Тема этой книги вряд ли будет встречена с большим энтузиазмом теми из нас, кто живет в нашем современном потребительском обществе. И даже те, чьи жизненные обстоятельства складываются так, что они вынуждены существовать в менее экономически благоприятных странах, вполне могут усомниться в уместности или привлекательности такого названия для людей, живущих в рамках популярной современной философии.

Однако, прежде чем мы обратимся к своим христианским корням, стоит обратить внимание на то, что обнаружили многие верующие конца XX столетия, практиковавшие эту дисциплину. В этой древней практике они открыли для себя свободу от нынешнего сокрушительного материализма, свежесть после заточения в затхлой мирской жизни и полноту христианского опыта посреди пустого образа жизни.

Джон Уэсли, один из великих христианских лидеров XVIII века, обращаясь к мудрости ранней церкви, говорил: «Человек состоит из души и тела, а Дух и дисциплины делают его христианином». Под этим он подразумевал, что никто не может быть настоящим христианином без помощи духовных дисциплин. Он также добавлял: «Но если это так, стоит ли удивляться тому, что мы находим так мало христиан — ведь где христианские дисциплины?» Именно пост часто помогал многим людям пережить свободу и полноту во Христе как никогда ярко и ощутимо.

Роджер Форстер — Разъяснение поста

Ривне: Дятлик Н., 2018. — 56 с.

ISBN 978-617-515-265-2

Роджер Форстер — Разъяснение поста — Содержание