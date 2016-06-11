Личность Иисуса из Назарета является загадкой в еврейской истории. Миллионы людей признавали Его Спасителем и Подателем жизни, в то время как другие искали в Его имени предлог для уничтожения всего еврейского народа.

В результате, за исключением нескольких ссылок в Талмуде и еврейских преданиях, Иисус по большей части игнорировался евреями.

Затем наступила эпоха Просвещения и время пробуждения еврейского национализма. Поток книг об Иисусе, написанных еврейскими авторами, пытался как-то приспособить Иисуса к еврейской истории, а некоторые из авторов пытались приспособить его к иудаизму. К середине нашего столетия, однако, этот поток иссяк, став тонким ручейком.

Но к началу 1970-х годов еврейское сообщес­тво вновь приступило к разрешению вопроса об Иисусе, когда евреи, молодые и старые, стали обращаться к Нему и принимать Его как Мессию. Раввины встревожились и начали писать статьи, полные скорби, о тех молодых людях, которые были потеряны «для иудаизма и еврей­ского народа». Некоторые еврейские лидеры в США заявили, что евреи-христиане больше не могут считаться евреями, что они утратили свое право жениться на еврейских девушках и быть похороненными на еврейских кладбищах. Па­радоксальным образом они все же прибавляли, что эти самые «обращенные» в Иисуса, тем не менее, обязаны соблюдать еврейские законы. Странное требование к людям, которых больше не считают евреями.

Эта книга, появившаяся в ответ на подобные дискуссии в еврейской общине, является по­пыткой разрешить вопрос о том, каким образом Иисус соотносится с еврейством.

Арнольд Фрухтенбаум – Иисус был Еврей

«Христианское свидетельство Израилю», «Библия для всех», Санкт-Петербург, 1998.

ISBN 5-7454-0213-Х

Арнольд Фрухтенбаум – Иисус был Еврей - Содержание

Введение

1. Еврейство: что это такое

2. Что говорят об Иисусе еврейские лидеры

3. Мессия Ветхого Завета (часть I: противоречие в Исаии 53)

4. Мессия Ветхого Завета(часть I I )

5. Что говорит об Иисусе Новый Завет

6. Почему Мессии нужно было умереть

7. Иудаистские аргументы против Иисуса

8. Как еврею стать христианином

9. Что может сделать Иисус в жизни евреев

Краткий словарь

Арнольд Фрухтенбаум – Иисус был Еврей - Еврейство: что это такое

Определение еврейства — одна из постоян­ных тем в еврейских кругах. Этот вопрос явля­ется актуальным даже в Израиле из-за возника­ющих в стране политических и религиозных конфликтов. Ни раввинистическое руководст­во, ни политические лидеры Израиля не могли предложить такое определение, которое удов­летворило бы всех.

Противоречивые определения

Предлагаемые определения занимают широ­кий диапазон от строго религиозных до крайне националистических, так что между двумя ва­риантами — русский из евреев или русский еврей — пролегла глубокая пропасть.

Среди людей, стремящихся разрешить во­прос с определением, есть те, кто требует сугубо религиозного подхода к этой проблеме. Однако они проявляют непоследовательность в том, что требуют считать евреев-атеистов иудеями. По иронии судьбы евреи в Израиле, считающие себя противниками религии, также являются иудеями в глазах тех, кто требует установления жестко религиозного подхода к иудейству. Но те же самые люди исключают из своих рядов евреев-христиан несмотря на то, что евреи- христиане и ортодоксальные иудеи имеют на­много больше общего в религиозном отношении по сравнению с ортодоксальными иудеями и ев­реями-атеистами. По этой, как и по многим дру­гим причинам определение еврейства с чисто религиозных позиций не объясняет удовлетво­рительным образом того, кто является евреем. Иудаизм является религией многих евреев, но теперь уже нельзя сказать, что это религия большинства. Всех евреев нельзя подогнать под определение еврейства по признаку принадлеж­ности к иудаизму просто потому, что многие евреи не исповедуют иудаизм.

