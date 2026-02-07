Франц - Психэ и материя

Франц - Психэ и материя
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Series Суверенное юнгианство (1 book)

Могут ли наши мысли влиять на материю? И почему мир иногда «отвечает» на наши внутренние запросы странными совпадениями? Мария-Луиза фон Франц дает ответы, опираясь на наследие Юнга и открытия квантовой науки.

Книга «Психэ и материя» стирает границу между «внутренним» и «внешним». Она учит нас воспринимать мир не как набор мертвых предметов, а как одушевленную целостность. Это чтение возвращает современному человеку чувство причастности к великой тайне бытия, где каждый атом и каждая мысль связаны невидимыми нитями.

Мария-Луиза фон Франц - Психэ и материя

М. : Клуб Касталия. 2013. —324 с.

Мария-Луиза фон Франц - Психэ и материя - Содержание

Глава 1. МАТЕРИЯ И ПСИХЭ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ К. Г. ЮНГА

Глава 2. СИМВОЛЫ UNUS MUNDUS

Глава 3. ВРЕМЯ: ПАУЗА И РИТМ

Глава 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Глава 5. ДУША И МАТЕРИЯ В АЛХИМИИ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Глава б. ИДЕЯ МИКРО- И МАКРОКОСМОСА В СВЕТЕ ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Глава 7. НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОТЕЗЫ ЮНГА О СИНХРОНИСТИЧНОСТИ

Глава 8. ПРИНЦИП СИНХРОНИСТИЧНОСТИ К. Г. ЮНГА

Глава 9. ВКЛАД В ОБСУЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ СИНХРОНИСТИЧНОСТИ К.Г. ЮНГА

Глава 10. НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СИНХРОНИСТИЧНОСТИ

Глава 11. СМЫСЛ И ПОРЯДОК

Глава 12. ВРЕМЯ И СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ В ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

