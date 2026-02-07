Мария-Луиза фон Франц, прожившая бок о бок с Юнгом многие годы, создала самый пронзительный портрет своего учителя. Это книга о том, как один человек смог противостоять безумию своего времени, обратившись к мудрости веков.
«Миф Юнга» — это призыв к каждому из нас начать свое собственное путешествие. Автор объясняет, почему дело Юнга не закончилось с его смертью, а стало «мифом нашего времени» — инструментом, помогающим каждому найти смысл в своих снах, страхах и озарениях. Если вы хотите познакомиться с Юнгом не через сухие учебники, а через живое свидетельство его соратницы, эта книга станет для вас откровением.
Мария Луиза фон Франц – Миф Юнга для современного человека
Москва: Клуб «Касталия», 2014. – 329 с.
Мария Луиза фон Франц – Миф Юнга для современного человека – Содержание
Введение
Глава 1. Подземный Бог
Глава 2. Маленький огонек
Глава 3. Врач
Глава 4. Зеркальная Симметрия и Полярность Психе
Глава 5. Путешествие по ту сторону
Глава 6. Антропос
Глава 7. Мандала
Глава 8. Совпадение противоположностей
Глава 9. Утреннее и вечернее знание человека
Глава 10. Меркурий
Глава 11. Философский Камень
Глава 12. Открытие “Ипиз Мипбиз”
Глава 13. Индивидуум и общество
Глава 14. Крик Мерлина
Биографическая хронология
Приложение. Мария Луиза Фон Франц. Возрождение К. Г. Юнгом чувствующей функции в современной культуре
Библиография
