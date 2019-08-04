Фриман - Юлий Цезарь
Однажды в конце занятия со своими студентами, которым, как помнится, я читал лекцию по латинской грамматике, я заметил, что внимание слушателей рассеивается и они то и дело поглядывают на окна., за которыми во дворе свободные от занятий студенты, пользуясь превосходной погодой, получают удовольствие от игры в «летучие тарелки». Решив вернуть утраченные позиции, я посчитал разумным отступить от наскучившей аудитории темы и задал вопрос из римской истории: - Кто из вас слышал о Юлии Цезаре?
- Все подняли руку, и я задал новый вопрос: - И что же вы о нем знаете?
Наступило длительное молчание, после чего одна из студенток произнесла: - Eгo, кажется, закололи кинжалом. Об этом упоминает Шекспир, чье творчество мы изучали в школе. - А когда убили Юлия Цезаря? Студенты разом уперлись взглядами в свои столы, словно намереваясь проверить их состояние, затем один из них поднял голову и неуверенно произнес: - Кажется, это случилось в мартовские иды. - Превосходно. - Я, как всегда, не упустил подвернувшуюся возможность похвалить сообразительного студента. - Юлия Цезаря убили римские сенаторы. Это случилось в Помпеевой курии в мартовские иды, а точнее - 15 марта. А что вы еще знаете о Юлии Цезаре?
Филипп Фриман - Юлий Цезарь
Издательство АСТ: Астрель, 2010 год - 411, [5] с.
ISBN 978-5-17-065537-3 (000 «Изд-во АСТ»)
ISBN 978-5-271-31343-1 (000 «Изд-во Астрель»)
Филипп Фриман - Юлий Цезарь - Содержание
- Предисловие
- Хронологическая таблица
- Пролог На берегу Рубикона
- Глава первая Юные гoды
- Глава вторая Путь к власти
- Глава третья Заговор
- Глава четвертая Консул
- Глава пятая Галлия
- Глава шестая Бельги
- Глава седьмая Британия
- Глава восьмая Верцингеториг
- Глава девятая Рубикон
- Глава десятая Гражданская война
- Глава одиннадцатая Помпей
- Глава двенадцатая Клеопатра
- Глава тринадцатая Африка
- Глава четырнадцатая Триумф
- Глава пятнадцатая Мартовские иды
- Эпилог Цезарь и Катон в Вэлли-фордж
Библиография
Филипп Фриман - Юлий Цезарь – Пролог - На берегу Рубикона
В ненастный январский день 49 года Гай Юлий Цезарь сидел на берегу Рубикона и смотрел на юг в сторону Рима. Последние восемь лет Цезарь вел упорную и зачастую жестокую войну в Галлии, чтобы присоединить эту обширную местность к Риму. Военная кампания увенчалась успехом. Он не только покорил населявшие Галлию кельтские племена, но и дал ясно понять германцам, что им лучше держаться своей собственной территории и не помышлять о захвате земель по другую сторону Рейна. Кампания обернулась и богатой военной добычей, cдeлавшей Цезаря весьма состоятельным человеком. Богатства, военные победы, безупречная родословная и государственный ум были достаточны для тoгo, чтобы вселить страх в политических противников Цезаря. Эти самозваные защитники Римской республики десятилетиями боролись против ненавистных им реформ, в которых Рим нуждался больше вceгo. консерваторы-оптиматы, возглавлявшиеся неукротимым Катоном, стремились управлять обширными землями, простиравшимися от Сирии до Испании, как и прежде, в угоду небольшому числу семейств, словно Рим до сих пор был небольшим поселением, окруженным семью холмами. Власть, дальновидность и амбициозность Юлия Цезаря являлись для них угрозой, с которой они раньше не сталкивались, и потому оптиматы были полны решимости разделаться с Цезарем, чего бы это ни стоило.
Цезарь делал все возможное, чтобы избежать гражданской войны. Когда политические противники предложили отстранить eгo от командования римскими легионами в Галлии и предать суду в Риме, Цезарь переиграл их и избежал прямой конфронтации. Когда предводитель eгo малонадежных союзников полководец Помпей вместе с безответственными сенаторами допустили в Риме хаос, сопровождавшийся поджогами на Форуме, Цезарь не стал вмешиваться в драматические события и сенат провозгласил Помпея диктатором. Когда Катон и его союзники потребовали от Цезаря отправить два легиона на борьбу с неуступчивыми парфянами, он подчинился, хотя солдаты остались в Италии служить Помпею. Цезарь даже предложил, чтобы избежать конфронтации, распустить свою армию, если Помпей сделает то же самое, но сенат отклонил все eгo мирные предложения, оскорбил eгo представителей и принял постановление, в котором Цезарю предлагалось отдаться в руки eгo коварных противников.
No comments yet. Be the first!