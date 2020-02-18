Фрэнсин Риверс - Рассвет наступит неизбежно - Под знаком Льва-3

«Роман “Рассвет наступит неизбежно” — эмоциональная драма, которая пробуждает в вас забытые понятия чистоты и нежности. Восхитительная книга!»

Беверли Ла Хей, президент организации «Concerned Women for America»

«Роман “Рассвет наступит неизбежно” — это история об обыкновенных людях, обладающих необыкновенной верой. Фрэнсин Риверс снова написала книгу, которая полна истины, надежды и учения Бога о беззаветной любви ко всему человечеству.

Создавая жизненные персонажи, которые, как и все мы, совершают ошибки и испытывают сомнения, Фрэнсин Риверс делает Атрета, Рицпу и Феофила по-особому близкими для читателя. Это книга напоминает нам о величии Бога и о том, что, если мы доверяемся Ему, Он обращает во благо даже наши недостатки».

Робин Ли Хэтчер, автор бестселлеров

«Роман “Рассвет наступит неизбежно” через увлекательное повествование о жизни персонажей показывает нам неизбежность гибели зла и силу прощения! Книга захватывающая и в то же время сильная по своему содержанию».

Стивен Артербёрн, соучредитель и председатель организации «Minirth Meier New Life Clinics»

«Самая настоящая жемчужина христианского свидетельства, лучшая из всех, которые мне только довелось прочесть».

Джилберт Моррис, автор бестселлеров

«Со времени появления на свет книг Фрэнка Перетти о духовной войне до появления серии романов Фрэнсин Риверс в мире христианских художественных произведений не было книг, обладающих такой же силой.

Романы серии “Под знаком льва” не просто показывают всемогущество Бога, но и сами свидетельствуют о том, что они созданы с Божьего благословения. Как и две предыдущие книги, роман “Рассвет наступит неизбежно” сочетает в себе библейские истины с писательским мастерством.

Показывая без прикрас все те невзгоды, с которыми сталкиваются христиане, Риверс смело указывает, что некоторые проблемы люди создают себе сами. Будучи незрелым христианином, Атрет должен еще многому научиться, как и Рицпа, чья вера является более зрелой. Феофил — мудрый человек, но в этом вовсе не его заслуга. Вся слава принадлежит Богу. В этом и состоит главная идея романа».

Джейн Оркётт, обозреватель журналов «The Christian Communicator» и «Affaire de Coeur»

Фрэнсин Риверс - Рассвет наступит неизбежно - Под знаком Льва-3

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2013

Издание 4-е

Francine Rivers AS SURE AS THE DAWN

Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois ISBN 0-8423-3976-0 Переводчик М.А.Думчев