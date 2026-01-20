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Фромм - Анатомия человеческой деструктивности

Фромм - Анатомия человеческой деструктивности
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

«Анатомия человеческой деструктивности» — едва ли не самая лучшая работа Эриха Фромма. В ней обобщены многочисленные попытки исследователя дать целостное представление о реформированном психоанализе, о специфике философско-антропологической рефлексии. Книга имеет энциклопедический характер: автор раскрывает широчайшую панораму биологических, психологических, антропологических учений.

В ней изложены открытия, которые, как нам кажется, еще не получили должного признания в европейской науке. Разрушительное в человеке философски переосмыслено Фроммом как проблема зла в индивиде, в социуме, в истории, в жизни человеческого рода.

Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности

Издательство Республика, 1994. — 447 с.

ISBN 5—250—02472—6

Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности - Содержание

Разрушительное в человеке как тайна. П. С. Гуревич

Предисловие

Терминологические пояснения

Введение: инстинкты и человеческие страсти

Часть первая

Учения об инстинктах и влечениях; бихевиоризм;

Психоанализ

I. Представители инстинктивизма

  • Старшее поколение исследователей

  • Современное поколение исследователей: Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц

  • Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда

  • Теория агрессии Конрада Лоренца

  • Фрейд и Лоренц: сходство и различия

  • «Доказательство» по аналогии

  • О войне: итог концепции Лоренца

  • Обожествление эволюции

II. Бихевиоризм и теория среды

  • Теория среды у просветителей

  • Бихевиоризм

  • Необихевиоризм Б. Ф. Скиннера

  • Цели и ценности

  • Причины популярности Скиннера

  • Бихевиоризм и агрессия

  • О психологических экспериментах

  • Теория фрустрационной агрессивности

III. Бихевиоризм и инстинктивизм: сходство и различия

  • Черты сходства

  • Новые подходы

  • О политической и социальной подоплеке обеих теорий

IV. Психоаналитический подход к пониманию агрессивности

  • Выводы

  • Часть вторая

  • Открытия, опровергающие инстинктивисгов

V. Нейрофизиология

  • Отношения между психологией и нейрофизиологией

  • Мозг как основа агрессивного поведения

  • Защитная функция агрессивности

  • Инстинкт «бегства»

  • Поведение хищников и агрессивность

VI. Поведение животных

  • Агрессивность в неволе

  • Перенаселенность и агрессивность у людей

  • Агрессивность животных в естественных условиях обитания

  • Проблема территории и лидерства

  • Агрессивность других млекопитающих

  • Есть ли у человека инстинкт «Не убивай!»?

VII. Палеонтология

  • Является ли человек особым видом?

  • Является ли человек хищником?

VIII. Антропология

  • «Человек-охотник» — это ли Адам антропологии?

  • Первобытные охотники и агрессивность

  • Можно ли первобытных охотников считать обществом благоденствия?

  • Война у первобытных народов

  • Революция эпохи неолита

  • Доисторическое общество и природа человека

  • Революция городов

  • Агрессивность в первобытных культурах

  • Анализ тридцати первобытных племен

  • Система А: жизнеутверждающие общества

  • Система В: недеструктивное, но все же агрессивное общество

  • Система С: деструктивные общества

  • Иллюстрации к трем системам

  • Симптомы жестокости и деструктивности

  • Часть третья

  • Различные типы агрессии и деструктивности и их предпосылки

IХ. Доброкачественная агрессия

  • Предварительные замечания

  • Псевдоагрессия

  • Непреднамеренная агрессия

  • Игровая агрессия

  • Агрессия как самоутверждение

  • Оборонительная агрессия

  • Различие между человеком и животным

  • Агрессивность и свобода

  • Агрессия и нарциссизм

  • Агрессивность и сопротивление

  • Агрессия и конформизм

  • Инструментальная агрессия

  • О причинах войн

  • Условия снижения оборонительной агрессии

X. Злокачественная агрессия: предпосылки

  • Предварительные замечания

  • Природа человека

  • Экзистенциальные потребности человека и различные укоренившиеся в его характере страсти

  • Ценностные ориентации и объект почитания

  • Исторические корни

  • Чувство единения

  • Творческие способности

  • Возбуждение и стимулирование

  • Хроническая депрессия и скука (тоска)

  • Структура характера

  • Предпосылки для формирования страстей, обусловленных характером

  • Нейрофизические предпосылки

  • Социальные условия

  • О рациональности и иррациональности инстинктов и страстей

  • Психологическая функция страстей

ХI. Злокачественная агрессия: жестокость и деструктивность

  • Кажущаяся деструктивность

  • Спонтанные формы

  • Исторический обзор

  • Деструктивность отмщения

  • Экстатическая деструктивность

  • Поклонение деструктивности

  • Эрнст фон Саломон и его герой Керн. Клинический случай поклонения идолу разрушения

  • Деструктивный характер: садизм

  • Примеры сексуального садизма и м азохизма

  • Иосиф Сталин, клинический случай несексуального садизма

  • Сущность садизма

  • Условия, вызывающие садизм

  • Генрих Гиммлер, клинический случай анально-накопительского садизма

  • Выводы

ХII. Злокачественная агрессия: некрофилия

  • Традиционные представления

  • Некрофильский характер

  • Некрофильские сновидения

  • Непреднамеренные” некрофильские действия

  • Некрофильский язык

  • Обожествление техники и некрофилия

  • Гипотеза об инцесте и Эдиповом комплексе

  • Отношение фрейдовской теории влечения к биофилии и некрофилии

  • Симптоматика «некрофилии»

ХIII. Злокачественная агрессия: Адольф Гитлер — клинический случай некрофилии

  • Предварительные замечания

  • Родители Гитлера и раннее детство

  • Клара Гитлер

  • Алоис Гитлер

  • Раннее детство Адольфа Гитлера (до шести лет: 1889— 1895)

  • Детство Гитлера (.с шести до одиннадцати лет: 1895— 1900)

  • Отрочество и юность (с одиннадцати до семнадцати лет: 1900— 1906)

  • Вена (1907— 1913)

  • Мюнхен

  • Методологические замечания

  • Деструктивность Гитлера

  • Вытеснение деструктивности

  • Другие аспекты личности Гитлера

  • Отношения с женщинами

  • Таланты и способности

  • Маскировка

  • Недостаток воли и реализма

Эпилог: о двойственности надежды

Приложение: Фрейдова теория агрессивности и деструктивности

Список литературы

Примечания

Эрих Фромм. Биографическая справка. Э. М. Телятникова

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Views 310
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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