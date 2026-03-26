Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фон Эккартсгаузен - Духовная алхимия - 1

Фон Эккартсгаузен - Духовная алхимия - 1
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Ядро этого тома составляет одно из последних мистических сочинений виднейшего немецкого герметиста, алхимика и мистика Карла фон Эккартсгаузена (1752-1803), переведённое и изданное выдающимся деятелем масонского движения А.Ф. Лабзиным в 1804 г. Книга включает ценное введение, написанное известным английским автором книг по эзотерическим учениям, членом Герметического Ордена Золотой Зари Артуром Эдвардом Уэйтом (1857-1942), и комментарии, принадлежащие Изабель де Штайгер (1836-1927), члену нескольких эзотерических обществ, оккультистке, писательнице и художнице. Кроме того, работа немецкого мистика дополнена краткой, но очень содержательной и важной выдержкой, взятой из другого его труда и названной здесь

«Краткий Метод Размышления Перед Чтением Облака над Святилищем».

О чём эта книга? Позволим автору рассказать самому: «Истинное великое строение Храма состоит единственно в том, чтобы сокрушить бедную хижину Адама и создать Храм Божеству, или другими словами сказать, раскрыть в себе внутреннее увствилище, или Богообщительный орган, по раскрытии которого метафизическое нетленное начало возобладает над земным и человек начнёт жить уже не началом самолюбия, но духом и истиной, коих он есть Храм».

Карл фон Эккартсгаузен - Духовная алхимия - Том 1 - Облако над святилищем, или Нечто такое, о чём гордая философия и грезить не смеет

Введение Артура Эдварда Уэйта.

Комментарии Изабель де Штайгер. - ЭРВ, 2022 г. 212 с.

ISBN 978-5-0059-2320-2 (т. 1)

ISBN 978-5-0059-2321-9

Карл фон Эккартсгаузен - Духовная алхимия - Том 1 - Облако над святилищем, или Нечто такое, о чём гордая философия и грезить не смеет - Содержание

Артур Эдвард Уэйт. Введение

  • Краткий Метод Размышления Перед Чтением Облака над Святилищем

  • О развитии человеческих сил

Облако над Святилищем

  • Предисловие переводчика

  • Письмо Первое

  • Письмо Второе

  • Письмо Третье

  • Письмо Четвёртое

  • Письмо Пятое

    • Болезненное состояние человечества

  • Письмо Шестое

    • Путь к блаженству

    • Небо на земле, или Христос в сердцах человеческих

Изабель де Штайгер. Комментарии к Облаку над Святилищем

  • Комментарий к Первому Письму

  • Комментарий ко Второму Письму

  • Комментарий к Третьему Письму

  • Комментарий к Четвёртому Письму

  • Комментарий к Пятому Письму

  • Комментарий к Шестому Письму

Views 37
Rating
Added 26.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

