Это фундаментальное исследование считается одним из наиболее значительных трудов, посвященных истокам религии. Джеймс Джордж Фрэзер (1854–1941) был британским этнографом, представителем классического эволюционизма в антропологии и одним из пионеров сравнительного религиоведения.

Фрэзер собрал и систематизировал уникальный материал по первобытным верованиям, древним и современным религиям, а также народным обычаям со всего мира. Основной целью исследования является объяснение правила наследования должности жреца Дианы в Ариции.

Джеймс Фрэзер - Золотая ветвь - Исследование магии и религии

Издательство — «Азбука-Аттикус» — 2018 г. — 600 с.

ISBN 978-5-389-14736-2

Джеймс Фрэзер - Золотая ветвь - Исследование магии и религии - Содержание

Из предисловия автора к сокращенному изданию «Золотой ветви»

Глава I. Диана и Вирбий

Глава II. Цари-жрецы

Глава III. Симпатическая магия

Глава IV. Магия и религия

Глава V. Магический контроль над погодой

Глава VI. Колдуны-правители

Глава VII. Воплощенные боги в образе людей

Глава VIII. Цари отдельных природных стихий

Глава IX. Поклонение деревьям

Глава X. Пережитки культа деревьев в современной Европе

Глава XI. Отношения полов и их влияние на растительность

Глава XII. Священный брак

Глава XIII. Цари Рима и Альбы

Глава XIV. Престолонаследие в древнем Лациуме

Глава XV. Поклонение дубу

Глава XVI. Дианус и Диана

Глава XVII. Бремя верховной власти

Глава XVIII. Опасности, угрожающие душе

Глава XIX. Запретные действия

Глава XX. Табу на людей

Глава XXI. Табу на предметы

Глава XXII. Запретные слова

Глава XXIII. Наш долг по отношению к первобытному человеку

Глава XXIV. Предание смерти божественного властителя

Глава XXV. Временные цари

Глава XXVI. Принесение в жертву сына правителя

Глава XXVII. Наследование души

Глава XXVIII. Умерщвление духа дерева

Глава XXIX. Миф об Адонисе

Глава XXX. Адонис в Сирии

Глава XXXI. Адонис на острове Кипр

Глава XXXII. Ритуал Адониса

Глава XXXIII. «Сады Адониса»

Глава XXXIV. Миф об Аттисе и его ритуал

Глава XXXV. Аттис — бог растительности

Глава XXXVI. Человеческие воплощения Аттиса

Глава XXXVII. Восточные религии на Западе

Глава XXXVIII. Миф об Осирисе

Глава XXXIX. Обрядовый цикл, связанный с Осирисом

Глава XL. Атрибуты Осириса

Глава XLI. Исида

Глава XLII. Осирис и солнце

Глава XLIII. Дионис

Глава XLIV. Деметра и Персефона

Глава XLV. Мать Хлеба и Хлебная Дева в Северной Европе

Глава XLVI. Мать Хлеба в разных странах

Глава XLVII. Литиерс

Глава XLVIII. Животные представители духа хлеба

Глава XLIX. Животные образы древних богов растительности

Глава L. Причащение телом бога

Глава LI. Гомеопатическая магия мясной пищи

Глава LII. Умерщвление священного животного

Глава LIII. Умилостивление охотниками диких животных

Глава LIV. Типы причащения мясом животных

Глава LV. Перенесение сил зла

Глава LVI. Публичное изгнание злых сил

Глава LVII. Существа, приносимые в жертву на благо общества

Глава LVIII. Люди в роли искупителей чужих грехов в классической древности

Глава LIX. Практика умерщвления бога в Мексике

Глава LX. Между небом и землей

Глава LXI. Миф о Бальдре

Глава LXII. Европейские праздники огня

Глава LXIII. Истолкование праздников огня

Глава LXIV. Сожжение на кострах людей

Глава LXV. Бальдр и омела

Глава LXVI. Пребывающая вне тела душа и ее роль в народных сказках

Глава LXVII. Бестелесная душа в народных обычаях

Глава LXVIII. Золотая ветвь

Глава LXIX. Прощание с Неми

Послесловие С. А. Токарева

Предисловие П. Ф. Преображенского к изданию 1928 года

Краткая географическая справка