Согласно классическому сионистскому опре­делению, евреи — это народ и нация. Поскольку большинство сионистских лидеров являются атеистами, роль религии, то есть иудаизма, в сионистском движении была сильно приниже­на. Согласно сионистской точке зрения на исто­рию, евреи составляют единую нацию. Сионизм утверждал, что разрешением еврейской пробле­мы явится национальный дом для евреев, таким образом зародилось движение за еврейское госу­дарство, что и привело к образованию Израиля в 1948 году.

Но даже сионисты проявляют непоследова­тельность, когда утверждают, что еврей, уверо­вавший в Иисуса, перестает быть евреем. Никому еще не удавалось объяснить, как это человек может лишиться своей национальности, уверо­вав в Иисуса. Ведь немцы, русские, итальянцы, принявшие Иисуса своим Спасителем, остаются в то же время в национальном смысле немцами, русскими и итальянцами. Так же должно быть и в случае с евреями. Но в попытках дать опре­деление еврейству логика никогда не почиталась добродетелью.

Все определения где-нибудь да несостоятель­ны. Каждая попытка подобного рода приводит к неимоверной путанице. Это может быть про­иллюстрировано примером, когда Иерусалим Пост (израильская газета) задала полутора ты­сячам еврейских семей один вопрос: кто такой еврей или что это такое? Результаты были опуб­ликованы в номере за 25 ноября 1968 года.

12% опрошенных заявили, что евреем может считаться человек, у которого отец, мать, муж или жена являются евреями.

23% утверждали, что евреем считается тот, кто считает себя евреем.

19% решили, что, согласно религиозным зако­нам, евреем является тот, кто рожден от мате­ри-еврейки или обращен в иудаизм.

13% назвали евреями тех, кто соблюдает иудейские религиозные обряды.

11% ответили, что евреем является тот, кто был воспитан как еврей и получил еврейское образование.

9% не имели определенного мнения на этот счет.

В этом опросе общественного мнения, прове­денном газетой Иерусалим Пост, было предло­жено шесть различных определений. Эти иссле­дования совершенно четко отражают сумятицу в умах, когда требуется определить, кто являет­ся евреем.

Это не единственные возможные определе­ния. Недавно по телевидению один раввин за­явил, что евреем является тот, кто одобряет су­ществование и развитие еврейского народа. Под это определение подпадает множество язычни­ков, ибо очень многие из них с большой симпа­тией относятся к еврейскому народу и к продол­жению его рода. Этот раввин пошел еще даль­ше, высказав мысль, что Бог совершенно не нужен в иудаизме: человек может оставаться атеистом и все же быть последователем иудаиз­ма, перекраивая иудаизм по собственным мер­кам и, таким образом, называясь евреем. Он не объяснил, каким образом получается, что один человек может перекроить иудаизм по собствен­ному вкусу, исключить из него Бога и оставать­ся евреем, в то время как другой не может пере­кроить иудаизм, включить в него Иисуса и после этого остаться евреем. Этот раввин, про­должая ту же непоследовательную линию, кото­рая преобладает в современных попытках опре­делить еврейство, исключил из еврейских рядов тех евреев, которые уверовали в Иисуса.

Но, хотя со стороны еврейских лидеров и имеются существенные разногласия относи­тельно того, кого можно считать евреем, они единодушно соглашаются в одном: те евреи, ко­торые уверовали в Иисуса, больше не являются евреями. Но это ведь не что иное, как попытка определить еврейство методом исключения вместо того, чтобы дать ему позитивное опреде­ление. Однако определение через непринадлеж­ность является ошибочным, если предваритель­но не определена принадлежность. По законам логики нельзя утверждать, что А не является не-А, пока не установлено, что А есть А. До тех пор пока еврейские лидеры не установят, кого можно назвать евреем, они не имеют права за­являть о том, что кого-то нельзя считать евреем.

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