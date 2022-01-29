Фредерик Брюс - Документы Нового Завета - достоверны ли они?

«Достоверен в каком смысле?» спросил внимательный критик первого издания этой маленькой книжки, имея ввиду ее названия. Насколько я понимаю, он считал, что нас должна занимать более достоверность Нового Завета, как свидетельства само откровения Бога во Христе, нежели его достоверность, как исторического документа. Верно, но оба эти вопроса тесно связаны. В самом деле, поскольку христианство претендует быть откровением, развернутым в истории, вполне уместно присмотреться к лежачим в его основании документам с точки зрения исторической критики.

В 1943 г., когда вышло в свет первое издание этой книги, я преподавал классическую филологию, и давно привык рассматривать Новый Завет в его классическом контексте. К тому времени я прочел не одну лекцию на тему о достоверности Нового Завета в общем и Евангелий в частности и показал моим слушателям, что доводы в пользу принятия Нового Завета как достоверного документа отнюдь не проигрывают в сравнении с теми основаниями, на которых филологи-классики признали подлинность и достоверность многих документов античности. Из этих лекций и выросла моя книга. Как мне сообщали, она сослужила свою службу читателям, для которых предназначалась, и не только в англоязычных странах, но и в немецком и испанском переводах.

Разумеется, возможности исторического, как и филологического подходов ограничены. Они не способны подтвердить убеждение христиан, что Новый Завет довершает боговдохновенное Писание. Но, как я знаю по опыту, недолог и, для которых написана книга, готовы разделить это убеждение скорее в отношении исторически надежного документа, нежели работы, не обладающей таким достоинством. И я думаю, что они правы. Трудно, в самом деле, свести обсуждение Новозаветного Писания к чисто теологическому аспекту. История настоятельно стучится в дверь. Но так это и должно быть. История и теология неразрывно переплетены в вести о спасении нашем, которая вечной и универсальной ценностью своей обязана определенным событиям, совершившимся в Палестные в то время, когда во главе Римской империи стоял Тиберий. Я рад возможности тщательно исправить эту книгу (хотя некоторые мои друзья найдут эти исправления недостаточно тщательными), и по-прежнему посвящаю се тем студентам университетов и колледжей всего мира, которые поодиночке или группами продолжаю׳!' среди своих коллег дело апостольского свидетельства о Господе нашем Иисусе Христе.

Фредерик Брюс - Документы Нового Завета - достоверны ли они?

Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. -92 с.

ISBN 978-966-491-157-0

Фредерик Брюс - Документы Нового Завета - достоверны ли они - Содержание

Предисловие к пятому изданию