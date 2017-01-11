В конце сборника помещены молитвы об успехе в воспитании детей. Велика сила в словах этих молитв, в устах произносящего их, когда они исходят из самого сердца!

Хочу поблагодарить от всего сердца всех, кто помогал нам в издании этой книги, как и предыдущих, выходивших в последние годы, а также во всех наших усилиях по распространению Торы. Мы обязаны хорошо помнить, что говорил Хафец Хаим о важности исполнения центральной заповеди Творца - изучать Тору и поддерживать изучающих ее, о которой сказано, что она «равноценна всем остальным, вместе взятым». Так пусть же удостоятся все, кто помогал и помогает нам растить наших учеников и внес посильный вклад в дело издания этой книги, всех благословений Торы и помощи с Небес! Да пошлет им Творец миров успех в их делах, и осуществятся для них по принципу «мера за меру» слова благословения: «Да будем мы и потомки наши, и потомки народа твоего, дома Израиля, все - знающими имя Твоё и изучающимиТору Твою ради неё самой»!

Особо хочу поблагодарить переводчицу основной части книги г-жу Лею Шухман и моего старого друга, замечательного переводчика и редактора р. Пинхаса Перлова, помогающего мне во всех начинаниях; без их душевного вклада книга не вышла бы в свет. Да удостоятся они по воле Всевышнего всех благословений!

Наша надежда и молитва - чтобы этот сборник внес свою лепту в достижение нашей общей цели, и чтобы удостоились все мы благословения: «И все сыновья твои будут учениками у Г-спода, и велико будет благополучие СЫНОВ ТВОИХ» (Йешаяу, 54:13).

Рав Хаим Фридлендер - О воспитании в еврейской традиции

Главный редактор: р. И. Полищук

Перевод: Л. Шухман

Изд-во «Беерот Ицхак»

Иерусалим, 5773, 265 стр

Рав Хаим Фридлендер - О воспитании в еврейской традиции - Содержание

Чему учит нас послание Виленского Гаона

Основы воспитания в духе Торы

Задачи воспитания в духе Торы

Главные ценности в воспитании детей

Песах и воспитание детей

Сотрудничество между родителями и педагогами

Воспитание продолжается всю жизнь

Наследственность - духовное наследство

Великая роль учителя

Искоренение эгоизма как основа успеха воспитателя

Не просто обучать, но и пробуждать любовь к Торе

Правая рука приближает

Воспитание Дерех Эрец и хороших качеств

К началу учебного года

Приучение к молитве

Преподавание Мишны

Преподавание недельной главы Торы

Усовершенствование и подготовка преподавателей

Временная неудача - но не поражение

Тот, кто учится из любви к Торе, обязательно добьется успеха!

Приложение 1. Хазон Иш О Бней Тора

Приложение 2. «Как нас воспитывали».

Приложение 3. Молитвы

Рав Хаим Фридлендер - О воспитании в еврейской традиции - Искоренение эгоизма как основа успеха воспитателя

В воспитании есть две возможности. Первая - влиять наученика, обучая его и давая ему знания - «от внешнего к внутреннему». Ведь до тех пор, пока знание не вошло в сердце, человек еще не сроднился с ним, оно еще не стало внутренним. Так принято в воспитании, основанном на Торе: переходить от внешнего к внутреннему, используя методы объяснения, находящиеся в распоряжении воспитателя.

Есть более короткий и близкий путь, но воспитатель должен много работать над собой, чтобы подготовить себя к тому, чтобы идти им, -прямое влияние: из самого сердца воспитателя изливать знания в глубину сердца воспитанника. Об этом говорили наши мудрецы: «Слова, исходящие из сердца, входят в сердце», - о словах, которые человек «вынимает» из себя, сказано «исходят», потому что язык сердца исходит сам собой из сердца, когда внутренний свет переполняет человека. Именно те вещи, которые исходят из сердца сами по себе, проникают прямо в сердце воспитанника.

Один из великих мудрецов объяснил стих: «Я стоял между Г-сподом и вами в тот час, чтобы изречь перед вами слово Г-спода» (Дварим, 5:5) таким образом: «Что является преградой между человеком и Творцом? -Мое "Я"»

Корень всех плохих качеств в том, что человек видит все со своей точки зрения: «Что мне от этого будет, в чем моя выгода?» Но если человек постарается уменьшить ощущение своего «эго» и будет во всех ситуациях спрашивать себя: «Чего хочет от меня Творец? Как выйдет из этого освящение Его имени?», то в той мере, в какой он будет уменьшать свое «я», он будет снимать преграду между своим разумом и сердцем, между чувствами и сознанием.

Известно, что пророк может получить пророчество лишь при должной чистоте сердца, так как пророчество имеет духовное содержание, которое Всевышний вносит в сердце пророка непосредственно, а не через разум, и степень принятия при этом соответствует степени чистоты сердца. Самый малый изъян нарушает совершенство пророчества, и оно принимается на более низком уровне.

О Моше сказано в Торе: «Скромнейший из людей на всей земле» (Бе-мидбар, 12:3). Моше был самым великим пророком, ибо был настолько скромен, что не было никакой преграды при принятии пророчества от Всевышнего. Не было скромнее его - и не было такого пророка, как он; «эго» его было сокращено до минимума. Искореняя свое «эго», человек чувствует, что он - лишь творение, получающее свет Творца, и не является независимым началом. «Отказ от себя» приводит к чистоте сердца. И так же, как «эго» - корень плохих качеств, так скромность - корень хороших качеств. Рамбан пишет своему сыну о скромности: «С ее помощью ты приобретешь все хорошие качества». Ключ к ним - очищение сердца и отказ от своего «я».

В нашем поколении трудно найти скромность и готовность отказаться от своего «я» у того, кто стоит во главе крупной организации или общины... Это качество утеряно нами; каждый должен помнить о том и прикладывать усилия в данном направлении. Верный путь здесь -приверженность Торе. Чем выше человек в Торе, тем больше он умеет ценить ее и самоустраняться перед изучающими ее, а тем более - перед большими мудрецами Торы.