только верой

Глава 13. Доводы к доказательству того, что Бог есть

Глава 15. Что Бог — вечен



СУММА ТЕОЛОГИИ

Вопрос 2: О Боге (есть ли Бог?), — разделенный на три главы

Глава 1. Является ли само по себе известным то, что Бог есть

Глава 2. Доказуемо ли то, что Бог есть

Глава 3. Есть ли Бог?

КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ (110-13 И 15)

КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ТЕОЛОГИИ I 2, 1-3

Приложения

Библиография переводов и исследовательских трудов на русском языке

Библиография

