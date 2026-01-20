Фромм - Революция надежды
«Революция надежды» — это ответ Эриха Фромма на кризис индустриальной цивилизации. Автор предупреждает: если мы продолжим следовать логике чистого технического расчета, мы превратимся в «homo mechanicus» — людей без сердца и воли. Центральная идея книги заключается в том, что надежда — это внутренняя энергия, позволяющая человеку действовать вопреки деструктивным силам.
Фромм призывает к «тихой революции» — не через насилие, а через изменение сознания и ценностей. Он подчеркивает, что выбор стоит не между капитализмом и коммунизмом в их старом виде, а между превращением в биороботов и возвращением к гуманистическим идеалам. Книга поражает своей актуальностью сегодня, в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, напоминая, что главная задача человечества — оставаться живым в полном смысле этого слова.
Фромм Эрих - Революция надежды
перевод с английского Т. Панфиловой
Серия "Эксклюзивная классика"
Фромм Эрих - Революция надежды - Оглавление
Предисловие
Глава I. НА РАСПУТЬЕ
Глава II. НАДЕЖДА
1. ЧТО НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ НАДЕЖДОЙ
2. ПАРАДОКС И СУЩНОСТЬ НАДЕЖДЫ
3. ВЕРА
4. СТОЙКОСТЬ
5. ВОСКРЕСЕНИЕ
6. МЕССИАНСКАЯ НАДЕЖДА
7. КРУШЕНИЕ НАДЕЖДЫ
Глава III. ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ И КУДА НАПРАВЛЯЕМСЯ?
1. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?
2. В ПРЕДДВЕРИИ ДЕГУМАНИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА 2000 ГОДА
3. СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Глава IV. ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?
1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА В СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
2. УСЛОВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
3. ПОТРЕБНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРИВЯЗАННОСТИ
4. ПОТРЕБНОСТЬ ВЫЖИТЬ — И НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИТЬ
5. «ОЧЕЛОВЕЧЕННЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ»
6. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ
Глава V. ШАГИ ПО ГУМАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
1. ОБЩИЕ ПОСЫЛКИ
2. ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3. АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЕГО ЭНЕРГИИ
4. ГУМАНИЗИРОВАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
5. ПСИХОДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Глава VI. МОЖЕМ ЛИ МЫ ЭТО СДЕЛАТЬ?
1. НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ
2. ДВИЖЕНИЕ
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