«Новый увлекательный роман Фрэнсин Риверс, “Эхо во тьме”, снова завладеет вашим вниманием и поможет понять, что нашему народу еще предстоит многому научиться на нелегких уроках истории».

Беверли Ла Хей, президент организации «Concerned Women for America»

«Фрэнсин снова создала потрясающий роман! Она не просто хороший, не просто одаренный писатель — ее по праву можно назвать выдающимся романистом!

Этот роман необходимо прочитать всем. Персонажи в нем настолько сложны и ярко выписаны, что они оживают на страницах и еще долгое время после чтения не уходят из ваших мыслей. Их эмоции настолько ярки и глубоки, что вряд ли кто-то сможет читать эти страницы без боли и слез. И хотя сам роман чисто эпический, чувства в нем носят весьма личный, интимный характер. Фрэнсин — единственная известная мне писательница, которая умеет создать такой обширный и сложный фон и в то же время заставить читателя почувствовать, что все эти люди — члены нашей семьи.

Каждый раз, когда я читаю какую-нибудь книгу Фрэнсин Риверс, я не могу оставаться равнодушным к прочитанному. Роман “Эхо во тьме” вызвал во мне бурю эмоций, после чего я почувствовал удивительный покой и удивительную радость. Как будто тебе подарили крылья. От всей души советую прочитать его всем, и в первую очередь тем читателям, которые хотели бы идти по жизни с обновленной верой».

Робин Кэрр, автор бестселлеров

«Продолжения для авторов — весьма опасная стезя. Слишком часто они оказываются лишь бледным повторением предыдущей работы. Но новый роман Фрэнсин Риверс смело можно назвать приятным исключением! Прекрасным романистом создана настоящая жизнь, и персонажи просто не давали мне оторваться от страниц романа — а это важный показатель для любого художественного произведения!

Любой хороший исторический роман сочетает в себе три необходимых компонента. Во-первых, в нем должен присутствовать исторический фон. Риверс умеет создавать его лучше всех остальных авторов, пишущих христианские художественные произведения (современные авторы не исключение!). Во-вторых, в романе подобного рода должны присутствовать живые характеры, которых в этой книге предостаточно.

И, в-третьих, здесь должен присутствовать драматический рассказ о том, как Благая Весть об Иисусе Христе помогает Его народу преодолевать враждебное влияние окружающего мира. Я не знаю другого романа, в котором бы все эти компоненты так прекрасно сочетались, как в романе “Эхо во тьме”!»

Джилберт Моррис, автор бестселлеров

«Какая удивительная история любви и какое замечательное свидетельство. Фрэнсин Риверс создала настоящий шедевр человеческих эмоций. Я никак не могла оторваться от него, да и не хотела этого делать.

Спасибо тебе, Фрэнсин, за то, что ты укрепила мою веру как раз в тот момент, когда мой собственный мир пошатнулся в самом его основании. Воистину Бог благословил тебя, потому что только Святой Дух мог направлять твою руку и твои мысли, когда создавалась эта книга о любви и вере, перед которой все другие подобные произведения просто отходят на задний план».

Джун Лунд Шиплетт, автор бестселлеров

«Фрэнсин Риверс снова переносит своих читателей в Древний Рим, чтобы показать, что значит слушать голос Бога. Благодаря Риверс перед нами опять оживают другое время и другая культура, но, тем не менее, читая эти страницы, мы узнаем самих себя, наших любимых и наш мир. “Эхо во тьме” — это свидетельство любви. История о верности Хадассы Господу и о поисках Марком Бога не оставит равнодушным никого из читателей».

Робин Ли Хэтчер, автор бестселлеров

«Это захватывающая история, рассказанная спокойно, но глубоко эмоционально; эпическое повествование, изложенное простым человеческим языком. В этой книге показаны сложные, тщательно и правдоподобно выписанные отношения между родителями и детьми, мужем и женой, мужчинами и женщинами. Я полюбил Хадассу и Марка и полностью проникся теми трудностями, через которые они пришли к вере и к любви друг к другу. Оба этих персонажа произвели на меня глубокое впечатление.

Не менее впечатляющим для меня оказался огромный труд автора по сбору обширного фактического материала; многочисленные исторические свидетельства настолько тонко вплетены в жизнь персонажей, что книга становится увлекательным уроком истории, доставившим мне удивительную радость.

Без всякой проповеди миссис Риверс доносит до читателя свою веру, а также свое понимание праведности. У романа богатая структура — перед нами слой за слоем открывается человеческое сердце, и тем самым раскрываются многообразные грани характера каждого из персонажей. Поэтому неудивительно, что это повествование по праву заслуживает пристального внимания читателя, который перенесется во времена Древнего Рима».

Либби Холл, автор романов, инженер программы «Спейс Шаттл», заслуженный работник НАСА

Фрэнсин Риверс - Эхо во тьме - Под знаком Льва-2

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2013

Издание 4-е