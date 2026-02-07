В этом сборнике статей Мария-Луиза фон Франц исследует границы между внутренним миром человека и внешней реальностью. Автор опирается на концепцию Unus Mundus (Единого мира) и гипотезу синхронистичности Юнга и Паули.
Книга представляет собой глубокое исследование того, как архетипы структурируют не только наши сны, но и саму ткань материи. Это чтение для тех, кто хочет понять объективную природу психического и узнать, как современные научные открытия подтверждают древние интуиции о единстве мироздания.
Мария-Луиза фон Франц - Архетипическое измерение психики
Москва : Касталия, 2017. - 196 с.
Мария-Луиза фон Франц - Архетипическое измерение психики - Содержание
Глава 1. Ключевые аспекты исторического подтекста анализа
Глава 2. Преображённый берсерк. Единство психических ротивоположностей
Глава 3. Проблема зла в волшебных сказках
Глава 4. Самоутверждение мужчин и женщин. Общая проблематика на примере сказок
Глава 5. В замке черных женщин: Интерпретация сказки
Глава 6. Раскрытие смысла в процессе индивидуации
Глава 7. Индивидуация и социальные взаимоотношения в юнгианской психологии
Глава 8. Юнговское открытие самости
