Царская Корона

Самые полные имеющиеся в нашем распоряжении биографические сведения содержатся в отрывке, посвященном ему в Китаб ал-мухадара ва-л-мудакара («Книга литературных бесед») Моисея ибн Эзры (XI—XII вв.) и в кратком отрывке в Китаб табакат ал-умам («Книга категорий народов») Абу Касима ибн Сайда Толедского (Кордовского).

Вот что говорит Моисей ибн Эзра:

«Абу Айюб Сулейман, сын Йахья ибн Гебироль ал-Кортоби (из Кордовы), родившийся в Малаге и выросший в Сарагосе, с особым усердием стремился усовершенствовать свой дух, закалить характер и избегать всего земного. Он полностью посвятил возвышенным вещам душу, которая воспарила над скверной желаний и впитала все то, что смогли ей привить самые изысканные философские и математические науки.

Будучи самым молодым из поэтов своего поколения, он превосходил их литературными талантами, хотя они, как правило, отличались изысканным и мелодичным языком... Но Абу Айюб — превосходный автор и красноречивый писатель, который мастерски овладел тем, что поэзия ставит своей целью... в своих произведениях он употребляет изящнейшие обороты речи, подражая современным мусульманским поэтам, и был прозван рыцарем слова и искусным версификатором за отточенный стиль, гладкий слог и привлекательность сюжетов. Все взоры были с восхищением устремлены на него. Именно он первым распахнул для еврейских поэтов двери просодии, и те, кто пошел по его пути, плели свою поэтическую ткань на его основе. В этом убедятся те, кто прочтет его стихи, пожелает вникнуть в них и дать себе труд оценить его талант. В своих произведениях он следовал предписаниям закона, его основополагающие концепции традиционны.

Наш юный поэт одинаково блистал в панегирике, элегии и философских размышлениях. Полный нежности в любовных песнях, трогательный до слез в религиозных стихах, глубоко раскаивающийся в покаянных речах, он был язвителен в сатирах, так как, хотя по своему складу и занятиям ибн Гебироль числился среди поэтов, вспыльчивость имела неукротимую власть над его разумом и необузданную силу. Оскорбления со стороны сильных мира сего вызывали у него презрение и, со своей стороны, он осыпал их бранью и поношениями.

Бог взял этого молодого человека во цвете лет, в начале VIII века в Валенсии, где находится его могила, — ему было немногим более тридцати. Критики ополчились на его произведения и ожесточенно нападали на погрешности в обоих жанрах. Но образованный человек будет снисходителен к этим погрешностям, отнеся их на счет неопытности и заблуждений молодости. Что до меня, то я не испытываю никакой нужды порицать его и не вижу никакой необходимости его критиковать».

А вот что говорит Сайд аль Андалуси:

«Упомянем среди еврейских ученых, которые специально занимались некоторыми отраслями философии, Сулеймана ибн Йахьа, известного под именем Ибн Гебируля из Сарагосы. Он был страстно увлечен изучением логики, обладал проницательным умом и здравым смыслом. Он был очень требователен к себе. Умер в возрасте чуть более тридцати лет в 450 г. (1058 г.)».

Кроме этого, мы находим различные упоминания об Ибн Габироле, особенно как о поэте, у более поздних еврейских авторов. Так, ИегудаальХаризи (вторая половина XII в.) в Тахкемднй пишет длинную хвалебную речь нашему поэту: «Рядом с ним другие поэты его поколения казались суетными и фальшивыми. Он один достиг вершин выразительного искусства, поэтическое слово зачало его на коленях мудрости». Он приводит также явно неправильные биографические данные, которые заимствовал, по-видимому, у Моисея ибн Эзры: «...если бы его жизнь продолжилась дольше, он бы сотворил великие чудеса в арканах поэзии... его жизнь угасла, когда ему было 29 лет, и он не дожил до тридцати». Йосефибн Цаддик (конец XV в.), которого не следует путать с его гораздо более знаменитым тезкой, автором «Микрокосма», — а вслед за ним Йосеф Самбари (конец XVII в.) назвали более позднюю дату смерти Ибн Габироля — 1830 г. еврейской эры, то есть 1070 г. христианской.