«Анатомия человеческой деструктивности» — едва ли не самая лучшая работа Эриха Фромма. В ней обобщены многочисленные попытки исследователя дать целостное представление о реформированном психоанализе, о специфике философско-антропологической рефлексии. Книга имеет энциклопедический характер: автор раскрывает широчайшую панораму биологических, психологических, антропологических учений.

В ней изложены открытия, которые, как нам кажется, еще не получили должного признания в европейской науке. Разрушительное в человеке философски переосмыслено Фроммом как проблема зла в индивиде, в социуме, в истории, в жизни человеческого рода.

Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности

Издательство Республика, 1994. — 447 с.

ISBN 5—250—02472—6

Эрих Фромм - Анатомия человеческой деструктивности - Содержание

Разрушительное в человеке как тайна. П. С. Гуревич

Предисловие

Терминологические пояснения

Введение: инстинкты и человеческие страсти

Часть первая

Учения об инстинктах и влечениях; бихевиоризм;

Психоанализ

I. Представители инстинктивизма

Старшее поколение исследователей

Современное поколение исследователей: Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц

Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда

Теория агрессии Конрада Лоренца

Фрейд и Лоренц: сходство и различия

«Доказательство» по аналогии

О войне: итог концепции Лоренца

Обожествление эволюции

II. Бихевиоризм и теория среды

Теория среды у просветителей

Бихевиоризм

Необихевиоризм Б. Ф. Скиннера

Цели и ценности

Причины популярности Скиннера

Бихевиоризм и агрессия

О психологических экспериментах

Теория фрустрационной агрессивности

III. Бихевиоризм и инстинктивизм: сходство и различия

Черты сходства

Новые подходы

О политической и социальной подоплеке обеих теорий

IV. Психоаналитический подход к пониманию агрессивности

Выводы

Часть вторая

Открытия, опровергающие инстинктивисгов

V. Нейрофизиология

Отношения между психологией и нейрофизиологией

Мозг как основа агрессивного поведения

Защитная функция агрессивности

Инстинкт «бегства»

Поведение хищников и агрессивность

VI. Поведение животных

Агрессивность в неволе

Перенаселенность и агрессивность у людей

Агрессивность животных в естественных условиях обитания

Проблема территории и лидерства

Агрессивность других млекопитающих

Есть ли у человека инстинкт «Не убивай!»?

VII. Палеонтология

Является ли человек особым видом?

Является ли человек хищником?

VIII. Антропология

«Человек-охотник» — это ли Адам антропологии?

Первобытные охотники и агрессивность

Можно ли первобытных охотников считать обществом благоденствия?

Война у первобытных народов

Революция эпохи неолита

Доисторическое общество и природа человека

Революция городов

Агрессивность в первобытных культурах

Анализ тридцати первобытных племен

Система А: жизнеутверждающие общества

Система В: недеструктивное, но все же агрессивное общество

Система С: деструктивные общества

Иллюстрации к трем системам

Симптомы жестокости и деструктивности

Часть третья

Различные типы агрессии и деструктивности и их предпосылки

IХ. Доброкачественная агрессия

Предварительные замечания

Псевдоагрессия

Непреднамеренная агрессия

Игровая агрессия

Агрессия как самоутверждение

Оборонительная агрессия

Различие между человеком и животным

Агрессивность и свобода

Агрессия и нарциссизм

Агрессивность и сопротивление

Агрессия и конформизм

Инструментальная агрессия

О причинах войн

Условия снижения оборонительной агрессии

X. Злокачественная агрессия: предпосылки

Предварительные замечания

Природа человека

Экзистенциальные потребности человека и различные укоренившиеся в его характере страсти

Ценностные ориентации и объект почитания

Исторические корни

Чувство единения

Творческие способности

Возбуждение и стимулирование

Хроническая депрессия и скука (тоска)

Структура характера

Предпосылки для формирования страстей, обусловленных характером

Нейрофизические предпосылки

Социальные условия

О рациональности и иррациональности инстинктов и страстей

Психологическая функция страстей

ХI. Злокачественная агрессия: жестокость и деструктивность

Кажущаяся деструктивность

Спонтанные формы

Исторический обзор

Деструктивность отмщения

Экстатическая деструктивность

Поклонение деструктивности

Эрнст фон Саломон и его герой Керн. Клинический случай поклонения идолу разрушения

Деструктивный характер: садизм

Примеры сексуального садизма и м азохизма

Иосиф Сталин, клинический случай несексуального садизма

Сущность садизма

Условия, вызывающие садизм

Генрих Гиммлер, клинический случай анально-накопительского садизма

Выводы

ХII. Злокачественная агрессия: некрофилия

Традиционные представления

Некрофильский характер

Некрофильские сновидения

Непреднамеренные” некрофильские действия

Некрофильский язык

Обожествление техники и некрофилия

Гипотеза об инцесте и Эдиповом комплексе

Отношение фрейдовской теории влечения к биофилии и некрофилии

Симптоматика «некрофилии»

ХIII. Злокачественная агрессия: Адольф Гитлер — клинический случай некрофилии

Предварительные замечания

Родители Гитлера и раннее детство

Клара Гитлер

Алоис Гитлер

Раннее детство Адольфа Гитлера (до шести лет: 1889— 1895)

Детство Гитлера (.с шести до одиннадцати лет: 1895— 1900)

Отрочество и юность (с одиннадцати до семнадцати лет: 1900— 1906)

Вена (1907— 1913)

Мюнхен

Методологические замечания

Деструктивность Гитлера

Вытеснение деструктивности

Другие аспекты личности Гитлера

Отношения с женщинами

Таланты и способности

Маскировка

Недостаток воли и реализма

Эпилог: о двойственности надежды

Приложение: Фрейдова теория агрессивности и деструктивности

Список литературы

Примечания

Эрих Фромм. Биографическая справка. Э. М. Телятникова

Указатель имен