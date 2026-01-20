Плохой прогноз, согласно Фрейду, проистекает из конституциональной силы инстинктов, возможно, в сочетании с неблагоприятной модификацией эго благодаря конфликту защиты. Хорошо известно, что для Фрейда конституциональный фактор силы инстинкта был самым важным для прогноза излечения от болезни. Странным является то, что во всех работах Фрейда — от ранних до самых последних — подчеркивается значение конституциональных факторов и что как поклонники, так и противники Фрейда в лучшем случае лишь на словах отдали должное этой идее, столь важной для Фрейда.

Таким образом, Фрейд говорит: одним из неблагоприятных для излечения факторов является конституциональная сила инстинктов, даже, добавляет он, если эго обладает нормальной силой. Во-вторых, говорит он, даже модификация эго может быть конституциональной. Другими словами, он усматривает наличие конституционального фактора с двух сторон: со стороны инстинктов и со стороны эго. Фрейд видит еще один неблагоприятный фактор — часть сопротивления, коренящаяся в инстинкте смерти. Это, конечно, добавление, порожденное его позднейшей теорией, однако, естественно, в 1937 году Фрейд рассматривал бы это как неблагоприятный для излечения фактор.

Эрих Фромм – Искусство слушать

Москва: Издательство АСТ, 2019. — 256 с.

ISBN 978-5-17-114866-9

Эрих Фромм – Искусство слушать – Содержание

Предисловие

Часть I. Факторы, приводящие к изменению пациента в процессе психоанализа

1. Факторы, способствующие истечению, по Зигмунду Фрейду, и моя критика

2. Доброкачественные и злокачественные неврозы; история болезни пациента с доброкачественным неврозом

3. Конституциональные и другие факторы излечения

Часть II. Терапевтические аспекты психоанализа

4. Что такое психоанализ

5. Предпосылки для терапевтического излечения

6. Факторы, приводящие к терапевтическому эффекту

7. Касательно взаимоотношений при терапии

8. Функции и методы психоаналитического процесса

9. Кристиана. История болезни с замечаниями по терапевтическому методу и пониманию сновидений

10. Специфические методы лечения современных неврозов характера

11. Психоаналитическая техника, или Искусство слушать

Библиография