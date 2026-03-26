Фон Эккартсгаузен - Духовная алхимия - 1
Ядро этого тома составляет одно из последних мистических сочинений виднейшего немецкого герметиста, алхимика и мистика Карла фон Эккартсгаузена (1752-1803), переведённое и изданное выдающимся деятелем масонского движения А.Ф. Лабзиным в 1804 г. Книга включает ценное введение, написанное известным английским автором книг по эзотерическим учениям, членом Герметического Ордена Золотой Зари Артуром Эдвардом Уэйтом (1857-1942), и комментарии, принадлежащие Изабель де Штайгер (1836-1927), члену нескольких эзотерических обществ, оккультистке, писательнице и художнице. Кроме того, работа немецкого мистика дополнена краткой, но очень содержательной и важной выдержкой, взятой из другого его труда и названной здесь
«Краткий Метод Размышления Перед Чтением Облака над Святилищем».
О чём эта книга? Позволим автору рассказать самому: «Истинное великое строение Храма состоит единственно в том, чтобы сокрушить бедную хижину Адама и создать Храм Божеству, или другими словами сказать, раскрыть в себе внутреннее увствилище, или Богообщительный орган, по раскрытии которого метафизическое нетленное начало возобладает над земным и человек начнёт жить уже не началом самолюбия, но духом и истиной, коих он есть Храм».
Карл фон Эккартсгаузен - Духовная алхимия - Том 1 - Облако над святилищем, или Нечто такое, о чём гордая философия и грезить не смеет
Введение Артура Эдварда Уэйта.
Комментарии Изабель де Штайгер. - ЭРВ, 2022 г. 212 с.
ISBN 978-5-0059-2320-2 (т. 1)
ISBN 978-5-0059-2321-9
Карл фон Эккартсгаузен - Духовная алхимия - Том 1 - Облако над святилищем, или Нечто такое, о чём гордая философия и грезить не смеет - Содержание
Артур Эдвард Уэйт. Введение
Краткий Метод Размышления Перед Чтением Облака над Святилищем
О развитии человеческих сил
Облако над Святилищем
Предисловие переводчика
Письмо Первое
Письмо Второе
Письмо Третье
Письмо Четвёртое
Письмо Пятое
Болезненное состояние человечества
Письмо Шестое
Путь к блаженству
Небо на земле, или Христос в сердцах человеческих
Изабель де Штайгер. Комментарии к Облаку над Святилищем
Комментарий к Первому Письму
Комментарий ко Второму Письму
Комментарий к Третьему Письму
Комментарий к Четвёртому Письму
Комментарий к Пятому Письму
Комментарий к Шестому Письму
