В наше время не так то просто подойти к людям с темой о Боге и вере. Одни считают эту тему отсталой и безнадежно устаревшей, другие ищут нечто божественное в себе самих и в природе, опять же иные отрицают существование Бога. Есть и такие, которые говорят только о высшей власти. Однако при катастрофах, даже и те, которые утверждают что не верят, спрашивают странным образом: “Почему допускает Бог то или другое?”

С тех пор, как стало совершенно известно, что происходило и еще происходит во имя Бога под покрывалом религии, все больше людей теряют доверие к справедливости, потому что они религиозное учреждение ставят на одну ступень с Богом. С течением времени, историки наполнили много книг сообщениями о многочисленном зле, сделанном в разные эпохи. Но то что мужественные авторы, именно в последнее время, вынесли на свет — это в действительности гнетущее бремя.

Однако, во всех религиях есть люди, которые осознают, что существует не только земной, но также и внеземной мир. Ясно, что человек рожден не для того, чтобы умереть, но чтобы жить.

В сущности, есть лишь немного людей, которые действительно убеждены в том, что со смертью кончается всё, но также и они, самое позднее — на смертном одре, обнаруживают, что они заблуждались.

Каждый человек рожден ведь в определенной стране, в среде какой-то религии, мировоззрения или идеологии, которую он естественным образом воспринимает как правильную.

Почти непостижимый прогресс, развитие от конной телеги до самых современных ракет-носителей, от возчика до астронавта и космонавта, подтверждает то, что Бог почти шесть тысяч лет тому назад сказал о человечестве: "... отныне для них не будет ничего невыполнимого” (Быт. 11,6) (перевод с немецкого). Следствием этого стало известно, что человек все больше и больше полагается на свои возможности, и одновременно все больше подвергается сомнению и отвергает Бога и Его Слово.

Противник Бога, уже в Едемском саду, подверг сомнению слово Творца: “Подлинно ли сказал Бог ...”, но при этом не отверг Его. Сегодня враг просвещенных людей в их интеллектуальных и научных размышлениях побуждает посредством самых различных аргументов к протесту против Творца. Сегодня, Слово Божие многие подвергают сомнению, потому что они видят недостойные человеческие действия тех, которые выдвигают претензию быть Его представителями.

Кто убежден в том, что все творение возникло без Творца из первоначального взрыва, должен был бы более точно осмотреть то место, где произошел этот взрыв. Кто верит, что все живые существа произошли развитием из одной первоначальной клетки, тот должен также сказать, кто призвал к жизни эту первоначальную клетку! Кто отстаивает теорию эволюции, должен также объяснить, каким образом существуют доныне все различные низшие формы жизни, если все непрерывно развивалось далее. Творец повелел: “Все производи по роду своему!99, и так остается все и сегодня. Каждая приходящая в мир жизнь есть чудо творения, которое повторяется ежедневно миллионы раз.

Утверждения, которые все заново отводят нас от подтверждаемой реальности, происходят из одного и того же источника и имеют одну цель, а именно: сделать не заслуживающим внимания повествование Библии о творении, и Творца представить как ненужного.

Эвальд Франк – Традиционное христианство - Истина или заблуждение?

Издатель: Миссионер Эвальд Франк. – Krefeld, б.г. – 202 с.

Эвальд Франк – Традиционное христианство – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 На испытательном стенде актуальное исследование

Глава 2 Древнее христианство и последующие эпохи

Глава 3 Трагическое изменение курса — начало истории бедствий

Глава 4 Необоснованные претензии пап

Глава 5 Кто такая Мария?

Глава 6 Что такое культ Марии?

Глава 7 Реформация — новое начало

Глава 8 Божество

Глава 9 Свидетельство Бога о Самом Себе

Глава 10 Духовная телесность Бога

Глава 11 Слава Господа

Глава 12 ... от Бога исшел

Глава 13 Имя Господа

Глава 14 Полезные сравнения

Глава 15 Иисус есть Господь

Глава 16 Кто исповедует Иисуса ... Исповедание правильное или ошибочное?

Глава 17 Человек Иисус Христос

Глава 18 Крещение

Глава 19 Вечеря

Глава 20 Оправдание

Глава 21 Обновление и возрождение

Глава 22 Освящение

Глава 23 Духовное крещение

Глава 24 Избрание — Предопределение

Глава 25 Одинь день Бога — тысяча лет

Глава 26 Римская всемирная империя и ее особое значение в последнее время

Глава 27 Заключительные выводы и таинственное число 666

Послесловие

Примечание

Оглавление