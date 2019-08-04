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Фриман - Юлий Цезарь

Филипп Фриман - Юлий Цезарь
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Category ESXATOS BOOKS, History
Однажды в конце занятия со своими студентами, которым, как помнится, я читал лекцию по латинской грамматике, я заметил, что внимание слушателей рассеивается и они то и дело поглядывают на окна., за которыми во дворе свободные от занятий студенты, пользуясь превосходной погодой, получают удовольствие от игры в «летучие тарелки». Решив вернуть утраченные позиции, я посчитал разумным отступить от наскучившей аудитории темы и задал вопрос из римской истории: - Кто из вас слышал о Юлии Цезаре?
- Все подняли руку, и я задал новый вопрос: - И что же вы о нем знаете?
Наступило длительное молчание, после чего одна из студенток произнесла: - Eгo, кажется, закололи кинжалом. Об этом упоминает Шекспир, чье творчество мы изучали в школе. - А когда убили Юлия Цезаря? Студенты разом уперлись взглядами в свои столы, словно намереваясь проверить их состояние, затем один из них поднял голову и неуверенно произнес: - Кажется, это случилось в мартовские иды. - Превосходно. - Я, как всегда, не упустил подвернувшуюся возможность похвалить сообразительного студента. - Юлия Цезаря убили римские сенаторы. Это случилось в Помпеевой курии в мартовские иды, а точнее - 15 марта. А что вы еще знаете о Юлии Цезаре?

Филипп Фриман - Юлий Цезарь

Издательство АСТ: Астрель, 2010 год - 411, [5] с.
ISBN 978-5-17-065537-3 (000 «Изд-во АСТ»)
ISBN 978-5-271-31343-1 (000 «Изд-во Астрель»)

Филипп Фриман - Юлий Цезарь - Содержание

  • Предисловие
  • Хронологическая таблица
  • Пролог На берегу Рубикона
  • Глава первая Юные гoды
  • Глава вторая Путь к власти
  • Глава третья Заговор
  • Глава четвертая Консул
  • Глава пятая Галлия
  • Глава шестая Бельги
  • Глава седьмая Британия
  • Глава восьмая Верцингеториг
  • Глава девятая Рубикон
  • Глава десятая Гражданская война
  • Глава одиннадцатая Помпей
  • Глава двенадцатая Клеопатра
  • Глава тринадцатая Африка
  • Глава четырнадцатая Триумф
  • Глава пятнадцатая Мартовские иды
  • Эпилог Цезарь и Катон в Вэлли-фордж
Библиография

Филипп Фриман - Юлий Цезарь – Пролог - На берегу Рубикона

В ненастный январский день 49 года Гай Юлий Цезарь сидел на берегу Рубикона и смотрел на юг в сторону Рима. Последние восемь лет Цезарь вел упорную и зачастую жестокую войну в Галлии, чтобы присоединить эту обширную местность к Риму. Военная кампания увенчалась успехом. Он не только покорил населявшие Галлию кельтские племена, но и дал ясно понять германцам, что им лучше держаться своей собственной территории и не помышлять о захвате земель по другую сторону Рейна. Кампания обернулась и богатой военной добычей, cдeлавшей Цезаря весьма состоятельным человеком. Богатства, военные победы, безупречная родословная и государственный ум были достаточны для тoгo, чтобы вселить страх в политических противников Цезаря. Эти самозваные защитники Римской республики десятилетиями боролись против ненавистных им реформ, в которых Рим нуждался больше вceгo. консерваторы-оптиматы, возглавлявшиеся неукротимым Катоном, стремились управлять обширными землями, простиравшимися от Сирии до Испании, как и прежде, в угоду небольшому числу семейств, словно Рим до сих пор был небольшим поселением, окруженным семью холмами. Власть, дальновидность и амбициозность Юлия Цезаря являлись для них угрозой, с которой они раньше не сталкивались, и потому оптиматы были полны решимости разделаться с Цезарем, чего бы это ни стоило.
Цезарь делал все возможное, чтобы избежать гражданской войны. Когда политические противники предложили отстранить eгo от командования римскими легионами в Галлии и предать суду в Риме, Цезарь переиграл их и избежал прямой конфронтации. Когда предводитель eгo малонадежных союзников полководец Помпей вместе с безответственными сенаторами допустили в Риме хаос, сопровождавшийся поджогами на Форуме, Цезарь не стал вмешиваться в драматические события и сенат провозгласил Помпея диктатором. Когда Катон и его союзники потребовали от Цезаря отправить два легиона на борьбу с неуступчивыми парфянами, он подчинился, хотя солдаты остались в Италии служить Помпею. Цезарь даже предложил, чтобы избежать конфронтации, распустить свою армию, если Помпей сделает то же самое, но сенат отклонил все eгo мирные предложения, оскорбил eгo представителей и принял постановление, в котором Цезарю предлагалось отдаться в руки eгo коварных противников.
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Rating 5.0 / 5
Added 04.08.2019
Author brat Kliment
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