Папа Римский Франциск - Послесинодальное Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia

Франциск - Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia
Библия полна семей, поколений, историй о любви и о семейных неурядицах, начиная с первой же страницы, где на сцену выступает семейство Адама и Евы, отягченное бременем насилия, но и силой продолжающейся жизни (см. Быт 4), и до послед ней страницы, где представлен брак Невесты и Агнца (см. Откр 21, 2.9). Описанные Иисусом два дома — один построен на камне, другой на песке (см. Мф 7, 24–27) — изображают множество семейных ситуаций, обусловленных свободой проживающих в этих домах, ведь, по словам поэта, «каждый дом... это подсвечник». Давайте сейчас войдем в один из этих домов вслед за псалмопевцем, через песнопение, по сей день звучащее как в иудейском, так и в христианском обряде бракосочетания: (см. Быт 4), и до последней страницы, где представлен брак Невесты и Агнца (см. Откр 21, 2.9). Описанные Иисусом два дома — один построен на камне, другой на песке (см. Мф 7, 24–27) — изображают множество семейных ситуаций, обусловленных свободой проживающих в этих домах, ведь, по словам поэта, «каждый дом... это подсвечник». Давайте сейчас войдем в один из этих домов вслед за псалмопевцем, через песнопение, по сей день звучащее как в иудейском, так и в христианском обряде бракосочетания: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Господа! Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей; увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!» (Пс 128 (127), 1–6).
Итак, переступим порог этого спокойного дома, где семья сидит за праздничной трапезой. В центре мы видим пару — отца и мать, всю их историю любви. В них исполнился изначальный замысел, о котором настойчиво напоминает Сам Христос: «Не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» (Мф 19, 4). Затем Он по вторяет заповедь Книги Бытия: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» (Быт 2, 24).
Две первые величественные главы Книги Бытия пред лагают нам описание человеческой пары в ее основополагающей реальности. Во вступительном тексте Библии сияют несколько решающих утверждений. Первое, обобщенно процитированное Иисусом, гласит: «Сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27). Удивительно, что поясняющей параллелью к «образу Божию» выступает именно пара «мужчи на и женщина». Означает ли это, что Самому Богу присущи половые признаки и что Его сопровождает Божественная спутница, согласно учениям ряда древних религий? Конечно, нет, ведь мы знаем, насколько ясно Библия отвергает — как идолопоклонство — подобные верования, некогда рас про странен ные среди хананеев Святой Земли. Защищается трансцендентность Бога, но, поскольку Бог одновременно — Творец, плодовитость человеческой пары есть живой и убедительный «образ», видимый знак акта творения.
Папа Римский Франциск - Послесинодальное Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia
НО Издательство Францисканцев, Москва, 2016 г. - 250с.
ISBN 978–5–89208–129–0
Папа Римский Франциск - Послесинодальное Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia - Содержание
Глава первая. В свете Слова
- Ты и твоя жена
- Сыновья твои, как масличные ветви
- Дорога страдания и крови
- Труд рук твоих
- Нежность объятия
Глава вторая. Реалии семей и вызовы, стоящие перед семьями
- Нынешнее положение семьи
- Некоторые вызовы
Глава третья. Взгляд, обращенный на Иисуса: призвание семьи
- Иисус восстанавливает и доводит до завершения
- Божественный замысел
- Семья в документах Церкви
- Таинство брака
- Семена Слова и несовершенные ситуации
- Передача жизни и воспитание детей
- Семья и Церковь
Глава четвертая. Любовь в браке
- Наша повседневная любовь
- Терпение
- Милосердное отношение
- Исцеление зависти
- Не превозноситься и не гордиться
- Доброжелательность
- Бескорыстное самоотречение
- Без внутреннего ожесточения
- Доверяет
- Радоваться с другими
- Все прощает
- Доверяет
- Надеется
- Все переносит
- Возрастать в супружеском милосердии
- Вся жизнь, все вместе
- Радость и красота
- Сочетаться браком по любви
- Любовь проявляющаяся и возрастающая
- Диалог
- Страстная любовь
- Мир эмоций
- Бог любит радость Своих чад
- Эротическое измерение любви
- Насилие и манипуляция
- Брак и девство
- Трансформация любви
Глава пятая. Любовь, становящаяся плодоносной
- Принять новую жизнь
- Любовь в ожидании, присущем беременности
- Любовь матери и отца
- Неограниченная плодовитость
- «Рассуждая» о Теле
- Жизнь в «расширенной» семье
- Быть детьми
- Пожилые
- Быть братьями и сестрами
- Великодушие
Глава шестая. Некоторые пастырские перспективы
- Возвещать сегодня Евангелие о семье
- Подготовка обрученных пар к браку
- Подготовка к совершению таинства брака
- Сопровождать в первые годы жизни в браке
- Некоторые ресурсы
- Пролить свет на кризисы, тревоги и трудности
- Вызов кризисов
- Старые раны
- Сопровождение после разрыва и развода
- Некоторые сложные ситуации
- Когда в нас вонзается жало смерти
Глава седьмая. Укрепить воспитание детей
- Где дети?
- Запрет как стимул
- Терпеливый реализм
- Семейная жизнь как среда воспитания
- Необходимость сексуального воспитания
- Передавать веру
Глава восьмая. Сопровождать, распознавать и вбирать в себя слабости
- Постепенность в пастырском попечении
- Распознание ситуаций, называемых «неупорядоченными»
- Смягчающие обстоятельства в пастырском распознании
- Нормы и распознание
- Логика пастырского милосердия
Глава девятая. Супружеская и семейная духовность
- Духовность сверхъестественного общения
- Соединенные в молитве в свете Пасхи
- Духовность исключительной и добровольной любви
- Духовность заботы, утешения и поощрения
- Молитва к Святому Семейству
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