Мария-Луиза фон Франц исследует видения святого Никлауса из Флюэ как прорыв мощных архетипических сил. Особое внимание уделяется «ужасающему видению лика Божьего», которое Брат Клаус созерцал в своей келье. Фон Франц доказывает, что подлинный религиозный опыт всегда сопряжен со столкновением с «tremendum» — божественным величием, которое может быть разрушительным для неподготовленной психики.

Это книга о том, как человеческая душа перерабатывает запредельный опыт, превращая «священный ужас» в символ, ставший основой для молитвы и примирения целого народа.

Мария Луиза фон Франц - Сны и видения святого Никлауса из Флюэ

М.: Клуб Касталия, 2018. — 224 с.

Мария Луиза фон Франц - Сны и видения святого Никлауса из Флюэ - Содержание

СНЫ И ВИДЕНИЯ СВЯТОГО НИКЛАУСА ИЗ ФЛЮЭ

Лекция 1. Институт Юнга. 8 Мая, 1957

Лекция 2. Институт Юнга. 15 Мая, 1957

Лекция 3. Институт Юнга. 22 Мая, 1957

Лекция 4. Институт Юнга. 29 Мая, 1957

Лекция 5. Институт Юнга. 5 Июня, 1957

Лекция 6. Институт Юнга. 19 Июня, 1957

Лекция 7. Институт Юнга. 26 Июня, 1957

Лекция 8. Институт Юнга. 3 Июля, 1957

Лекция 9. Институт Юнга. 10 Июля, 1957

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ремо Ф. Ротт - Изображение Колеса Николаса фон Флюэ как Символ Тонкого Тела

Мария Луиза фон Франц - Возрождение К.Г. Юнгом чувствующей функции в современной культуре

Евлогия Марии-Луизе фон Франц. В РЕФОРМАТСКОЙ ЦЕРКВИ В КЮСНАХТЕ 17 февраля 1998 г.