Риверс - Эхо во тьме
«Новый увлекательный роман Фрэнсин Риверс, “Эхо во тьме”, снова завладеет вашим вниманием и поможет понять, что нашему народу еще предстоит многому научиться на нелегких уроках истории».
Беверли Ла Хей, президент организации «Concerned Women for America»
«Фрэнсин снова создала потрясающий роман! Она не просто хороший, не просто одаренный писатель — ее по праву можно назвать выдающимся романистом!
Этот роман необходимо прочитать всем. Персонажи в нем настолько сложны и ярко выписаны, что они оживают на страницах и еще долгое время после чтения не уходят из ваших мыслей. Их эмоции настолько ярки и глубоки, что вряд ли кто-то сможет читать эти страницы без боли и слез. И хотя сам роман чисто эпический, чувства в нем носят весьма личный, интимный характер. Фрэнсин — единственная известная мне писательница, которая умеет создать такой обширный и сложный фон и в то же время заставить читателя почувствовать, что все эти люди — члены нашей семьи.
Каждый раз, когда я читаю какую-нибудь книгу Фрэнсин Риверс, я не могу оставаться равнодушным к прочитанному. Роман “Эхо во тьме” вызвал во мне бурю эмоций, после чего я почувствовал удивительный покой и удивительную радость. Как будто тебе подарили крылья. От всей души советую прочитать его всем, и в первую очередь тем читателям, которые хотели бы идти по жизни с обновленной верой».
Робин Кэрр, автор бестселлеров
«Продолжения для авторов — весьма опасная стезя. Слишком часто они оказываются лишь бледным повторением предыдущей работы. Но новый роман Фрэнсин Риверс смело можно назвать приятным исключением! Прекрасным романистом создана настоящая жизнь, и персонажи просто не давали мне оторваться от страниц романа — а это важный показатель для любого художественного произведения!
Любой хороший исторический роман сочетает в себе три необходимых компонента. Во-первых, в нем должен присутствовать исторический фон. Риверс умеет создавать его лучше всех остальных авторов, пишущих христианские художественные произведения (современные авторы не исключение!). Во-вторых, в романе подобного рода должны присутствовать живые характеры, которых в этой книге предостаточно.
И, в-третьих, здесь должен присутствовать драматический рассказ о том, как Благая Весть об Иисусе Христе помогает Его народу преодолевать враждебное влияние окружающего мира. Я не знаю другого романа, в котором бы все эти компоненты так прекрасно сочетались, как в романе “Эхо во тьме”!»
Джилберт Моррис, автор бестселлеров
«Какая удивительная история любви и какое замечательное свидетельство. Фрэнсин Риверс создала настоящий шедевр человеческих эмоций. Я никак не могла оторваться от него, да и не хотела этого делать.
Спасибо тебе, Фрэнсин, за то, что ты укрепила мою веру как раз в тот момент, когда мой собственный мир пошатнулся в самом его основании. Воистину Бог благословил тебя, потому что только Святой Дух мог направлять твою руку и твои мысли, когда создавалась эта книга о любви и вере, перед которой все другие подобные произведения просто отходят на задний план».
Джун Лунд Шиплетт, автор бестселлеров
«Фрэнсин Риверс снова переносит своих читателей в Древний Рим, чтобы показать, что значит слушать голос Бога. Благодаря Риверс перед нами опять оживают другое время и другая культура, но, тем не менее, читая эти страницы, мы узнаем самих себя, наших любимых и наш мир. “Эхо во тьме” — это свидетельство любви. История о верности Хадассы Господу и о поисках Марком Бога не оставит равнодушным никого из читателей».
Робин Ли Хэтчер, автор бестселлеров
«Это захватывающая история, рассказанная спокойно, но глубоко эмоционально; эпическое повествование, изложенное простым человеческим языком. В этой книге показаны сложные, тщательно и правдоподобно выписанные отношения между родителями и детьми, мужем и женой, мужчинами и женщинами. Я полюбил Хадассу и Марка и полностью проникся теми трудностями, через которые они пришли к вере и к любви друг к другу. Оба этих персонажа произвели на меня глубокое впечатление.
Не менее впечатляющим для меня оказался огромный труд автора по сбору обширного фактического материала; многочисленные исторические свидетельства настолько тонко вплетены в жизнь персонажей, что книга становится увлекательным уроком истории, доставившим мне удивительную радость.
Без всякой проповеди миссис Риверс доносит до читателя свою веру, а также свое понимание праведности. У романа богатая структура — перед нами слой за слоем открывается человеческое сердце, и тем самым раскрываются многообразные грани характера каждого из персонажей. Поэтому неудивительно, что это повествование по праву заслуживает пристального внимания читателя, который перенесется во времена Древнего Рима».
