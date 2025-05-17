Франклин Джентезен - Алмазные россыпи

В1869году Рассел Конвелл ехал на верблюде вдоль берегов реки Тигр и слушал, казалось бы, тысячную историю своего арабского проводника. Конвелл, юрист, который когда-то учился в Йеле, уже начал утомляться от бесконечного множества историй, рассказанных его проводником, но позже записал, что он был невероятно рад, что среди прочих услышал именно эту. Его проводник рассказал о человеке по имени Али Хафед, который владел очень большой фермой. (Я представляю, как он обрабатывал свою землю с помощью верблюдов и плуга.) Он неустанно трудился день за днем, умножая свое состояние. И был богатым и довольным жизнью человеком до тех пор, пока однажды ему не посчастливилось встретить незнакомца. Старый монах забрел к Али и, присев у очага, рассказал фермеру об открытии алмазных копей в одной далекой стране. Монах также добавил, за горсть алмазов можно купить целую страну, а если владеть алмазным рудником, то — посадить своих детей на троны. В тот вечер, как рассказывал Конвелл, Али Хафед лег спать бедным человеком. Его довольство испарилось от беспокойных мыслей об алмазах, которых у него не было. На следующий день он отыскал монаха и стал умолять его: «Скажи мне, где я могу найти алмазы?» Монах ответил: «Если ты найдешь реку, которая бежит через белые пески между высокими горами, то в этих белых песках ты обязательно найдешь алмазы». «Я хочу алмазные копи!» — кричало сердце Али Хафеда, и в тот день он решил осуществить свою мечту. Продал свою ферму, обнял жену и детей и на прощание смело заявил: «Когда я вернусь, мы будем сказочно богаты, и вы никогда ни в чем не будете нуждаться». Затем Али Хафед как солдат удачи двинулся в путь на поиски алмазов. Он пошел в Восточную Африку. Алмазы не нашел. Отправился в Палестину. И там алмазов не было. Он последовал в Европу. Там тоже не было алмазов. Наконец, истратив все средства на поиски великих сокровищ, Али Хафед достиг Испании, но и там не нашел алмазов... В Испании этот несчастный человек оказался в таком отчаянном положении, что решил покончить жизнь самоубийством. Он стоял на берегу и наблюдал, как огромная волна двигалась ему навстречу, а затем бросился в нее и исчез в бушующей воде, так что больше его никто никогда не видел. Как-то раз человек, который приобрел ферму Али Хафеда, повел верблюда к ручью, чтобы напоить его водой. Я полагаю, что это мог быть тот же самый верблюд, который был когда-то у Али Хафеда. Пока животное пило воду, новый хозяин фермы заметил необычный блеск на дне ручья. Он вытащил из воды черный камень и увидел, что при попадании на него солнечного света он переливается всеми цветами радуги. Принес его домой, положил на полку над очагом и совершенно забыл о нем.

Франклин Джентезен - Алмазные россыпи

Пер. с англ. ©Издание на русском языке. Золотые страницы, 2023 г. 236 с.

ISBN 978-5-91943-095-7

Франклин Джентезен - Алмазные россыпи - Содержание

1. Почему не сейчас?

2. Как рождаются алмазы

3. Оставайтесь на месте!

4. Откройте глаза

5. Ад в коридоре

6. Позвольте этому поднять вас

7. Опустите свое ведро

8. Сосредоточьтесь на позитиве

9. Возьмитесь за дело и полюбите его

10. Как быть героем

11. Если вы здесь оказались, вы сможете победить

12. Небеса — величайшие алмазные россыпи

Приложение

Примечания