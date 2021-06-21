Фриззелл Грегори - Возвращение к святости

Если когда-либо за всю историю церкви Тело Христа и нуждалось в очищении, так это в начале двадцать первого столетия. Бог хочет, чтобы Его Церковь была славной Невестой на грядущем сочетании с великим Женихом, Господом Иисусом Христом. Однако современная Церковь отличается равнодушием, неполнотой посвящения и даже безнравственностью среди ее членов и лидеров в разной степени и в формах, на первый взгляд незаметных. Нам крайне необходимо обратить серьезное внимание на работу по подготовке Тела Христова к небесному Бракосочетанию.

Грегори Фризел дает каждому верующему и пастору руководство по совершению важной работы — очищению Церкви в этот ключевой момент истории. На протяжении многих лет я знаю автора как человека, которому присуща серьезность в постановке целей. Именно этому данная работа и будет учить тех, кто ее читает: они станут серьезно относиться к личному очищению и к чистоте своей поместной церкви. Я настоятельно рекомендую каждому пастору внимательно исследовать себя по всем семи категориям греха и лично ответить на поставленные вопросы. Они также должны адресовать приведенные вопросы членам своих общин, чтобы последние также прошли весь путь духовного очищения и исследования. Церкви и отдельные члены церквей не исполнены Святого Духа именно потому, что они не знают о тех сферах своей жизни, в которых имеются грехи, препятствующие Святому Духу действовать в их жизнях и в жизни их церквей.

Эта книга раскрывает многие сферы греховного поведения, которое все еще существует среди христиан из-за их невежества в вопросах требований, выдвигаемых к ним Святым Духом. Я лично многие годы учил о необходимости иметь сокрушенный дух в наших жизнях, чтобы достичь полноты познания Бога. Эта книга предлагает вашему вниманию одно из прекраснейших рассуждений на тему сокрушенности. Сокрушенность духа — понятие, редко встречающееся в литературе евангелизационного характера, и Грегори Фризел раскрывает это явление во всей его полноте и силе. Я надеюсь, что пасторы, лидеры церковных объединений и просто верующие серьезно отнесутся к Божьему намерению освятить Свою цер- ковь, которое раскрывает в этой книге Г. Фризел. Все церкви и каждый верующий в отдельности очень сильно в этом нуждаются.

Фриззелл Грегори - Возвращение к святости

Пер. с англ.

Черкассы: Смирна, 2009. 168 с.

ISBN 9786־38־8617־966־

Фриззелл Грегори - Возвращение к святости - Содержание

Предисловие

Введение

1. Подготовка к пробуждению

2. Семь категорий греха, требующих очищения

3. На пути к плодотворной молитве и динамичному служению

4. Уверенность в спасении

5. Специальные мероприятия, имеющие значение для пробуждения

Заключение

Сноски