Либби Холл, автор романов, инженер программы «Спейс Шаттл», заслуженный работник НАСА
Фрэнсин Риверс - Эхо во тьме - Под знаком Льва-2
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2013
Издание 4-е
Francine Rivers AN ECHO IN THE DARKNESS
Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois ISBN 0-8423-1307-9
Переводчик М. А. Думчев
Фрэнсин Риверс - Эхо во тьме - Отрывок
Александр Демоцед Амандин стоял у Ворот Смерти и ждал возможности больше узнать о жизни. Он никогда не испытывал большого удовольствия от зрелищ и пришел к этому месту без всякой охоты. Но теперь то, чему он оказался свидетелем, потрясло его до глубины души. Он пристально смотрел на упавшую девушку и чувствовал необъяснимое возбуждение.
Кровавое бешенство толпы никогда не давало ему покоя. Его отец говорил, что есть люди, которые испытывают наслаждение, наблюдая, как совершаются зверства и насилие над другими, и теперь Александр вспоминал его слова, когда краем глаза видел, с какими радостными лицами смотрели зрители на то, что происходит на арене. В Риме. В Коринфе. Здесь, в Ефесе. Наверное, те, кто наблюдал весь этот ужас, благодарили богов за то, что это не они стоят сейчас один на один со львами или с натренированными гладиаторами — со всем тем, что таит в себе смерть.
Создавалось впечатление, что тысячи людей одновременно испытывали неимоверное облегчение, улучшение самочувствия, видя, как на арене льется кровь, будто эта запланированная мясорубка могла защитить их от растущего хаоса в насквозь прогнившем и деспотичном мире. Судя по всему, никто из них не понимал, что запах крови не слабее запаха похоти и страха, наполнявшего тот самый воздух, которым они все дышали.
Амандин вцепился руками в прутья железной решетки и во все глаза смотрел на песок арены, на котором теперь лежала эта девушка. Всего минуту назад она отделилась от остальных жертв — от тех, кого вывели навстречу смерти, — такая спокойная и даже радостная. Он не мог отвести от нее глаз, потому что видел в ней что-то удивительное, что-то такое, что не поддавалось никакому описанию. Она что-то пела, и на какое-то мгновение ее голос донесся до его ушей.
Рев толпы заглушил ее прекрасный голос, затем стал еще громче, в то время как девушка, безмятежно ступая по песку, продолжала идти вперед, по направлению к Александру. С каждым ее шагом у него все сильнее билось сердце. В ее внешности не было ничего особенного, и в то же время от нее исходило какое-то сияние, ее окружал какой-то свет. Или это ему только казалось? И когда львица сбила ее с ног, Александру показалось, будто с ног сбили его самого.И вот теперь два зверя дрались за ее тело. Александр вздрогнул, когда один из львов вонзил ей клыки глубоко в бедро и стал ее оттаскивать. Но тут на льва прыгнула львица, и оба зверя сцепились и стали рычать друг на друга.
Какая-то маленькая девочка в рваной и грязной тунике с пронзительным криком пробежала мимо железных ворот. Александр стиснул зубы, изо всех сил стараясь не сойти с ума от этого крика. Пытаясь защитить своего ребенка, мать девочки моментально стала жертвой львицы, прижавшей ее к песку. Руки Александра, сжимавшие прутья решетки, побелели, когда другая львица погналась за девочкой. Беги, девочка. Беги!
Вид страданий и смерти поразил молодого врача и вызвал в нем чувство глубокого отвращения. Он прислонился лбом к решетке, его сердце бешено колотилось.
Он слышал все доводы в пользу зрелищ. Люди, которых отправляли на арену, — преступники, заслуживающие смерти. Ате, кто сейчас погибал на его глазах, являются последователями какой-то религии, которая призывает к свержению Рима. Но теперь Александру не давала покоя мысль о том, а не заслуживает ли смерти само общество, которое способно убивать беззащитных детей.
Нечеловеческий крик ребенка пронзил все существо Александра. В глубине души он даже был доволен, когда челюсти львицы сомкнулись на тонкой шее девочки, положив конец ее мучениям. Он издал глубокий вздох, едва сдерживая себя, и услышал, как один из стражников, стоявших за его спиной, громко рассмеялся.
-Да она ею и не наестся.
