В этом сборнике статей Мария-Луиза фон Франц исследует границы между внутренним миром человека и внешней реальностью. Автор опирается на концепцию Unus Mundus (Единого мира) и гипотезу синхронистичности Юнга и Паули.

Книга представляет собой глубокое исследование того, как архетипы структурируют не только наши сны, но и саму ткань материи. Это чтение для тех, кто хочет понять объективную природу психического и узнать, как современные научные открытия подтверждают древние интуиции о единстве мироздания.



Мария-Луиза фон Франц - Архетипическое измерение психики

Москва : Касталия, 2017. - 196 с.

Мария-Луиза фон Франц - Архетипическое измерение психики - Содержание

Глава 1. Ключевые аспекты исторического подтекста анализа

Глава 2. Преображённый берсерк. Единство психических ротивоположностей

Глава 3. Проблема зла в волшебных сказках

Глава 4. Самоутверждение мужчин и женщин. Общая проблематика на примере сказок

Глава 5. В замке черных женщин: Интерпретация сказки

Глава 6. Раскрытие смысла в процессе индивидуации

Глава 7. Индивидуация и социальные взаимоотношения в юнгианской психологии

Глава 8. Юнговское открытие самости