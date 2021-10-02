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Фома Аквинский - Доказательства бытия Бога

Фома Аквинский. Доказательства бытия Бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии»
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Несколько сокращенный перевод книги профессора Латеранского папского университета Хорсита Зайдля о пяти доказательствах бытия Бога Фомы Аквинского.
Перевод с немецкого и латинского осуществлен К. В. Бандуровским под редакцией С.С.Неретиной. В русский текст, помимо Введения, комментариев и Дополнения, вошли лишь два «Приложения» (II и V) из пяти (второе также в неполном виде). Библиография переводов и исследований на русском языке составлена К. В. Бандуровским.

Фома Аквинский. Доказательства бытия Бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии»

М., ИФ РАН, 2000. — 137 с.
ВВЕДЕНИЕ
I. Краткий обзор доказательств бытия Бога у Фомы в обеих «Суммах»
II. Индуктивная форма доказательств бытия Бога у Фомы
III. Критика Фомой аргумента Ансельма
IV. Онтологический подход в доказательствах бытия Богау Фомы
V. Относительно приравнивания метафизической первопричины к Богу


ФОМА АКВИНСКИЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА В «SUMMA CONTRA GENTILES» И «SUMMATHEOLOGIAE»

СУММА ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ
Книга первая
Глава 10. О мнении говорящих: то, что Бог есть, не может быть доказано, поскольку это известно само по себе
Глава 11. Опровержение предыдущего мнения и разрешение предыдущих доводов
Глава 12. О мнении говорящих, что то, что Бог есть, не может быть доказано, но достигается только верой
Глава 13. Доводы к доказательству того, что Бог есть
Глава 15. Что Бог — вечен

СУММА ТЕОЛОГИИ

Вопрос 2: О Боге (есть ли Бог?), — разделенный на три главы
Глава 1. Является ли само по себе известным то, что Бог есть
Глава 2. Доказуемо ли то, что Бог есть
Глава 3. Есть ли Бог?
КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ (110-13 И 15)
КОММЕНТАРИЙ К СУММЕ ТЕОЛОГИИ I 2, 1-3
Приложения
Библиография переводов и исследовательских трудов на русском языке
Библиография
Views 1 537
Rating 5.0 / 5
Added 02.10.2021
Author brat Kliment
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5.0/5 (6)

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