Фромм - Революция надежды

«Революция надежды» — это ответ Эриха Фромма на кризис индустриальной цивилизации. Автор предупреждает: если мы продолжим следовать логике чистого технического расчета, мы превратимся в «homo mechanicus» — людей без сердца и воли. Центральная идея книги заключается в том, что надежда — это внутренняя энергия, позволяющая человеку действовать вопреки деструктивным силам.

Фромм призывает к «тихой революции» — не через насилие, а через изменение сознания и ценностей. Он подчеркивает, что выбор стоит не между капитализмом и коммунизмом в их старом виде, а между превращением в биороботов и возвращением к гуманистическим идеалам. Книга поражает своей актуальностью сегодня, в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, напоминая, что главная задача человечества — оставаться живым в полном смысле этого слова.

Фромм Эрих - Революция надежды

перевод с английского Т. Панфиловой

Серия "Эксклюзивная классика"

Фромм Эрих - Революция надежды - Оглавление

Предисловие