Франц - Психэ и материя
Могут ли наши мысли влиять на материю? И почему мир иногда «отвечает» на наши внутренние запросы странными совпадениями? Мария-Луиза фон Франц дает ответы, опираясь на наследие Юнга и открытия квантовой науки.
Книга «Психэ и материя» стирает границу между «внутренним» и «внешним». Она учит нас воспринимать мир не как набор мертвых предметов, а как одушевленную целостность. Это чтение возвращает современному человеку чувство причастности к великой тайне бытия, где каждый атом и каждая мысль связаны невидимыми нитями.
Мария-Луиза фон Франц - Психэ и материя
М. : Клуб Касталия. 2013. —324 с.
Мария-Луиза фон Франц - Психэ и материя - Содержание
Глава 1. МАТЕРИЯ И ПСИХЭ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ К. Г. ЮНГА
Глава 2. СИМВОЛЫ UNUS MUNDUS
Глава 3. ВРЕМЯ: ПАУЗА И РИТМ
Глава 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Глава 5. ДУША И МАТЕРИЯ В АЛХИМИИ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Глава б. ИДЕЯ МИКРО- И МАКРОКОСМОСА В СВЕТЕ ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 7. НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОТЕЗЫ ЮНГА О СИНХРОНИСТИЧНОСТИ
Глава 8. ПРИНЦИП СИНХРОНИСТИЧНОСТИ К. Г. ЮНГА
Глава 9. ВКЛАД В ОБСУЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ СИНХРОНИСТИЧНОСТИ К.Г. ЮНГА
Глава 10. НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СИНХРОНИСТИЧНОСТИ
Глава 11. СМЫСЛ И ПОРЯДОК
Глава 12. ВРЕМЯ И СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ В ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
