Фома Аквинский - Доказательства бытия Бога
Несколько сокращенный перевод книги профессора Латеранского папского университета Хорсита Зайдля о пяти доказательствах бытия Бога Фомы Аквинского.
Перевод с немецкого и латинского осуществлен К. В. Бандуровским под редакцией С.С.Неретиной. В русский текст, помимо Введения, комментариев и Дополнения, вошли лишь два «Приложения» (II и V) из пяти (второе также в неполном виде). Библиография переводов и исследований на русском языке составлена К. В. Бандуровским.
Фома Аквинский. Доказательства бытия Бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии»
М., ИФ РАН, 2000. — 137 с.
ВВЕДЕНИЕ
I. Краткий обзор доказательств бытия Бога у Фомы в обеих «Суммах»
II. Индуктивная форма доказательств бытия Бога у Фомы
III. Критика Фомой аргумента Ансельма
IV. Онтологический подход в доказательствах бытия Богау Фомы
V. Относительно приравнивания метафизической первопричины к Богу
I. Краткий обзор доказательств бытия Бога у Фомы в обеих «Суммах»
II. Индуктивная форма доказательств бытия Бога у Фомы
III. Критика Фомой аргумента Ансельма
IV. Онтологический подход в доказательствах бытия Богау Фомы
V. Относительно приравнивания метафизической первопричины к Богу
ФОМА АКВИНСКИЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА В «SUMMA CONTRA GENTILES» И «SUMMATHEOLOGIAE»
СУММА ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ
Книга первая
Глава 10. О мнении говорящих: то, что Бог есть, не может быть доказано, поскольку это известно само по себе
Глава 11. Опровержение предыдущего мнения и разрешение предыдущих доводов
Глава 12. О мнении говорящих, что то, что Бог есть, не может быть доказано, но достигается только верой
Глава 13. Доводы к доказательству того, что Бог есть
Глава 15. Что Бог — вечен
Книга первая
Глава 10. О мнении говорящих: то, что Бог есть, не может быть доказано, поскольку это известно само по себе
Глава 11. Опровержение предыдущего мнения и разрешение предыдущих доводов
Глава 12. О мнении говорящих, что то, что Бог есть, не может быть доказано, но достигается только верой
Глава 13. Доводы к доказательству того, что Бог есть
Глава 15. Что Бог — вечен
СУММА ТЕОЛОГИИ
Вопрос 2: О Боге (есть ли Бог?), — разделенный на три главы
Глава 1. Является ли само по себе известным то, что Бог есть
Глава 2. Доказуемо ли то, что Бог есть
Глава 3. Есть ли Бог?
КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ (110-13 И 15)
КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ТЕОЛОГИИ I 2, 1-3
Приложения
Библиография переводов и исследовательских трудов на русском языке
Библиография
Глава 1. Является ли само по себе известным то, что Бог есть
Глава 2. Доказуемо ли то, что Бог есть
Глава 3. Есть ли Бог?
КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ (110-13 И 15)
КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ТЕОЛОГИИ I 2, 1-3
Приложения
Библиография переводов и исследовательских трудов на русском языке
Библиография
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