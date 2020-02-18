Фрэнсин Риверс - Рассвет наступит неизбежно - Под знаком Льва-3

Риверс - Рассвет наступит неизбежно
«Роман “Рассвет наступит неизбежно” — эмоциональная драма, которая пробуждает в вас забытые понятия чистоты и нежности. Восхитительная книга!»
Беверли Ла Хей, президент организации «Concerned Women for America»
«Роман “Рассвет наступит неизбежно” — это история об обыкновенных людях, обладающих необыкновенной верой. Фрэнсин Риверс снова написала книгу, которая полна истины, надежды и учения Бога о беззаветной любви ко всему человечеству.
Создавая жизненные персонажи, которые, как и все мы, совершают ошибки и испытывают сомнения, Фрэнсин Риверс делает Атрета, Рицпу и Феофила по-особому близкими для читателя. Это книга напоминает нам о величии Бога и о том, что, если мы доверяемся Ему, Он обращает во благо даже наши недостатки».
Робин Ли Хэтчер, автор бестселлеров
«Роман “Рассвет наступит неизбежно” через увлекательное повествование о жизни персонажей показывает нам неизбежность гибели зла и силу прощения! Книга захватывающая и в то же время сильная по своему содержанию».
Стивен Артербёрн, соучредитель и председатель организации «Minirth Meier New Life Clinics»
«Самая настоящая жемчужина христианского свидетельства, лучшая из всех, которые мне только довелось прочесть».
Джилберт Моррис, автор бестселлеров
«Со времени появления на свет книг Фрэнка Перетти о духовной войне до появления серии романов Фрэнсин Риверс в мире христианских художественных произведений не было книг, обладающих такой же силой.
Романы серии “Под знаком льва” не просто показывают всемогущество Бога, но и сами свидетельствуют о том, что они созданы с Божьего благословения. Как и две предыдущие книги, роман “Рассвет наступит неизбежно” сочетает в себе библейские истины с писательским мастерством.
Показывая без прикрас все те невзгоды, с которыми сталкиваются христиане, Риверс смело указывает, что некоторые проблемы люди создают себе сами. Будучи незрелым христианином, Атрет должен еще многому научиться, как и Рицпа, чья вера является более зрелой. Феофил — мудрый человек, но в этом вовсе не его заслуга. Вся слава принадлежит Богу. В этом и состоит главная идея романа».
Джейн Оркётт, обозреватель журналов «The Christian Communicator» и «Affaire de Coeur»
Фрэнсин Риверс - Рассвет наступит неизбежно - Под знаком Льва-3
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2013
Издание 4-е
Francine Rivers AS SURE AS THE DAWN
Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois ISBN 0-8423-3976-0
Переводчик М.А.Думчев
Фрэнсин Риверс - Рассвет наступит неизбежно - Отрывок
Стражник темницы отодвинул засов и пошел впереди. Стук кованой обуви римлянина заставил Атрета вспомнить Капую. Пока он следовал за стражником, от запаха холодного камня и человеческого страха его прошиб пот. Из-за запертой двери доносился чей- то крик. В других камерах кто-то стонал от отчаяния. Атрет и стражник шли дальше, и вдруг Атрет услышал доносящееся издалека пение — голос был необычный и настолько приятный, что он невольно заслушался. Где-то в темноте пела женщина.
Стражник замедлил ход, слегка наклонив голову.
-
Ты когда-нибудь слышал в своей жизни такой голос? — сказал он. Пение прекратилось, и он пошел быстрее. — Она здесь уже не первый месяц, и как будто все ей нипочем. Не то, что другие. Жаль, что завтра она вместе с остальными умрет, — добавил он, остановившись перед тяжелой дверью. Затем он отодвинул засов.
Атрет стал на пороге и начал вглядываться в каждое лицо. Сбоку на стене висел факел, который освещал верхнюю часть стены и потолок, остальные уже давно догорели. Большинство узников составляли женщины и дети. Среди них было менее десятка старых бородатых мужчин. Атрет не удивился. Более молодых мужчин берегли для сражений на арене.
Кто-то окликнул Атрета по имени, и он увидел, как какая-то исхудавшая женщина встает из массы грязных и оборванных узников.
Хадасса.
-
Эта? — спросил его стражник.
-
Да.
-
А-а, певица, — сказал стражник. — Так вот ты где! Иди сюда!
