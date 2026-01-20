Фромм - Анатомия человеческой деструктивности
«Анатомия человеческой деструктивности» — едва ли не самая лучшая работа Эриха Фромма. В ней обобщены многочисленные попытки исследователя дать целостное представление о реформированном психоанализе, о специфике философско-антропологической рефлексии. Книга имеет энциклопедический характер: автор раскрывает широчайшую панораму биологических, психологических, антропологических учений.
В ней изложены открытия, которые, как нам кажется, еще не получили должного признания в европейской науке. Разрушительное в человеке философски переосмыслено Фроммом как проблема зла в индивиде, в социуме, в истории, в жизни человеческого рода.
Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности
Издательство Республика, 1994. — 447 с.
ISBN 5—250—02472—6
Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности - Содержание
Разрушительное в человеке как тайна. П. С. Гуревич
Предисловие
Терминологические пояснения
Введение: инстинкты и человеческие страсти
Часть первая
Учения об инстинктах и влечениях; бихевиоризм;
Психоанализ
I. Представители инстинктивизма
Старшее поколение исследователей
Современное поколение исследователей: Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц
Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда
Теория агрессии Конрада Лоренца
Фрейд и Лоренц: сходство и различия
«Доказательство» по аналогии
О войне: итог концепции Лоренца
Обожествление эволюции
II. Бихевиоризм и теория среды
Теория среды у просветителей
Бихевиоризм
Необихевиоризм Б. Ф. Скиннера
Цели и ценности
Причины популярности Скиннера
Бихевиоризм и агрессия
О психологических экспериментах
Теория фрустрационной агрессивности
III. Бихевиоризм и инстинктивизм: сходство и различия
Черты сходства
Новые подходы
О политической и социальной подоплеке обеих теорий
IV. Психоаналитический подход к пониманию агрессивности
Выводы
Часть вторая
Открытия, опровергающие инстинктивисгов
V. Нейрофизиология
Отношения между психологией и нейрофизиологией
Мозг как основа агрессивного поведения
Защитная функция агрессивности
Инстинкт «бегства»
Поведение хищников и агрессивность
VI. Поведение животных
Агрессивность в неволе
Перенаселенность и агрессивность у людей
Агрессивность животных в естественных условиях обитания
Проблема территории и лидерства
Агрессивность других млекопитающих
Есть ли у человека инстинкт «Не убивай!»?
VII. Палеонтология
Является ли человек особым видом?
Является ли человек хищником?
VIII. Антропология
«Человек-охотник» — это ли Адам антропологии?
Первобытные охотники и агрессивность
Можно ли первобытных охотников считать обществом благоденствия?
Война у первобытных народов
Революция эпохи неолита
Доисторическое общество и природа человека
Революция городов
Агрессивность в первобытных культурах
Анализ тридцати первобытных племен
Система А: жизнеутверждающие общества
Система В: недеструктивное, но все же агрессивное общество
Система С: деструктивные общества
Иллюстрации к трем системам
Симптомы жестокости и деструктивности
Часть третья
Различные типы агрессии и деструктивности и их предпосылки
IХ. Доброкачественная агрессия
Предварительные замечания
Псевдоагрессия
Непреднамеренная агрессия
Игровая агрессия
Агрессия как самоутверждение
Оборонительная агрессия
Различие между человеком и животным
Агрессивность и свобода
Агрессия и нарциссизм
Агрессивность и сопротивление
Агрессия и конформизм
Инструментальная агрессия
О причинах войн
Условия снижения оборонительной агрессии
X. Злокачественная агрессия: предпосылки
Предварительные замечания
Природа человека
Экзистенциальные потребности человека и различные укоренившиеся в его характере страсти
Ценностные ориентации и объект почитания
Исторические корни
Чувство единения
Творческие способности
Возбуждение и стимулирование
Хроническая депрессия и скука (тоска)
Структура характера
Предпосылки для формирования страстей, обусловленных характером
Нейрофизические предпосылки
Социальные условия
О рациональности и иррациональности инстинктов и страстей
Психологическая функция страстей
ХI. Злокачественная агрессия: жестокость и деструктивность
Кажущаяся деструктивность
Спонтанные формы
Исторический обзор
Деструктивность отмщения
Экстатическая деструктивность
Поклонение деструктивности
Эрнст фон Саломон и его герой Керн. Клинический случай поклонения идолу разрушения
Деструктивный характер: садизм
Примеры сексуального садизма и м азохизма
Иосиф Сталин, клинический случай несексуального садизма
Сущность садизма
Условия, вызывающие садизм
Генрих Гиммлер, клинический случай анально-накопительского садизма
Выводы
ХII. Злокачественная агрессия: некрофилия
Традиционные представления
Некрофильский характер
Некрофильские сновидения
Непреднамеренные” некрофильские действия
Некрофильский язык
Обожествление техники и некрофилия
Гипотеза об инцесте и Эдиповом комплексе
Отношение фрейдовской теории влечения к биофилии и некрофилии
Симптоматика «некрофилии»
ХIII. Злокачественная агрессия: Адольф Гитлер — клинический случай некрофилии
Предварительные замечания
Родители Гитлера и раннее детство
Клара Гитлер
Алоис Гитлер
Раннее детство Адольфа Гитлера (до шести лет: 1889— 1895)
Детство Гитлера (.с шести до одиннадцати лет: 1895— 1900)
Отрочество и юность (с одиннадцати до семнадцати лет: 1900— 1906)
Вена (1907— 1913)
Мюнхен
Методологические замечания
Деструктивность Гитлера
Вытеснение деструктивности
Другие аспекты личности Гитлера
Отношения с женщинами
Таланты и способности
Маскировка
Недостаток воли и реализма
Эпилог: о двойственности надежды
Приложение: Фрейдова теория агрессивности и деструктивности
Список литературы
Примечания
Эрих Фромм. Биографическая справка. Э. М. Телятникова
Указатель имен
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