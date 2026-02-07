Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Франц - Миф Юнга для современного человека

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Мария-Луиза фон Франц, прожившая бок о бок с Юнгом многие годы, создала самый пронзительный портрет своего учителя. Это книга о том, как один человек смог противостоять безумию своего времени, обратившись к мудрости веков.

«Миф Юнга» — это призыв к каждому из нас начать свое собственное путешествие. Автор объясняет, почему дело Юнга не закончилось с его смертью, а стало «мифом нашего времени» — инструментом, помогающим каждому найти смысл в своих снах, страхах и озарениях. Если вы хотите познакомиться с Юнгом не через сухие учебники, а через живое свидетельство его соратницы, эта книга станет для вас откровением.

Мария Луиза фон Франц – Миф Юнга для современного человека

Москва: Клуб «Касталия», 2014. – 329 с.

Мария Луиза фон Франц – Миф Юнга для современного человека – Содержание

Введение

  • Глава 1. Подземный Бог

  • Глава 2. Маленький огонек

  • Глава 3. Врач

  • Глава 4. Зеркальная Симметрия и Полярность Психе

  • Глава 5. Путешествие по ту сторону

  • Глава 6. Антропос

  • Глава 7. Мандала

  • Глава 8. Совпадение противоположностей

  • Глава 9. Утреннее и вечернее знание человека

  • Глава 10. Меркурий

  • Глава 11. Философский Камень

  • Глава 12. Открытие “Ипиз Мипбиз”

  • Глава 13. Индивидуум и общество

  • Глава 14. Крик Мерлина

Биографическая хронология

Приложение. Мария Луиза Фон Франц. Возрождение К. Г. Юнгом чувствующей функции в современной культуре

Библиография

Views 93
Rating
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

