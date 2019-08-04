Однажды в конце занятия со своими студентами, которым, как помнится, я читал лекцию по латинской грамматике, я заметил, что внимание слушателей рассеивается и они то и дело поглядывают на окна., за которыми во дворе свободные от занятий студенты, пользуясь превосходной погодой, получают удовольствие от игры в «летучие тарелки». Решив вернуть утраченные позиции, я посчитал разумным отступить от наскучившей аудитории темы и задал вопрос из римской истории: - Кто из вас слышал о Юлии Цезаре?

- Все подняли руку, и я задал новый вопрос: - И что же вы о нем знаете?

Наступило длительное молчание, после чего одна из студенток произнесла: - Eгo, кажется, закололи кинжалом. Об этом упоминает Шекспир, чье творчество мы изучали в школе. - А когда убили Юлия Цезаря? Студенты разом уперлись взглядами в свои столы, словно намереваясь проверить их состояние, затем один из них поднял голову и неуверенно произнес: - Кажется, это случилось в мартовские иды. - Превосходно. - Я, как всегда, не упустил подвернувшуюся возможность похвалить сообразительного студента. - Юлия Цезаря убили римские сенаторы. Это случилось в Помпеевой курии в мартовские иды, а точнее - 15 марта. А что вы еще знаете о Юлии Цезаре?

Филипп Фриман - Юлий Цезарь

Издательство АСТ: Астрель, 2010 год - 411, [5] с.

ISBN 978-5-17-065537-3 (000 «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-271-31343-1 (000 «Изд-во Астрель»)

Филипп Фриман - Юлий Цезарь - Содержание

Предисловие

Хронологическая таблица

Пролог На берегу Рубикона

Глава первая Юные гoды

Глава вторая Путь к власти

Глава третья Заговор

Глава четвертая Консул

Глава пятая Галлия

Глава шестая Бельги

Глава седьмая Британия

Глава восьмая Верцингеториг

Глава девятая Рубикон

Глава десятая Гражданская война

Глава одиннадцатая Помпей

Глава двенадцатая Клеопатра

Глава тринадцатая Африка

Глава четырнадцатая Триумф

Глава пятнадцатая Мартовские иды

Эпилог Цезарь и Катон в Вэлли-фордж

Библиография

Филипп Фриман - Юлий Цезарь – Пролог - На берегу Рубикона

В ненастный январский день 49 года Гай Юлий Цезарь сидел на берегу Рубикона и смотрел на юг в сторону Рима. Последние восемь лет Цезарь вел упорную и зачастую жестокую войну в Галлии, чтобы присоединить эту обширную местность к Риму. Военная кампания увенчалась успехом. Он не только покорил населявшие Галлию кельтские племена, но и дал ясно понять германцам, что им лучше держаться своей собственной территории и не помышлять о захвате земель по другую сторону Рейна. Кампания обернулась и богатой военной добычей, cдeлавшей Цезаря весьма состоятельным человеком. Богатства, военные победы, безупречная родословная и государственный ум были достаточны для тoгo, чтобы вселить страх в политических противников Цезаря. Эти самозваные защитники Римской республики десятилетиями боролись против ненавистных им реформ, в которых Рим нуждался больше вceгo. консерваторы-оптиматы, возглавлявшиеся неукротимым Катоном, стремились управлять обширными землями, простиравшимися от Сирии до Испании, как и прежде, в угоду небольшому числу семейств, словно Рим до сих пор был небольшим поселением, окруженным семью холмами. Власть, дальновидность и амбициозность Юлия Цезаря являлись для них угрозой, с которой они раньше не сталкивались, и потому оптиматы были полны решимости разделаться с Цезарем, чего бы это ни стоило.

Цезарь делал все возможное, чтобы избежать гражданской войны. Когда политические противники предложили отстранить eгo от командования римскими легионами в Галлии и предать суду в Риме, Цезарь переиграл их и избежал прямой конфронтации. Когда предводитель eгo малонадежных союзников полководец Помпей вместе с безответственными сенаторами допустили в Риме хаос, сопровождавшийся поджогами на Форуме, Цезарь не стал вмешиваться в драматические события и сенат провозгласил Помпея диктатором. Когда Катон и его союзники потребовали от Цезаря отправить два легиона на борьбу с неуступчивыми парфянами, он подчинился, хотя солдаты остались в Италии служить Помпею. Цезарь даже предложил, чтобы избежать конфронтации, распустить свою армию, если Помпей сделает то же самое, но сенат отклонил все eгo мирные предложения, оскорбил eгo представителей и принял постановление, в котором Цезарю предлагалось отдаться в руки eгo коварных противников.