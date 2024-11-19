Фонтенот - Джонс - Учебник скромности для гордой души
Писать книгу о скромности опасно. Увидев на обложке ваше имя, люди тут же начнут приглядываться к вам: а есть ли это воспетое вами качество в вас самих? Вы ощутите на себе пристальный взгляд жены, детей, друзей, подчиненных и даже тех, кто прочтет эту книгу, а потом впервые встретится с вами. Но если мы верим в то, что пишем, разве нам это помешает? Разве мы не должны отчитываться перед людьми в верности своему глубочайшему убеждению?
Мы пишем эту книгу не потому, что сочли себя достигшими каких-то небывалых высот скромности. Мы не возомнили, что можем справиться с этой задачей лучше других. Только Один Человек был достоин написать такую книгу, но за Свою жизнь Он вряд ли написал что-то, кроме нескольких слов на песке, когда толпа самоуверенных законоучителей привела к Нему дрожащую от страха женщину. И уж конечно, мы не потому взялись за эту книгу, что обладаем всей полнотой смирения или знаем о нем все. Просто мы убеждены, что книга на эту тему должна существовать. Если Бог хочет, чтобы мы что-либо провозглашали, — так это силу смирения. Если Он хочет, чтобы мы о чем-то всерьез задумались — так это о смирении.
Все Писание, стих за стихом, проникнуто мыслью о том, что смирение — это путь к сердцу Бога. Гордый человек найдет запертой дверь в Святая Святых, а смиренный сможет входить туда снова и снова. Гордые люди могут превзойти кротких делами, но это не важно. Бог судит нас не по делам, а по сердцу, в котором превыше всего ценит скромность. Для ученика Христа нет ничего важнее этого качества. Утверждая, что человек не может быть в Царстве Бога, если скромность не поселится в глубине его сердца, мы вовсе не преувеличиваем. Это не значит, что вы обязаны выучить эту книгу наизусть и воплотить в жизнь каждую ее строчку. Мы лишь хотим сказать, что вы должны любыми путями понять, что такое скромность, и укоренить ее в своем сердце.
Майкл Фонтенот и Томас Джонс - Учебник скромности для гордой души
Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2024, 208 с.
ISBN: 978-5-8659102-9-9
Майкл Фонтенот и Томас Джонс - Учебник скромности для гордой души - Содержание
Слова благодарности
Введение
- «Опасная затея»
Часть первая. «Скромность и духовность»
- Глава 1. «Чем опасна гордость»
- Глава 2. «Причины для скромности»
- Глава 3. «Скромность Иисуса»
- Глава 4. «Скромность у подножия креста»
- Глава 5. «И смиренномудренно ходить пред Богом твоим»
- Глава 6. «И смиренномудренно ходить пред Богом твоим»
- Глава 7. «Что не имеет ничего общего со скромностью»
- Глава 8. «Как Бог нас усмиряет»
Часть вторая. «Скромность в отношениях с людьми»
- Глава 9. «Как быть скромным со всеми»
- Глава 10. «Скромность в отношениях между учениками»
- Глава 11. «Скромный муж. Скромная жена»
- Глава 12. «Скромные родители»
- Глава 13. «Скромность тех, кто ведет»
- Глава 14. «Скромность тех, кто следует»
Часть третья. «Скромность и жизнь»
- Глава 15. «Скромность перед страданием»
- Глава 16. «Скромность и убеждения»
- Глава 17. «Скромно встречая победы и поражения»
- Глава 18. «Скромность и талант»
Заключение
- Глава 19. «Жажда скромности»
- Глава 20. «Сила скромности»
Приложения
- Приложение 1. «Бывает ли гордость хорошей?»
- Приложение 2. «Классические проявления гордости»
- Приложение 3. «Заметки о скромности»
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