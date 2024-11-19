Писать книгу о скромности опасно. Увидев на обложке ваше имя, люди тут же начнут приглядываться к вам: а есть ли это воспетое вами качество в вас самих? Вы ощутите на себе пристальный взгляд жены, детей, друзей, подчиненных и даже тех, кто прочтет эту книгу, а потом впервые встретится с вами. Но если мы верим в то, что пишем, разве нам это помешает? Разве мы не должны отчитываться перед людьми в верности своему глубочайшему убеждению?

Мы пишем эту книгу не потому, что сочли себя достигшими каких-то небывалых высот скромности. Мы не возомнили, что можем справиться с этой задачей лучше других. Только Один Человек был достоин написать такую книгу, но за Свою жизнь Он вряд ли написал что-то, кроме нескольких слов на песке, когда толпа самоуверенных законоучителей привела к Нему дрожащую от страха женщину. И уж конечно, мы не потому взялись за эту книгу, что обладаем всей полнотой смирения или знаем о нем все. Просто мы убеждены, что книга на эту тему должна существовать. Если Бог хочет, чтобы мы что-либо провозглашали, — так это силу смирения. Если Он хочет, чтобы мы о чем-то всерьез задумались — так это о смирении.

Все Писание, стих за стихом, проникнуто мыслью о том, что смирение — это путь к сердцу Бога. Гордый человек найдет запертой дверь в Святая Святых, а смиренный сможет входить туда снова и снова. Гордые люди могут превзойти кротких делами, но это не важно. Бог судит нас не по делам, а по сердцу, в котором превыше всего ценит скромность. Для ученика Христа нет ничего важнее этого качества. Утверждая, что человек не может быть в Царстве Бога, если скромность не поселится в глубине его сердца, мы вовсе не преувеличиваем. Это не значит, что вы обязаны выучить эту книгу наизусть и воплотить в жизнь каждую ее строчку. Мы лишь хотим сказать, что вы должны любыми путями понять, что такое скромность, и укоренить ее в своем сердце.

Майкл Фонтенот и Томас Джонс - Учебник скромности для гордой души

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2024, 208 с.

ISBN: 978-5-8659102-9-9

Майкл Фонтенот и Томас Джонс - Учебник скромности для гордой души - Содержание

Слова благодарности

Введение

«Опасная затея»

Часть первая. «Скромность и духовность»

Глава 1. «Чем опасна гордость»

Глава 2. «Причины для скромности»

Глава 3. «Скромность Иисуса»

Глава 4. «Скромность у подножия креста»

Глава 5. «И смиренномудренно ходить пред Богом твоим»

Глава 6. «И смиренномудренно ходить пред Богом твоим»

Глава 7. «Что не имеет ничего общего со скромностью»

Глава 8. «Как Бог нас усмиряет»

Часть вторая. «Скромность в отношениях с людьми»

Глава 9. «Как быть скромным со всеми»

Глава 10. «Скромность в отношениях между учениками»

Глава 11. «Скромный муж. Скромная жена»

Глава 12. «Скромные родители»

Глава 13. «Скромность тех, кто ведет»

Глава 14. «Скромность тех, кто следует»

Часть третья. «Скромность и жизнь»

Глава 15. «Скромность перед страданием»

Глава 16. «Скромность и убеждения»

Глава 17. «Скромно встречая победы и поражения»

Глава 18. «Скромность и талант»

Заключение

Глава 19. «Жажда скромности»

Глава 20. «Сила скромности»

Приложения