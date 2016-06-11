Фрухтенбаум – Иисус был Еврей
Личность Иисуса из Назарета является загадкой в еврейской истории. Миллионы людей признавали Его Спасителем и Подателем жизни, в то время как другие искали в Его имени предлог для уничтожения всего еврейского народа.
В результате, за исключением нескольких ссылок в Талмуде и еврейских преданиях, Иисус по большей части игнорировался евреями.
Затем наступила эпоха Просвещения и время пробуждения еврейского национализма. Поток книг об Иисусе, написанных еврейскими авторами, пытался как-то приспособить Иисуса к еврейской истории, а некоторые из авторов пытались приспособить его к иудаизму. К середине нашего столетия, однако, этот поток иссяк, став тонким ручейком.
Но к началу 1970-х годов еврейское сообщество вновь приступило к разрешению вопроса об Иисусе, когда евреи, молодые и старые, стали обращаться к Нему и принимать Его как Мессию. Раввины встревожились и начали писать статьи, полные скорби, о тех молодых людях, которые были потеряны «для иудаизма и еврейского народа». Некоторые еврейские лидеры в США заявили, что евреи-христиане больше не могут считаться евреями, что они утратили свое право жениться на еврейских девушках и быть похороненными на еврейских кладбищах. Парадоксальным образом они все же прибавляли, что эти самые «обращенные» в Иисуса, тем не менее, обязаны соблюдать еврейские законы. Странное требование к людям, которых больше не считают евреями.
Эта книга, появившаяся в ответ на подобные дискуссии в еврейской общине, является попыткой разрешить вопрос о том, каким образом Иисус соотносится с еврейством.
Арнольд Фрухтенбаум – Иисус был Еврей
«Христианское свидетельство Израилю», «Библия для всех», Санкт-Петербург, 1998.
ISBN 5-7454-0213-Х
Арнольд Фрухтенбаум – Иисус был Еврей - Содержание
Введение
1. Еврейство: что это такое
2. Что говорят об Иисусе еврейские лидеры
3. Мессия Ветхого Завета (часть I: противоречие в Исаии 53)
4. Мессия Ветхого Завета(часть I I )
5. Что говорит об Иисусе Новый Завет
6. Почему Мессии нужно было умереть
7. Иудаистские аргументы против Иисуса
8. Как еврею стать христианином
9. Что может сделать Иисус в жизни евреев
Краткий словарь
Арнольд Фрухтенбаум – Иисус был Еврей - Еврейство: что это такое
Определение еврейства — одна из постоянных тем в еврейских кругах. Этот вопрос является актуальным даже в Израиле из-за возникающих в стране политических и религиозных конфликтов. Ни раввинистическое руководство, ни политические лидеры Израиля не могли предложить такое определение, которое удовлетворило бы всех.
Противоречивые определения
Предлагаемые определения занимают широкий диапазон от строго религиозных до крайне националистических, так что между двумя вариантами — русский из евреев или русский еврей — пролегла глубокая пропасть.
Среди людей, стремящихся разрешить вопрос с определением, есть те, кто требует сугубо религиозного подхода к этой проблеме. Однако они проявляют непоследовательность в том, что требуют считать евреев-атеистов иудеями. По иронии судьбы евреи в Израиле, считающие себя противниками религии, также являются иудеями в глазах тех, кто требует установления жестко религиозного подхода к иудейству. Но те же самые люди исключают из своих рядов евреев-христиан несмотря на то, что евреи- христиане и ортодоксальные иудеи имеют намного больше общего в религиозном отношении по сравнению с ортодоксальными иудеями и евреями-атеистами. По этой, как и по многим другим причинам определение еврейства с чисто религиозных позиций не объясняет удовлетворительным образом того, кто является евреем. Иудаизм является религией многих евреев, но теперь уже нельзя сказать, что это религия большинства. Всех евреев нельзя подогнать под определение еврейства по признаку принадлежности к иудаизму просто потому, что многие евреи не исповедуют иудаизм.
Согласно классическому сионистскому определению, евреи — это народ и нация. Поскольку большинство сионистских лидеров являются атеистами, роль религии, то есть иудаизма, в сионистском движении была сильно принижена. Согласно сионистской точке зрения на историю, евреи составляют единую нацию. Сионизм утверждал, что разрешением еврейской проблемы явится национальный дом для евреев, таким образом зародилось движение за еврейское государство, что и привело к образованию Израиля в 1948 году.
Но даже сионисты проявляют непоследовательность, когда утверждают, что еврей, уверовавший в Иисуса, перестает быть евреем. Никому еще не удавалось объяснить, как это человек может лишиться своей национальности, уверовав в Иисуса. Ведь немцы, русские, итальянцы, принявшие Иисуса своим Спасителем, остаются в то же время в национальном смысле немцами, русскими и итальянцами. Так же должно быть и в случае с евреями. Но в попытках дать определение еврейству логика никогда не почиталась добродетелью.
Все определения где-нибудь да несостоятельны. Каждая попытка подобного рода приводит к неимоверной путанице. Это может быть проиллюстрировано примером, когда Иерусалим Пост (израильская газета) задала полутора тысячам еврейских семей один вопрос: кто такой еврей или что это такое? Результаты были опубликованы в номере за 25 ноября 1968 года.
12% опрошенных заявили, что евреем может считаться человек, у которого отец, мать, муж или жена являются евреями.
23% утверждали, что евреем считается тот, кто считает себя евреем.
19% решили, что, согласно религиозным законам, евреем является тот, кто рожден от матери-еврейки или обращен в иудаизм.
13% назвали евреями тех, кто соблюдает иудейские религиозные обряды.
11% ответили, что евреем является тот, кто был воспитан как еврей и получил еврейское образование.
9% не имели определенного мнения на этот счет.
В этом опросе общественного мнения, проведенном газетой Иерусалим Пост, было предложено шесть различных определений. Эти исследования совершенно четко отражают сумятицу в умах, когда требуется определить, кто является евреем.
Это не единственные возможные определения. Недавно по телевидению один раввин заявил, что евреем является тот, кто одобряет существование и развитие еврейского народа. Под это определение подпадает множество язычников, ибо очень многие из них с большой симпатией относятся к еврейскому народу и к продолжению его рода. Этот раввин пошел еще дальше, высказав мысль, что Бог совершенно не нужен в иудаизме: человек может оставаться атеистом и все же быть последователем иудаизма, перекраивая иудаизм по собственным меркам и, таким образом, называясь евреем. Он не объяснил, каким образом получается, что один человек может перекроить иудаизм по собственному вкусу, исключить из него Бога и оставаться евреем, в то время как другой не может перекроить иудаизм, включить в него Иисуса и после этого остаться евреем. Этот раввин, продолжая ту же непоследовательную линию, которая преобладает в современных попытках определить еврейство, исключил из еврейских рядов тех евреев, которые уверовали в Иисуса.
Но, хотя со стороны еврейских лидеров и имеются существенные разногласия относительно того, кого можно считать евреем, они единодушно соглашаются в одном: те евреи, которые уверовали в Иисуса, больше не являются евреями. Но это ведь не что иное, как попытка определить еврейство методом исключения вместо того, чтобы дать ему позитивное определение. Однако определение через непринадлежность является ошибочным, если предварительно не определена принадлежность. По законам логики нельзя утверждать, что А не является не-А, пока не установлено, что А есть А. До тех пор пока еврейские лидеры не установят, кого можно назвать евреем, они не имеют права заявлять о том, что кого-то нельзя считать евреем.
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