Атрет смотрел, как Хадасса пробирается к ним через камеру.
Люди протягивали к ней руки. Кто-то взял ее за руку, и она улыбнулась, прошептала какие-то слова ободрения и пошла дальше. Дойдя до двери, она подняла на Атрета свои яркие глаза.
-
Что ты здесь делаешь, Атрет?
Не желая ничего говорить в присутствии римского стражника, Атрет взял ее за руку и вывел в коридор. Стражник закрыл дверь и задвинул засов. Потом он открыл дверь напротив и зажег в том помещении факел, затем вышел и встал в другом конце коридора.
Проследовав за Хадассой в камеру, которую открыл для них стражник, Атрет прислушался к грохоту его удаляющихся шагови сжал кулаки. Когда-то он поклялся никогда больше не возвращаться сюда, но теперь он снова был здесь, причем по собственной воле.
Хадасса увидела его мучения.
-
Тебе ненавистно это место, — тихо сказала она. — Что же привело тебя ко мне?
-
Я видел сон. И не знаю, что он значит.
Хадасса чувствовала, в каком он отчаянии, и помолилась Богу о том, чтобы Он наделил ее умением дать Атрету нужный ответ.
-
Сядь со мной и расскажи мне свой сон, — сказала она, чувствуя слабость после нескольких дней, проведенных в ужасных условиях заточения, без еды. — Я, может быть, и не знаю этот сон, но о нем знает Бог.
-
Я иду сквозь темноту, и темно настолько, что я буквально чувствую, как эта темнота давит на меня. Все, что я могу видеть, — это мои руки. Я иду довольно долго, ничего не чувствуя, хочу найти что-то вечное, незыблемое, и вот я вижу перед собой какого-то скульптора. Перед ним стоит сделанная им статуэтка, мое изображение. Она похожа на те, что продаются на рынке возле арены, но только эта настолько реальна, что мне даже кажется, будто она дышит. Скульптор берет молоток, и я знаю, что он собирается сделать. Я кричу ему, чтобы он не делал этого, но он одним ударом разбивает мое изображение на тысячи кусочков.
Весь дрожа, Атрет встал.
-
Я чувствую боль, которой раньше никогда не испытывал. Я не могу пошевелиться. Потом я вижу свои родные места, кругом лес, и я тону в болоте. Рядом стоят отец, мать, жена, друзья — все они давно умерли или погибли. Я кричу, а они лишь смотрят, как я погружаюсь все глубже. Болото сдавливает меня, как та темнота. Но вот передо мной появляется какой-то человек, который протягивает мне руки. Его ладони в крови.
Хадасса смотрела, как Атрет устало присел, откинувшись спиной к противоположной стене.
-
Ты взял Его за руку? — спросила она.
-
Не знаю, — мрачно ответил он. — Не помню.
-
Ты проснулся?
-
Нет, — Атрет медленно задышал, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. — Еще нет. — Он закрыл глаза и судорожно сглотнул. — Я слышу крик младенца. Голенький, он лежит на берегу моря. Я вижу, что на него идет с моря волна, и знаю, что она его смоет. Я пытаюсь его взять, но волна накрывает его. И вот тут я просыпаюсь.
Хадасса закрыла глаза.
Атрет откинул голову назад.
-
Расскажи мне. Что все это значит?
Склонив голову, Хадасса молилась о том, чтобы Господь дал ей мудрости. Так она сидела довольно долго. Наконец, она подняла голову.
-
Я не пророчица, — снова сказала она. — Толковать сны может только Бог. Но кое-что я, наверное, смогу объяснить точно.
-
И что же?
-
Человек, протягивающий тебе руки, — это Иисус. Я рассказывала тебе, как Он умер, как был пригвожден к кресту, как Он воскрес. Он протягивает к тебе Свои руки. Возьмись за них и держись. В этих руках твое спасение. — Она помолчала. — А вот ребенок...
-
Я знаю о ребенке, — на лице Атрета отразилось плохо скрываемое волнение. — Это мой сын. Я много думал о том, что ты сказала мне тогда, когда пришла в пещеру. Тогда я ответил тебе, что мне все равно, что будет с этим ребенком. — Он замолчал, потом заговорил снова. — Я посылал весть о том, что хочу взять ребенка, когда он родится.
Заметив встревоженный взгляд Хадассы, Атрет резко встал и беспокойно зашагал по камере.
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