Желваки заиграли на скулах Александра. Ему хотелось закрыть глаза, чтобы не смотреть на эту бойню, но теперь за ним наблюдал стражник. Александр буквально чувствовал холодный блеск тяжелых темных глаз, сверкающих сквозь забрало отполированного шлема. Стражник наблюдал за ним. Но Александр не унизится перед ним, показав свою слабость. Если он хочет стать хорошим врачом, ему придется научиться преодолевать восприимчивость и брезгливость. Разве мало ему говорил об этом его учитель, Флегон?
- Если хочешь добиться успехов, тебе придется подавлять в себе все свои эмоции, — неоднократно повторял ему учитель тоном, не лишенным презрения. — В конце концов, видеть смерть — это удел всех врачей.
Александр понимал, что старик прав. Понимал он и то, что без этих зрелищ у него не будет никакой возможности продвинуться в изучении анатомии. Александр уже добился блестящих успехов в изучении теоретических трудов и рисовании. Оставалось только освоить вивисекцию. Флегон знал о неприязненном отношении ученика к такой практике, но старый медик был непреклонен и не желал слушать никаких отговорок.
-Ты мне сказал, что хочешь быть врачом? — говорил он Александру. — Тогда скажи мне, добрый ученик, как ты собираешься делать хирургические операции, не изучив человеческую анатомию? Никакие схемы и рисунки не сравнятся с живым человеческим организмом. И благодари богов, что зрелища предоставляют тебе такую возможность!
Благодари... Александр смотрел, как вышедшие на арену жертвы одна за другой умирали в зубах и лапах безжалостных голодных львов. За это благодарить? Он покачал головой. Нет, что угодно, но только не это он хотел увидеть на зрелищах.
И тут раздался еще один звук, более зловещий, чем рычание львов. Александр сразу узнал его — это был стон разочарования недовольных зрителей. «Представление» закончилось. Пусть львы теперь насыщаются в темных чревах клеток, а не раздражают толпу своим скучным пиршеством. Мрачное беспокойство пробежало по трибунам, подобно огню в неблагоустроенном жилище.
Распорядитель зрелищ тут же обратил внимание на реакцию толпы.
Звери услышали звук открываемых ворот и стали активнее работать лапами и огрызаться, когда вооруженные дрессировщики вышли, чтобы загнать их обратно в клетки. Александр молился Марсу о том, чтобы эти люди работали быстрее, а также Асклепию о том, чтобы хоть в одной из жертв еще теплилась искорка жизни. Если этого не произойдет, Александру придется оставаться здесь до тех пор, пока не подвернется другая возможность.
Молодому врачу совсем не интересно было смотреть на то, как львов оттаскивали от тех, кого они убили. Он смотрел на песок, пытаясь найти в ком-нибудь из лежащих хоть какие-то признаки жизни. И тут его взгляд снова остановился на юной девушке.
Рядом с ней не было никаких львов. Это показалось Александру любопытным, потому что она находилась далеко от тех людей, которые уводили львов к воротам. В этот момент он вдруг уловил слабое, но... движение. Наклонившись вперед, врач стал смотреть на растерзанную девушку во все глаза. Ее губы шевелились!
-Вон та, — быстро сказал он стражнику, — которая ближе к центру.
-На нее напали в самом начале. Она мертва.
-Я хочу осмотреть ее.
-Ну, как хочешь, — стражник вышел вперед, сунул два пальца в рот и два раза быстро и резко свистнул. Так он подал знак тому, кто выступал в роли Харона и танцевал среди мертвых. Александр проследил за прыжками этого актера, потом перевел взгляд на лежавшую девушку. Харон слегка склонился над ней, повернул свою украшенную перьями и клювом голову, как бы прислушиваясь, не подает ли девушка каких-либо признаков жизни; при этом он театрально размахивал в воздухе своей колотушкой, готовясь опустить ее вниз, если бы какие-то признаки жизни обнаружились. Видимо, решив, что девушка мертва, он схватил ее за руки и бесцеремонно потащил к Воротам Смерти.
В этот момент одна из львиц повернулась к укротителю, который загонял ее в туннель. Толпа встала и в восторге закричала. Укротителю едва удалось справиться с львицей и не стать ее очередной жертвой. Он умело орудовал своей плетью, чтобы отогнать львицу от растерзанного тела девочки и загнать животное в под- трибунные помещения, в клетку.
Стражник воспользовался тем, что толпа отвлеклась, и шире открыл Ворота Смерти. «Быстрее!» — прошипел он, и Харон вбежал в ворота, положив девушку в тень. Стражник щелкнул пальцами, и два раба быстро взяли ее за руки и за ноги и потащили в тускло освещенный коридор.
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