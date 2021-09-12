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Франциск - Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia

Папа Римский Франциск - Послесинодальное Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling
Библия полна семей, поколений, историй о любви и о семейных неурядицах, начиная с первой же страницы, где на сцену выступает семейство Адама и Евы, отягченное бременем насилия, но и силой продолжающейся жизни (см. Быт 4), и до послед ней страницы, где представлен брак Невесты и Агнца (см. Откр 21, 2.9). Описанные Иисусом два дома — один построен на камне, другой на песке (см. Мф 7, 24–27) — изображают множество семейных ситуаций, обусловленных свободой проживающих в этих домах, ведь, по словам поэта, «каждый дом... это подсвечник». Давайте сейчас войдем в один из этих домов вслед за псалмопевцем, через песнопение, по сей день звучащее как в иудейском, так и в христианском обряде бракосочетания: (см. Быт 4), и до последней страницы, где представлен брак Невесты и Агнца (см. Откр 21, 2.9). Описанные Иисусом два дома — один построен на камне, другой на песке (см. Мф 7, 24–27) — изображают множество семейных ситуаций, обусловленных свободой проживающих в этих домах, ведь, по словам поэта, «каждый дом... это подсвечник». Давайте сейчас войдем в один из этих домов вслед за псалмопевцем, через песнопение, по сей день звучащее как в иудейском, так и в христианском обряде бракосочетания: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Господа! Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей; увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!» (Пс 128 (127), 1–6).
Итак, переступим порог этого спокойного дома, где семья сидит за праздничной трапезой. В центре мы видим пару — отца и мать, всю их историю любви. В них исполнился изначальный замысел, о котором настойчиво напоминает Сам Христос: «Не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» (Мф 19, 4). Затем Он по вторяет заповедь Книги Бытия: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» (Быт 2, 24).
Две первые величественные главы Книги Бытия пред лагают нам описание человеческой пары в ее основополагающей реальности. Во вступительном тексте Библии сияют несколько решающих утверждений. Первое, обобщенно процитированное Иисусом, гласит: «Сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27). Удивительно, что поясняющей параллелью к «образу Божию» выступает именно пара «мужчи на и женщина». Означает ли это, что Самому Богу присущи половые признаки и что Его сопровождает Божественная спутница, согласно учениям ряда древних религий? Конечно, нет, ведь мы знаем, насколько ясно Библия отвергает — как идолопоклонство — подобные верования, некогда рас про странен ные среди хананеев Святой Земли. Защищается трансцендентность Бога, но, поскольку Бог одновременно — Творец, плодовитость человеческой пары есть живой и убедительный «образ», видимый знак акта творения.

Папа Римский Франциск - Послесинодальное Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia

НО Издательство Францисканцев, Москва, 2016 г. - 250с.
ISBN 978–5–89208–129–0

Папа Римский Франциск - Послесинодальное Апостольское обращение о любви в семье - amoris-laetitia - Содержание

Глава первая. В свете Слова
  • Ты и твоя жена
  • Сыновья твои, как масличные ветви
  • Дорога страдания и крови
  • Труд рук твоих
  • Нежность объятия
Глава вторая. Реалии семей и вызовы, стоящие перед семьями
  • Нынешнее положение семьи
  • Некоторые вызовы
Глава третья. Взгляд, обращенный на Иисуса: призвание семьи
  • Иисус восстанавливает и доводит до завершения
  • Божественный замысел
  • Семья в документах Церкви
  • Таинство брака
  • Семена Слова и несовершенные ситуации
  • Передача жизни и воспитание детей
  • Семья и Церковь
Глава четвертая. Любовь в браке
  • Наша повседневная любовь
  • Терпение
  • Милосердное отношение
  • Исцеление зависти
  • Не превозноситься и не гордиться
  • Доброжелательность
  • Бескорыстное самоотречение
  • Без внутреннего ожесточения
  • Доверяет
  • Радоваться с другими
  • Все прощает
  • Доверяет
  • Надеется
  • Все переносит
  • Возрастать в супружеском милосердии
  • Вся жизнь, все вместе
  • Радость и красота
  • Сочетаться браком по любви
  • Любовь проявляющаяся и возрастающая
  • Диалог
  • Страстная любовь
  • Мир эмоций
  • Бог любит радость Своих чад
  • Эротическое измерение любви
  • Насилие и манипуляция
  • Брак и девство
  • Трансформация любви
Глава пятая. Любовь, становящаяся плодоносной
  • Принять новую жизнь
  • Любовь в ожидании, присущем беременности
  • Любовь матери и отца
  • Неограниченная плодовитость
  • «Рассуждая» о Теле
  • Жизнь в «расширенной» семье
  • Быть детьми
  • Пожилые
  • Быть братьями и сестрами
  • Великодушие
Глава шестая. Некоторые пастырские перспективы
  • Возвещать сегодня Евангелие о семье
  • Подготовка обрученных пар к браку
  • Подготовка к совершению таинства брака
  • Сопровождать в первые годы жизни в браке
  • Некоторые ресурсы
  • Пролить свет на кризисы, тревоги и трудности
  • Вызов кризисов
  • Старые раны
  • Сопровождение после разрыва и развода
  • Некоторые сложные ситуации
  • Когда в нас вонзается жало смерти
Глава седьмая. Укрепить воспитание детей
  • Где дети?
  • Запрет как стимул
  • Терпеливый реализм
  • Семейная жизнь как среда воспитания
  • Необходимость сексуального воспитания
  • Передавать веру
Глава восьмая. Сопровождать, распознавать и вбирать в себя слабости
  • Постепенность в пастырском попечении
  • Распознание ситуаций, называемых «неупорядоченными»
  • Смягчающие обстоятельства в пастырском распознании
  • Нормы и распознание
  • Логика пастырского милосердия
Глава девятая. Супружеская и семейная духовность
  • Духовность сверхъестественного общения
  • Соединенные в молитве в свете Пасхи
  • Духовность исключительной и добровольной любви
  • Духовность заботы, утешения и поощрения
  • Молитва к Святому Семейству
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Added 12.09.2021
Author brat Aleksey
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