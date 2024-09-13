Форд - Месопотамская магия и демонология
Вавилонский миф Энума Элиш — культовая поэма, которая содержит описание космологии мира и приход Мардука к власти. Силы хаоса, сотворённые и управляемые Тиамат, направлены против порядка богов узурпаторов, а Мардук — избранный герой, противостоящий им. Энума Элиш описывает существ, сотворённых архаической женской божественностью, известной как Тиамат.
Тиамат — жена первоначального божества Апсу, убитого своим Сыном Энки/Эа, из-за стремления отца уничтожить младших богов. После того, как Эа убивает и свергает своего отца, он использует физическую субстанцию Апсу, чтобы создать свою собственную обитель в космосе. Конфликт порядка с хаосом носит ситуационный характер, и либо изначальные, либо младшие боги навяжут тип порядка в мире.
В традиции, сохранившейся в «Вавилонской истории» Беросса, чудовища хаоса (как и всё живое) создаются из исконных вод; Первобытная богиня моря Тиамат описывается как правящие гибридные существа. Беросс пред-ставил эту женщину под именем Оморка, халдейское имя Талат; в переводе с греческого означающее Таласса, море. Среди чудовищ хаоса Оморки — человек-рыба (Мудрец) Оаннес и допотопный Апкаллу; и тот, и другой наставляет человечество в той же традиции, которую демонизируют, как Стражи в «Книге Еноха».
Майкл Форд - Месопотамская магия и демонология
М: «Касталия», 2021 — 292 с.
ISBN 978-5-521-15862-1
Майкл Форд - Месопотамская магия и демонология – Содержание
Часть 1 Хаос, космос и миф. Осмысление вавилонского религиозного космоса
Глава 1 Миф Энума Элиш и хаос Тиамат
Глава 2 Ритуал сотворения «Энума Элиш»
Глава 3 Месопотамский космос Тайна Земли и Неба (piristi same u ersetim)
Глава 4 Подземный мир и инферно. Имена Подземного мира. Краткое введение
Часть 2 Киспу и теория магии Колдовство и магия в люциферианской теории
Глава 5 Демонология и люциферианский подход
Глава 6 Ритуальные инструменты. Элементы и их значение
Глава 7 Cамоинициация
Часть 3 Ануннаки и демоны
Глава 8 Боги и демоны. Божественные маски
Часть 4 Призывания и заклинания
Глава 9 Ритуалы, церемонии и заклинания
Глава 10 Демоническая астральная работа и духовное могущество
Глава 11 Некромантия
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