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Фромм - Революция надежды

Фромм - Революция надежды
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

«Революция надежды» — это ответ Эриха Фромма на кризис индустриальной цивилизации. Автор предупреждает: если мы продолжим следовать логике чистого технического расчета, мы превратимся в «homo mechanicus» — людей без сердца и воли. Центральная идея книги заключается в том, что надежда — это внутренняя энергия, позволяющая человеку действовать вопреки деструктивным силам.

Фромм призывает к «тихой революции» — не через насилие, а через изменение сознания и ценностей. Он подчеркивает, что выбор стоит не между капитализмом и коммунизмом в их старом виде, а между превращением в биороботов и возвращением к гуманистическим идеалам. Книга поражает своей актуальностью сегодня, в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, напоминая, что главная задача человечества — оставаться живым в полном смысле этого слова.

Фромм Эрих - Революция надежды

перевод с английского Т. Панфиловой

Серия "Эксклюзивная классика"

Фромм Эрих - Революция надежды - Оглавление

Предисловие

  • Глава I. НА РАСПУТЬЕ

  • Глава II. НАДЕЖДА

    • 1. ЧТО НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ НАДЕЖДОЙ

    • 2. ПАРАДОКС И СУЩНОСТЬ НАДЕЖДЫ

    • 3. ВЕРА

    • 4. СТОЙКОСТЬ

    • 5. ВОСКРЕСЕНИЕ

    • 6. МЕССИАНСКАЯ НАДЕЖДА

    • 7. КРУШЕНИЕ НАДЕЖДЫ

  • Глава III. ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ И КУДА НАПРАВЛЯЕМСЯ?

    • 1. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?

    • 2. В ПРЕДДВЕРИИ ДЕГУМАНИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА 2000 ГОДА

    • 3. СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

  • Глава IV. ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?

    • 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА В СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ

    • 2. УСЛОВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

    • 3. ПОТРЕБНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРИВЯЗАННОСТИ

    • 4. ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЖИТЬ — И НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИТЬ

    • 5. «ОЧЕЛОВЕЧЕННЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ»

    • 6. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ

  • Глава V. ШАГИ ПО ГУМАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

    • 1. ОБЩИЕ ПОСЫЛКИ

    • 2. ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

    • 3. АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЕГО ЭНЕРГИИ

    • 4. ГУМАНИЗИРОВАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

    • 5. ПСИХОДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

  • Глава VI. МОЖЕМ ЛИ МЫ ЭТО СДЕЛАТЬ?

    • 1. НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ

    • 2. ДВИЖЕНИЕ

Views 321
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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