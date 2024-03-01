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Форчун - Козлоногий Бог

Дион Форчун - Козлоногий Бог
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

На безоблачном небе над Монашеской Фермой высоко взошла полная Луна, когда Хью и его невеста сложили грязную посуду, оставшуюся после их свадебного ужина, в раковину а ля Джелкс, чтобы там она дожидалась утренней мойки. Поскольку внешне их поведение было таким же, как и всегда, этот вечер ничем не отличался от всех остальных вечеров на Монашеской Ферме, за исключением, разве что, того,чтоздесь не было Лиззи для выполнения разных мелких обязанностей со свойственной ей старательностью и некомпетентностью, поскольку они с Биллом в этот момент тратили деньги на пирсе в Соутенде, пытаясь узнать, «Что видел дворецкий» и «Чем занимался викарий в Париже».

Однако эти фильмы стоимостью в один пенс были, за исключением их названий, совершенно безобидны, и Билл вставил второй пенс в биоскоп вслед за первым, чтобы они не выдохлись, как какой-нибудь газ, пока те не закончат смотреть На Монашеской Ферме царила тишина, казавшаяся почти зловещей, ведь в ушах весь день звенело от Лондонского шума. На отдалённой ферме лаяла собака; кричал забывшийся петух; и между этими звуками были длинные периоды тёплой благоухающей тишины, когда слабый ветерок бесшумно шевелил отягощённые цветами ветви древних кустарников.

На западе догорела вечерняя заря, и яркая звезда низко повисла над соснами. Из-за дальнего куста терновника раздалось «буль, буль, буль» и длинное мелодичное журчание.

— Наш свадебный марш, —сказал Хью, сжав руку Моны, на которой лежала его рука. — Пойдём, я хочу кое-что тебе показать. Только сперва мы должны надеть наши свадебные наряды или нас выставят вон, как того парня из Писания.

Когда Мона снова присоединилась к нему, на ней было ниспадающее зелёное одеяние, но луна лишила его красок и она выглядела, как серый призрак. Хью же надел традиционную оленью шкуру. Они прошли вниз между травяной изгородью, в сумерках выглядевшей беловато-серебристой, пересекли бесплодный пустырь и вошли в сосновый лес, который теперь был очищен от зарослей ежевики. В плотном поясе тисов была вырезана арка и установлена дубовая дверь, обитая железом, служившая напоминанием об Амброзиусе. Они вошли внутрь и оказались на маленькой, ромбовидной поляне, залитой лунным светом, и десятки кроликов разбежались в разные стороны — все, кроме одного малыша, который запутался и нашёл убежище в тени колонны, так и просидев там на протяжении всей церемонии, как если бы был воплощением Мастера, Повелителя Дикой Природы.

Дион Форчун - Козлоногий Бог

Inverted Tree, 2020. — 406 с.

Перевод Майя Эберт

Views 412
Rating 4.3 / 5
Added 01.03.2024
Author поп Упырь Лихой
Rate this publication:
4.3/5 (8)

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